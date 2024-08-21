Китай готовий поглиблювати співпрацю з РФ, - прем’єр Лі Цян
Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян провів зустріч з очільником російського уряду Михайлом Мішустіним у Москві, на якій ішлося, зокрема, про співпрацю Китаю та Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в повідомленні МЗС КНР.
"Китай готовий співпрацювати з Росією… для посилення всебічного прагматичного співробітництва і координації в міжнародних справах, щоб сприяти новому етапу стратегічного партнерства між двома країнами", - сказав Лі.
Як ідеться в повідомленні, Мішустін також висловився за поглиблення взаємної довіри і взаємодії між Москвою та Пекіном і наголосив на необхідності захищати законні права й інтереси Росії та Китаю.
"Обидві сторони погодилися, що прагматичне співробітництво між Китаєм і Росією має взаємодоповнюючі переваги і величезний потенціал", - додали в МЗС КНР.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Китаю Лі Цян здійснить візити до Росії та Білорусі. У Москві Лі проведе разом із Мішустіним 29-ту чергову зустріч глав урядів Китаю та Росії, у ході якої сторони "проведуть поглиблений обмін думками щодо двосторонніх відносин, практичної співпраці та питань, що становлять взаємний інтерес".
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