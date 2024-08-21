Зеленский провел разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем: Рассказал о принятом законе о духовной независимости Украины
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем.
Об этом говорится на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, глава государства поблагодарил Его Всесвятейшество за молитвы за Украину и украинцев и отметил публичную позицию Патриарха и Константинопольской православной церкви по поддержке нашего государства.
Стороны положительно оценили развитие сотрудничества на разных уровнях, в частности недавний визит украинской делегации во Вселенский Патриархат, и обсудили ожидания от ответного визита.
Зеленский рассказал о принятом Верховной Радой законе о духовной независимости Украины, который поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
"Независимая страна, независимый народ должны быть независимыми также и духовно. Сегодня Москва теряет еще один рычаг влияния на Украину и украинцев", - сказал президент.
Он заверил, что государство и в дальнейшем будет обеспечивать укрепление православия в Украине и способствовать открытому диалогу между церквями.
Также Зеленский возобновил приглашение Вселенскому Патриарху посетить Украину с визитом.
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Три роки він виступав голубом миру - підлещувався до Путіна, розводив війська, скорочував армію, знищував оборонні програми, саботував підготовку до ворожого вторгнення - а коли воно сталося, почав удавати найнепримиреннішого яструба й спадкоємця Бандери. І холуї плескають у долоні.
Весь період при владі він загравав із московськими попами й навіть після вторгнення рятував їх від усіх спроб притиснути яйця цій московській аґентурі. Та раптом відчув зміну в суспільних настроях - і оголосив себе рятівником духовності нації від ворожого впливу. І пазіцівні холуї вже навіть не просто лижуть йому сідниці, а присмокталися до них намертво.
Та біс із ними з платними лєщенками. Тут мільйони дебілів продовжують цілком щиро підтримувати це патентоване ніщо, котре завдало Україні шкоди більше, ніж купа відкритих ворогів разом.
І від цього реально нудить
Що ви там йому вміняли : розпалювання міжрелігійної та міжнаціональної ворожнечі шляхом отримання Томосу. А зараз ти вражина хайпуєш на кастрованом Законі про заборону фсбшної церкви.
А чи пожурив Варфоломія за два рази не наданий Томос для москальскою церкви, який ви так в нього прохали?
Гнида брехлива !
😂👍