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Новости
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Китай готов углублять сотрудничество с РФ, – премьер Ли Цян

Прем’єр Китаю Лі Цян

Премьер-министр Китая Ли Цян провел встречу с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве, на которой речь шла, в частности, о сотрудничестве Китая и России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении МИД КНР.

"Китай готов сотрудничать с Россией... для усиления всестороннего прагматического сотрудничества и координации в международных делах, чтобы способствовать новому этапу стратегического партнерства между двумя странами", - сказал Ли.

Как говорится в сообщении, Мишустин также высказался за углубление взаимного доверия и взаимодействия между Москвой и Пекином и подчеркнул необходимость защищать законные права и интересы России и Китая.

"Обе стороны согласились, что прагматичное сотрудничество между Китаем и Россией имеет взаимодополняющие преимущества и огромный потенциал", - добавили в МИД КНР.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Китая Ли Цян совершит визиты в Россию и Беларусь. В Москве Ли проведет вместе с Мишустиным 29-ю очередную встречу глав правительств Китая и России, в ходе которой стороны "проведут углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, практическому сотрудничеству и вопросам, представляющим взаимный интерес".

Автор: 

Китай (2909) россия (95326) Ли Цян (3)


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Топ комментарии
+7
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21.08.2024 17:53
+5
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21.08.2024 18:30
+4
Ось навіщо китайцям Тайвань, отой маленький острівець? Забирайте кацапію по Урал!
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21.08.2024 17:53
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Завдяки стійкості України китайці розширились на всю економіку пітьми.
А тепер настав час углибитись максимально в її територію.
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21.08.2024 17:42 Ответить
нахіба? це для них не стратегічно. ці комуняки залюбки продовжать заглиблюватись в Африку. а кацапські вагнери будуть їм допомагати. Поки ще не сильно пізно, хоча насправді вже пізно, то цивілізований світ повинен радикально і рішуче змінювати своє ставлення до тих комуняк. ілюзій плекати не варто. Недарма вчора проскочила інфа із США про внесення суттєвих коригувань у ядерну доктрину США. а це дуже багато про що говорить. Тож західний світ повинен максимально обривати торгівлю з тими комуняками, виводити звідти свої технології та інвестиції. задобрити їх уже не вийде.
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22.08.2024 00:01 Ответить
у Росії користувачі повідомляють про масові збої в роботі різних сервісів і сайтів:

«Вікіпедія»;Державні сервіси: «Госуслуги», «Ростелеком», сервіси Федеральної податкової служби;Сайт для відстеження збоїв «Сбой.рф»;Сервіси Apple;Геймерські платформи: магазин Steam, онлайн-ігри Dota 2 і Roblox;Відеостримінговий сервіс Twitch;Платформа для розробників GitHub;Pornhub;Також виникли проблеми в роботі сервісів російських операторів зв'язку та банків.
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21.08.2024 17:45 Ответить
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21.08.2024 17:53 Ответить
- Ну, фсё, "Гейропа" с "пиндосами", кончилось ваше мнимое превосходство!... Мы блокируем ваш гнилой Интернет и запускаем нашу "Чебурашку". Будет теперь у нас свой "Чебурнет"!!!
- Ну и что? Мы так и останемся "заинтернечеными"... А вы станете "чебурахнутыми"...
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21.08.2024 17:58 Ответить
Цьому анекдоту вже більше восьми років!
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21.08.2024 18:28 Ответить
Так-так... Дуже радіють добродії...
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21.08.2024 17:50 Ответить
Ось навіщо китайцям Тайвань, отой маленький острівець? Забирайте кацапію по Урал!
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21.08.2024 17:53 Ответить
Китайці ще ті виродки, нічим за кацапів не кращі, і їх в 10 разів більше. Урал уральцям, а китайцям буй собачий.
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21.08.2024 17:59 Ответить
Стратегічно острів Тайвань потрібен КНР для гарантування вільного доступу в Тихий океан
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21.08.2024 19:10 Ответить
Це ідеологічне питання, а не стратегічне. І ще якщо раптом комуністичний режим в материковому Китаї захитається саме Тайвань може оголосити себе правонаступником влади в Китаї.
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21.08.2024 19:37 Ответить
суньте глибше...
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21.08.2024 17:57 Ответить
Це вже аж за гланди?
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21.08.2024 17:57 Ответить
Китай готовий поглиблювати співвсрацю з РФ. Тут без Лі **** не обійтись.
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21.08.2024 18:24 Ответить
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21.08.2024 18:30 Ответить
Як шо кітайоза таке каже, то аони готові так укріпити шо касабам дойде аж до гландів.
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21.08.2024 18:55 Ответить
Поглиблений обмін думками це як і куди?
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21.08.2024 20:26 Ответить
 
 