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Новини
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Китай готовий поглиблювати співпрацю з РФ, - прем’єр Лі Цян

Прем’єр Китаю Лі Цян

Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян провів зустріч з очільником російського уряду Михайлом Мішустіним у Москві, на якій ішлося, зокрема, про співпрацю Китаю та Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в повідомленні МЗС КНР.

"Китай готовий співпрацювати з Росією… для посилення всебічного прагматичного співробітництва і координації в міжнародних справах, щоб сприяти новому етапу стратегічного партнерства між двома країнами", - сказав Лі.

Як ідеться в повідомленні, Мішустін також висловився за поглиблення взаємної довіри і взаємодії між Москвою та Пекіном і наголосив на необхідності захищати законні права й інтереси Росії та Китаю.

"Обидві сторони погодилися, що прагматичне співробітництво між Китаєм і Росією має взаємодоповнюючі переваги і величезний потенціал", - додали в МЗС КНР.

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Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Китаю Лі Цян здійснить візити до Росії та Білорусі. У Москві Лі проведе разом із Мішустіним 29-ту чергову зустріч глав урядів Китаю та Росії, у ході якої сторони "проведуть поглиблений обмін думками щодо двосторонніх відносин, практичної співпраці та питань, що становлять взаємний інтерес".

Автор: 

Китай (4499) росія (64871) Лі Цян (4)


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Топ коментарі
+7
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21.08.2024 17:53
+5
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21.08.2024 18:30
+4
Ось навіщо китайцям Тайвань, отой маленький острівець? Забирайте кацапію по Урал!
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21.08.2024 17:53
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Завдяки стійкості України китайці розширились на всю економіку пітьми.
А тепер настав час углибитись максимально в її територію.
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21.08.2024 17:42 Відповісти
нахіба? це для них не стратегічно. ці комуняки залюбки продовжать заглиблюватись в Африку. а кацапські вагнери будуть їм допомагати. Поки ще не сильно пізно, хоча насправді вже пізно, то цивілізований світ повинен радикально і рішуче змінювати своє ставлення до тих комуняк. ілюзій плекати не варто. Недарма вчора проскочила інфа із США про внесення суттєвих коригувань у ядерну доктрину США. а це дуже багато про що говорить. Тож західний світ повинен максимально обривати торгівлю з тими комуняками, виводити звідти свої технології та інвестиції. задобрити їх уже не вийде.
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22.08.2024 00:01 Відповісти
у Росії користувачі повідомляють про масові збої в роботі різних сервісів і сайтів:

«Вікіпедія»;Державні сервіси: «Госуслуги», «Ростелеком», сервіси Федеральної податкової служби;Сайт для відстеження збоїв «Сбой.рф»;Сервіси Apple;Геймерські платформи: магазин Steam, онлайн-ігри Dota 2 і Roblox;Відеостримінговий сервіс Twitch;Платформа для розробників GitHub;Pornhub;Також виникли проблеми в роботі сервісів російських операторів зв'язку та банків.
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21.08.2024 17:45 Відповісти
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21.08.2024 17:53 Відповісти
- Ну, фсё, "Гейропа" с "пиндосами", кончилось ваше мнимое превосходство!... Мы блокируем ваш гнилой Интернет и запускаем нашу "Чебурашку". Будет теперь у нас свой "Чебурнет"!!!
- Ну и что? Мы так и останемся "заинтернечеными"... А вы станете "чебурахнутыми"...
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21.08.2024 17:58 Відповісти
Цьому анекдоту вже більше восьми років!
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21.08.2024 18:28 Відповісти
Так-так... Дуже радіють добродії...
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21.08.2024 17:50 Відповісти
Ось навіщо китайцям Тайвань, отой маленький острівець? Забирайте кацапію по Урал!
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21.08.2024 17:53 Відповісти
Китайці ще ті виродки, нічим за кацапів не кращі, і їх в 10 разів більше. Урал уральцям, а китайцям буй собачий.
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21.08.2024 17:59 Відповісти
Стратегічно острів Тайвань потрібен КНР для гарантування вільного доступу в Тихий океан
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21.08.2024 19:10 Відповісти
Це ідеологічне питання, а не стратегічне. І ще якщо раптом комуністичний режим в материковому Китаї захитається саме Тайвань може оголосити себе правонаступником влади в Китаї.
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21.08.2024 19:37 Відповісти
суньте глибше...
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21.08.2024 17:57 Відповісти
Це вже аж за гланди?
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21.08.2024 17:57 Відповісти
Китай готовий поглиблювати співвсрацю з РФ. Тут без Лі **** не обійтись.
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21.08.2024 18:24 Відповісти
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21.08.2024 18:30 Відповісти
Як шо кітайоза таке каже, то аони готові так укріпити шо касабам дойде аж до гландів.
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21.08.2024 18:55 Відповісти
Поглиблений обмін думками це як і куди?
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21.08.2024 20:26 Відповісти
 
 