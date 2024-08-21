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За першу половину серпня в Україні вже зафіксували понад 26 тисяч хворих на COVID-19, - МОЗ

коронавірус

В серпні в Україні зафіксовано понад 26 тисяч на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"У червні на COVID-19 захворіли 2300 українців, у липні, коли почали реєструвати появу штаму (FLiRT - Ред.), – майже 11,5 тисячі. За першу половину серпня вже зафіксували понад 26 тисяч хворих", – розповів Кузін.

Він зазначив, що поява цієї форми вірусу в Україні очікувана, але вона викликала більш ранній приріст захворюваності, ніж прогнозували раніше.

Характерною особливістю FLiRT є швидке поширення, яке викликає хвилеподібну захворюваність.

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"Натомість протікання перебігу цього захворювання – класичне для всього підвиду "Омікрон". Воно передбачає доволі легкий перебіг у людей, які мають повний курс вакцинації", – пояснив Кузін.

За його словами, найбільші ризики важкого перебігу вірусної хвороби мають українці віком понад 60 років та ті, хто має супутні неінфекційні захворювання.

Кузін також зазначив, що в Україні штам FLiRT не характеризується підвищеним рівнем госпіталізації. Наразі кількість пацієнтів, які потрапляють до лікарень, коливається від 2 до 2,5 тисячі.

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Автор: 

МОЗ (5389) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+7
24.02.2022 ковід був подоланий це всім відомий факт
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21.08.2024 19:30
+3
Скільки померло за цей час від алкоголю , тютюну, і серцевосудинних?
Чи важливе не здоров`я нації, а нагнітання вакцинації?
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21.08.2024 22:37
+2
Я ні
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21.08.2024 20:32
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24.02.2022 ковід був подоланий це всім відомий факт
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21.08.2024 19:30 Відповісти
Зараз не той ковід , зараз ковід протікає як ОРВІ .
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21.08.2024 19:48 Відповісти
Ви вакциновані? Скільки разів?
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21.08.2024 20:00 Відповісти
Я ні
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21.08.2024 20:32 Відповісти
Так , вакцинована , як більшість . І що ?
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21.08.2024 20:55 Відповісти
Коли почнеться нове ковідобісся як ви будете ставитись до тих хто проти вакцинації? Більшість вакцинованих з тих з ким я спілкувалась вважає що потрібно або ліквідувати або робити резервації для тих хто не вакцинований. Доречі за кордоном вже багато позовів до розробників вакцин.
Доктор Энтони Фаучи признался, что он сам "придумал" правила борьбы с COVID-19, включая 6-футовое социальное дистанцирование и ношение масок детьми.

Доктор Фаучи, бывший главный инфекционист США, признал, что он ПРОСТО ПРИДУМАЛ правила, когда сказал, что все умрут, если не будут носить маски и соблюдать дистанцию в 6 футов. Фаучи сказал, что не знает, откуда взялись эти правила. По его словам эти правила "просто появились".

https://www.dailymail.co.uk/news/article-13481839/dr-anthony-fauci-social-distancing-masks-prevent-covid.html
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29.08.2024 12:04 Відповісти
Скільки померло за цей час від алкоголю , тютюну, і серцевосудинних?
Чи важливе не здоров`я нації, а нагнітання вакцинації?
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21.08.2024 22:37 Відповісти
Вони нагнітають, щоб їм грошей побільше дали .
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21.08.2024 22:56 Відповісти
Так погіршало у аферистів з "матеріальним забезпеченням" що про маски згадали?
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21.08.2024 23:02 Відповісти
 
 