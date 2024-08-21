Зеленський провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм: Розповів про ухвалений закон щодо духовної незалежності України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Про це йдеться на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, глава держави подякував Його Всесвятості за молитви за Україну й українців та відзначив публічну позицію Патріарха й Константинопольської православної церкви щодо підтримки нашої держави.

Сторони позитивно оцінили розвиток співпраці на різних рівнях, зокрема нещодавній візит української делегації до Вселенського Патріархату, та обговорили очікування від візиту у відповідь.

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Зеленський розповів про ухвалений Верховною Радою закон щодо духовної незалежності України, який підтримала Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій.

"Незалежна країна, незалежний народ мають бути незалежними також і духовно. Сьогодні Москва втрачає ще один важіль впливу на Україну та українців", – сказав президент.

Він запевнив, що держава й надалі забезпечуватиме зміцнення православ'я в Україні та сприятиме відкритому діалогу між церквами.

Також Зеленський поновив запрошення Вселенському Патріарху відвідати Україну з візитом.

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