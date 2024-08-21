За первую половину августа в Украине уже зафиксировали более 26 тысяч больных COVID-19, - Минздрав

В августе в Украине зафиксировано более 26 тысяч на COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"В июне COVID-19 заболели 2300 украинцев, в июле, когда начали регистрировать появление штамма (FLiRT - Ред.), - почти 11,5 тысячи. За первую половину августа уже зафиксировали более 26 тысяч больных", - рассказал Кузин.

Он отметил, что появление этой формы вируса в Украине ожидаемо, но оно вызвало более ранний прирост заболеваемости, чем прогнозировали ранее.

Характерной особенностью FLiRT является быстрое распространение, которое вызывает волнообразную заболеваемость.

Читайте: Минздрав пока не видит оснований для ограничительных мер, несмотря на рост заболеваемости COVID-19

"Зато протекание течения этого заболевания - классическое для всего подвида "Омикрон". Оно предусматривает довольно легкое течение у людей, которые имеют полный курс вакцинации", - пояснил Кузин.

По его словам, самые большие риски тяжелого течения вирусной болезни имеют украинцы старше 60 лет и те, кто имеет сопутствующие неинфекционные заболевания.

Кузин также отметил, что в Украине штамм FLiRT не характеризуется повышенным уровнем госпитализации. Сейчас количество пациентов, которые попадают в больницы, колеблется от 2 до 2,5 тысячи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Ивано-Франковщине зафиксировали первую в Украине смерть от нового штамма коронавируса FLiRT