Китай готов углублять сотрудничество с РФ, – премьер Ли Цян

Премьер-министр Китая Ли Цян провел встречу с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве, на которой речь шла, в частности, о сотрудничестве Китая и России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении МИД КНР.

"Китай готов сотрудничать с Россией... для усиления всестороннего прагматического сотрудничества и координации в международных делах, чтобы способствовать новому этапу стратегического партнерства между двумя странами", - сказал Ли.

Как говорится в сообщении, Мишустин также высказался за углубление взаимного доверия и взаимодействия между Москвой и Пекином и подчеркнул необходимость защищать законные права и интересы России и Китая.

"Обе стороны согласились, что прагматичное сотрудничество между Китаем и Россией имеет взаимодополняющие преимущества и огромный потенциал", - добавили в МИД КНР.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Китая Ли Цян совершит визиты в Россию и Беларусь. В Москве Ли проведет вместе с Мишустиным 29-ю очередную встречу глав правительств Китая и России, в ходе которой стороны "проведут углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, практическому сотрудничеству и вопросам, представляющим взаимный интерес".