Зеленський провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм: Розповів про ухвалений закон щодо духовної незалежності України
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.
Про це йдеться на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, глава держави подякував Його Всесвятості за молитви за Україну й українців та відзначив публічну позицію Патріарха й Константинопольської православної церкви щодо підтримки нашої держави.
Сторони позитивно оцінили розвиток співпраці на різних рівнях, зокрема нещодавній візит української делегації до Вселенського Патріархату, та обговорили очікування від візиту у відповідь.
Зеленський розповів про ухвалений Верховною Радою закон щодо духовної незалежності України, який підтримала Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій.
"Незалежна країна, незалежний народ мають бути незалежними також і духовно. Сьогодні Москва втрачає ще один важіль впливу на Україну та українців", – сказав президент.
Він запевнив, що держава й надалі забезпечуватиме зміцнення православ'я в Україні та сприятиме відкритому діалогу між церквами.
Також Зеленський поновив запрошення Вселенському Патріарху відвідати Україну з візитом.
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Три роки він виступав голубом миру - підлещувався до Путіна, розводив війська, скорочував армію, знищував оборонні програми, саботував підготовку до ворожого вторгнення - а коли воно сталося, почав удавати найнепримиреннішого яструба й спадкоємця Бандери. І холуї плескають у долоні.
Весь період при владі він загравав із московськими попами й навіть після вторгнення рятував їх від усіх спроб притиснути яйця цій московській аґентурі. Та раптом відчув зміну в суспільних настроях - і оголосив себе рятівником духовності нації від ворожого впливу. І пазіцівні холуї вже навіть не просто лижуть йому сідниці, а присмокталися до них намертво.
Та біс із ними з платними лєщенками. Тут мільйони дебілів продовжують цілком щиро підтримувати це патентоване ніщо, котре завдало Україні шкоди більше, ніж купа відкритих ворогів разом.
І від цього реально нудить
Що ви там йому вміняли : розпалювання міжрелігійної та міжнаціональної ворожнечі шляхом отримання Томосу. А зараз ти вражина хайпуєш на кастрованом Законі про заборону фсбшної церкви.
А чи пожурив Варфоломія за два рази не наданий Томос для москальскою церкви, який ви так в нього прохали?
Гнида брехлива !
😂👍