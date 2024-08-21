За першу половину серпня в Україні вже зафіксували понад 26 тисяч хворих на COVID-19, - МОЗ
В серпні в Україні зафіксовано понад 26 тисяч на COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
"У червні на COVID-19 захворіли 2300 українців, у липні, коли почали реєструвати появу штаму (FLiRT - Ред.), – майже 11,5 тисячі. За першу половину серпня вже зафіксували понад 26 тисяч хворих", – розповів Кузін.
Він зазначив, що поява цієї форми вірусу в Україні очікувана, але вона викликала більш ранній приріст захворюваності, ніж прогнозували раніше.
Характерною особливістю FLiRT є швидке поширення, яке викликає хвилеподібну захворюваність.
"Натомість протікання перебігу цього захворювання – класичне для всього підвиду "Омікрон". Воно передбачає доволі легкий перебіг у людей, які мають повний курс вакцинації", – пояснив Кузін.
За його словами, найбільші ризики важкого перебігу вірусної хвороби мають українці віком понад 60 років та ті, хто має супутні неінфекційні захворювання.
Кузін також зазначив, що в Україні штам FLiRT не характеризується підвищеним рівнем госпіталізації. Наразі кількість пацієнтів, які потрапляють до лікарень, коливається від 2 до 2,5 тисячі.
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https://www.dailymail.co.uk/news/article-13481839/dr-anthony-fauci-social-distancing-masks-prevent-covid.html
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