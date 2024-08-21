Зеленский провел разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем: Рассказал о принятом законе о духовной независимости Украины

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Об этом говорится на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, глава государства поблагодарил Его Всесвятейшество за молитвы за Украину и украинцев и отметил публичную позицию Патриарха и Константинопольской православной церкви по поддержке нашего государства.

Стороны положительно оценили развитие сотрудничества на разных уровнях, в частности недавний визит украинской делегации во Вселенский Патриархат, и обсудили ожидания от ответного визита.

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Зеленский рассказал о принятом Верховной Радой законе о духовной независимости Украины, который поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

"Независимая страна, независимый народ должны быть независимыми также и духовно. Сегодня Москва теряет еще один рычаг влияния на Украину и украинцев", - сказал президент.

Он заверил, что государство и в дальнейшем будет обеспечивать укрепление православия в Украине и способствовать открытому диалогу между церквями.

Также Зеленский возобновил приглашение Вселенскому Патриарху посетить Украину с визитом.

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