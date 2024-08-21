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Новости
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За первую половину августа в Украине уже зафиксировали более 26 тысяч больных COVID-19, - Минздрав

коронавірус

В августе в Украине зафиксировано более 26 тысяч на COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"В июне COVID-19 заболели 2300 украинцев, в июле, когда начали регистрировать появление штамма (FLiRT - Ред.), - почти 11,5 тысячи. За первую половину августа уже зафиксировали более 26 тысяч больных", - рассказал Кузин.

Он отметил, что появление этой формы вируса в Украине ожидаемо, но оно вызвало более ранний прирост заболеваемости, чем прогнозировали ранее.

Характерной особенностью FLiRT является быстрое распространение, которое вызывает волнообразную заболеваемость.

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"Зато протекание течения этого заболевания - классическое для всего подвида "Омикрон". Оно предусматривает довольно легкое течение у людей, которые имеют полный курс вакцинации", - пояснил Кузин.

По его словам, самые большие риски тяжелого течения вирусной болезни имеют украинцы старше 60 лет и те, кто имеет сопутствующие неинфекционные заболевания.

Кузин также отметил, что в Украине штамм FLiRT не характеризуется повышенным уровнем госпитализации. Сейчас количество пациентов, которые попадают в больницы, колеблется от 2 до 2,5 тысячи.

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Автор: 

Минздрав (4898) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+7
24.02.2022 ковід був подоланий це всім відомий факт
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21.08.2024 19:30
+3
Скільки померло за цей час від алкоголю , тютюну, і серцевосудинних?
Чи важливе не здоров`я нації, а нагнітання вакцинації?
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21.08.2024 22:37
+2
Я ні
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21.08.2024 20:32
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24.02.2022 ковід був подоланий це всім відомий факт
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21.08.2024 19:30 Ответить
Зараз не той ковід , зараз ковід протікає як ОРВІ .
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21.08.2024 19:48 Ответить
Ви вакциновані? Скільки разів?
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21.08.2024 20:00 Ответить
Я ні
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21.08.2024 20:32 Ответить
Так , вакцинована , як більшість . І що ?
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21.08.2024 20:55 Ответить
Коли почнеться нове ковідобісся як ви будете ставитись до тих хто проти вакцинації? Більшість вакцинованих з тих з ким я спілкувалась вважає що потрібно або ліквідувати або робити резервації для тих хто не вакцинований. Доречі за кордоном вже багато позовів до розробників вакцин.
Доктор Энтони Фаучи признался, что он сам "придумал" правила борьбы с COVID-19, включая 6-футовое социальное дистанцирование и ношение масок детьми.

Доктор Фаучи, бывший главный инфекционист США, признал, что он ПРОСТО ПРИДУМАЛ правила, когда сказал, что все умрут, если не будут носить маски и соблюдать дистанцию в 6 футов. Фаучи сказал, что не знает, откуда взялись эти правила. По его словам эти правила "просто появились".

https://www.dailymail.co.uk/news/article-13481839/dr-anthony-fauci-social-distancing-masks-prevent-covid.html
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29.08.2024 12:04 Ответить
Скільки померло за цей час від алкоголю , тютюну, і серцевосудинних?
Чи важливе не здоров`я нації, а нагнітання вакцинації?
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21.08.2024 22:37 Ответить
Вони нагнітають, щоб їм грошей побільше дали .
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21.08.2024 22:56 Ответить
Так погіршало у аферистів з "матеріальним забезпеченням" що про маски згадали?
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21.08.2024 23:02 Ответить
 
 