За первую половину августа в Украине уже зафиксировали более 26 тысяч больных COVID-19, - Минздрав
В августе в Украине зафиксировано более 26 тысяч на COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
"В июне COVID-19 заболели 2300 украинцев, в июле, когда начали регистрировать появление штамма (FLiRT - Ред.), - почти 11,5 тысячи. За первую половину августа уже зафиксировали более 26 тысяч больных", - рассказал Кузин.
Он отметил, что появление этой формы вируса в Украине ожидаемо, но оно вызвало более ранний прирост заболеваемости, чем прогнозировали ранее.
Характерной особенностью FLiRT является быстрое распространение, которое вызывает волнообразную заболеваемость.
"Зато протекание течения этого заболевания - классическое для всего подвида "Омикрон". Оно предусматривает довольно легкое течение у людей, которые имеют полный курс вакцинации", - пояснил Кузин.
По его словам, самые большие риски тяжелого течения вирусной болезни имеют украинцы старше 60 лет и те, кто имеет сопутствующие неинфекционные заболевания.
Кузин также отметил, что в Украине штамм FLiRT не характеризуется повышенным уровнем госпитализации. Сейчас количество пациентов, которые попадают в больницы, колеблется от 2 до 2,5 тысячи.
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https://www.dailymail.co.uk/news/article-13481839/dr-anthony-fauci-social-distancing-masks-prevent-covid.html
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