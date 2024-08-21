ООН виділяє $30 млн на підтримку прифронтових територій України
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надасть $30 млн для підтримки жителів дев'яти прифронтових територій України.
Про це повідомило Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.
"21 серпня 2024 року Мінреінтеграції та Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) підписали Меморандум про підтримку прифронтових громад під час наступного зимового періоду", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, меморандумом передбачено одноразові виплати у розмірі 21 тис. гривень для вразливих домогосподарств для придбання твердого побутового палива.
Повідомляється, що допомогою охоплять вразливі домогосподарства Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей. Насамперед ідеться про домогосподарства в межах 10 кілометрів від лінії зіткнення або від кордону з РФ.
Загальний бюджет програми становить 30 мільйонів доларів.
"Для УВКБ ООН пріоритетним завданням є підтримка людей, які залишаються у прифронтових регіонах, у зимові місяці, які, ймовірно, будуть особливо важкими цього року, зважаючи на цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру. Такі люди знаходяться у неймовірно вразливому соціально-економічному становищі, а тому найбільше потребують гуманітарної допомоги, щоб вижити та зберегти свою життєстійкість. Я дуже рада, що ми можемо безпосередньо спиратися на довготривале партнерство з Міністерством з питань реінтеграції, щоб підтримати більшість з цих сімей упродовж майбутньої зими, під час якої вплив руйнівної війни відчуватиметься ще сильніше", - зазначила представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.
Довідка
30 мільйонів доларів, надані УВКБ ООН, є частиною великого пакета допомоги. Загальна сума цього пакета становить 100 мільйонів доларів, про що оголосив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
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