За першу половину серпня в Україні вже зафіксували понад 26 тисяч хворих на COVID-19, - МОЗ

В серпні в Україні зафіксовано понад 26 тисяч на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"У червні на COVID-19 захворіли 2300 українців, у липні, коли почали реєструвати появу штаму (FLiRT - Ред.), – майже 11,5 тисячі. За першу половину серпня вже зафіксували понад 26 тисяч хворих", – розповів Кузін.

Він зазначив, що поява цієї форми вірусу в Україні очікувана, але вона викликала більш ранній приріст захворюваності, ніж прогнозували раніше.

Характерною особливістю FLiRT є швидке поширення, яке викликає хвилеподібну захворюваність.

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"Натомість протікання перебігу цього захворювання – класичне для всього підвиду "Омікрон". Воно передбачає доволі легкий перебіг у людей, які мають повний курс вакцинації", – пояснив Кузін.

За його словами, найбільші ризики важкого перебігу вірусної хвороби мають українці віком понад 60 років та ті, хто має супутні неінфекційні захворювання.

Кузін також зазначив, що в Україні штам FLiRT не характеризується підвищеним рівнем госпіталізації. Наразі кількість пацієнтів, які потрапляють до лікарень, коливається від 2 до 2,5 тисячі.

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