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Зеленский провел разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем: Рассказал о принятом законе о духовной независимости Украины

Зеленський провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Об этом говорится на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, глава государства поблагодарил Его Всесвятейшество за молитвы за Украину и украинцев и отметил публичную позицию Патриарха и Константинопольской православной церкви по поддержке нашего государства.

Стороны положительно оценили развитие сотрудничества на разных уровнях, в частности недавний визит украинской делегации во Вселенский Патриархат, и обсудили ожидания от ответного визита.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы с Папой Франциском единодушны в осуждении войны в Украине, - Вселенский патриарх Варфоломей

Зеленский рассказал о принятом Верховной Радой законе о духовной независимости Украины, который поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

"Независимая страна, независимый народ должны быть независимыми также и духовно. Сегодня Москва теряет еще один рычаг влияния на Украину и украинцев", - сказал президент.

Он заверил, что государство и в дальнейшем будет обеспечивать укрепление православия в Украине и способствовать открытому диалогу между церквями.

Также Зеленский возобновил приглашение Вселенскому Патриарху посетить Украину с визитом.

Читайте: Вселенский патриархат присоединился к коммюнике по итогам Глобального саммита мира

Автор: 

Варфоломей (240) Зеленский (20196)


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Топ комментарии
+23
термос для сатанату просив ?
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21.08.2024 20:00
+19
https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZX6rtrb9hCJEGYZzPOQL-X0Wv0JPgO157ZSdclp5mTwH8dgwR2PGj-xqdDjOQoRwX6Y4KTSD9qakL6Wjv-9gCzR21vzFzrMbIloiXhKAGjNjaS7UUZNXLnzu5sA9q-cUWA5i93_lzLWGChuCaDmtKDi_JSTXjN6n-m5aJwZcwlaDR3AhMGnogvynfqMFdcjQFwqVvdwR-3T4Q7gQ4WYDM4QXh5lt7orU0Od6fBXh0SF3g&__tn__=-UC%2CP-y-R Karl Volokh

Три роки він виступав голубом миру - підлещувався до Путіна, розводив війська, скорочував армію, знищував оборонні програми, саботував підготовку до ворожого вторгнення - а коли воно сталося, почав удавати найнепримиреннішого яструба й спадкоємця Бандери. І холуї плескають у долоні.

Весь період при владі він загравав із московськими попами й навіть після вторгнення рятував їх від усіх спроб притиснути яйця цій московській аґентурі. Та раптом відчув зміну в суспільних настроях - і оголосив себе рятівником духовності нації від ворожого впливу. І пазіцівні холуї вже навіть не просто лижуть йому сідниці, а присмокталися до них намертво.

Та біс із ними з платними лєщенками. Тут мільйони дебілів продовжують цілком щиро підтримувати це патентоване ніщо, котре завдало Україні шкоди більше, ніж купа відкритих ворогів разом.

І від цього реально нудить
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21.08.2024 19:55
+15
Воно таке розумне і компетентне, що мало тупість направити делегацію до Вселенського з ціллю умовити дати Томос для РПЦ МП. Навіть не може збагнути, чому не вдалось купити...
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21.08.2024 19:59
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Три роки він виступав голубом миру - підлещувався до Путіна, розводив війська, скорочував армію, знищував оборонні програми, саботував підготовку до ворожого вторгнення - а коли воно сталося, почав удавати найнепримиреннішого яструба й спадкоємця Бандери. І холуї плескають у долоні.

Весь період при владі він загравав із московськими попами й навіть після вторгнення рятував їх від усіх спроб притиснути яйця цій московській аґентурі. Та раптом відчув зміну в суспільних настроях - і оголосив себе рятівником духовності нації від ворожого впливу. І пазіцівні холуї вже навіть не просто лижуть йому сідниці, а присмокталися до них намертво.

Та біс із ними з платними лєщенками. Тут мільйони дебілів продовжують цілком щиро підтримувати це патентоване ніщо, котре завдало Україні шкоди більше, ніж купа відкритих ворогів разом.

І від цього реально нудить
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21.08.2024 19:55 Ответить
І чомусь досі відкрита справа проти Пороха за отримання Томоса
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21.08.2024 20:46 Ответить
ОПа конче потребує екзорцизму.
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21.08.2024 19:55 Ответить
Воно таке розумне і компетентне, що мало тупість направити делегацію до Вселенського з ціллю умовити дати Томос для РПЦ МП. Навіть не може збагнути, чому не вдалось купити...
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21.08.2024 19:59 Ответить
Бо дуже жадібний
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21.08.2024 20:47 Ответить
Ну... Самий духовний чувачєло розповів ! Але, але, але
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21.08.2024 19:59 Ответить
термос для сатанату просив ?
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21.08.2024 20:00 Ответить
Третя спроба. Попереду ще 9 місяців))
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21.08.2024 20:43 Ответить
Нє, зтанцював перед Патріархом в костюмі зайця, як на День Незалежності на Прапорі України, ********** термосом.
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21.08.2024 21:46 Ответить
Розповів чи зачитав текст, написаний іншою людиною?
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21.08.2024 20:06 Ответить
Вава томом только один.
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21.08.2024 20:29 Ответить
А хоч зараз справу проти Порошенка за Томос закрили? Чи розумна бракує.
Що ви там йому вміняли : розпалювання міжрелігійної та міжнаціональної ворожнечі шляхом отримання Томосу. А зараз ти вражина хайпуєш на кастрованом Законі про заборону фсбшної церкви.
А чи пожурив Варфоломія за два рази не наданий Томос для москальскою церкви, який ви так в нього прохали?
Гнида брехлива !
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21.08.2024 20:29 Ответить
Яке кончене
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21.08.2024 20:29 Ответить
Про термос говорив ... юморіст наший
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21.08.2024 20:32 Ответить
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21.08.2024 20:54 Ответить
Подстрижен под ,,демократку,,---как было модно при мыкыте кукурузнике!
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21.08.2024 21:37 Ответить
в історії України були Володимир Великий та вофка малий

😂👍
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21.08.2024 23:15 Ответить
Вовка піаніст!
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22.08.2024 09:51 Ответить
Всі подумли, що Боневтік Херпідович Нетряпка зкінчив свою місію по випрошуванню Томосу для московської церкви, той глибоко помилився. У Просроченого є 9 місяців, щоб московську церкву назвати "Благодатною" чи "Слов'янською" і просити для неї Томос. Вова московитів у боротьбі з українцями не залишив, він з ними, бо цей закон їх не заборонив, а дав можливість легалізуватися під іншою назвою.
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21.08.2024 21:53 Ответить
Зручно жар чужими руками загребати - ось і до "термосу" примазався🥳
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21.08.2024 22:17 Ответить
Cлава Святейшей поместной Православной церкви Украины! С Богом, православные!
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22.08.2024 02:52 Ответить
 
 