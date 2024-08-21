ООН виділяє $30 млн на підтримку прифронтових територій України

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надасть $30 млн для підтримки жителів дев'яти прифронтових територій України.

Про це повідомило Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

"21 серпня 2024 року Мінреінтеграції та Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) підписали Меморандум про підтримку прифронтових громад під час наступного зимового періоду", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, меморандумом передбачено одноразові виплати у розмірі 21 тис. гривень для вразливих домогосподарств для придбання твердого побутового палива.

Також читайте: В ООН поскаржились на нестачу коштів на гуманітарну допомогу Україні: план профінансовано лише на 30%

Повідомляється, що допомогою охоплять вразливі домогосподарства Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей. Насамперед ідеться про домогосподарства в межах 10 кілометрів від лінії зіткнення або від кордону з РФ.

Загальний бюджет програми становить 30 мільйонів доларів.

"Для УВКБ ООН пріоритетним завданням є підтримка людей, які залишаються у прифронтових регіонах, у зимові місяці, які, ймовірно, будуть особливо важкими цього року, зважаючи на цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру. Такі люди знаходяться у неймовірно вразливому соціально-економічному становищі, а тому найбільше потребують гуманітарної допомоги, щоб вижити та зберегти свою життєстійкість. Я дуже рада, що ми можемо безпосередньо спиратися на довготривале партнерство з Міністерством з питань реінтеграції, щоб підтримати більшість з цих сімей упродовж майбутньої зими, під час якої вплив руйнівної війни відчуватиметься ще сильніше", - зазначила представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Читайте: Близько 40% жителів України потребують гуманітарної допомоги, - ООН

Довідка

30 мільйонів доларів, надані УВКБ ООН, є частиною великого пакета допомоги. Загальна сума цього пакета становить 100 мільйонів доларів, про що оголосив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.