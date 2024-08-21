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Зеленський провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм: Розповів про ухвалений закон щодо духовної незалежності України

Зеленський провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Про це йдеться на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, глава держави подякував Його Всесвятості за молитви за Україну й українців та відзначив публічну позицію Патріарха й Константинопольської православної церкви щодо підтримки нашої держави.

Сторони позитивно оцінили розвиток співпраці на різних рівнях, зокрема нещодавній візит української делегації до Вселенського Патріархату, та обговорили очікування від візиту у відповідь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми з Папою Франциском одностайні у засудженні війни в Україні, - Вселенський патріарх Варфоломій

Зеленський розповів про ухвалений Верховною Радою закон щодо духовної незалежності України, який підтримала Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій.

"Незалежна країна, незалежний народ мають бути незалежними також і духовно. Сьогодні Москва втрачає ще один важіль впливу на Україну та українців", – сказав президент.

Він запевнив, що держава й надалі забезпечуватиме зміцнення православ'я в Україні та сприятиме відкритому діалогу між церквами.

Також Зеленський поновив запрошення Вселенському Патріарху відвідати Україну з візитом.

Читайте: Вселенський патріархат приєднався до комюніке за підсумками Глобального саміту миру

Автор: 

Варфоломій (216) Зеленський (23653)


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Топ коментарі
+23
термос для сатанату просив ?
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21.08.2024 20:00
+19
https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZX6rtrb9hCJEGYZzPOQL-X0Wv0JPgO157ZSdclp5mTwH8dgwR2PGj-xqdDjOQoRwX6Y4KTSD9qakL6Wjv-9gCzR21vzFzrMbIloiXhKAGjNjaS7UUZNXLnzu5sA9q-cUWA5i93_lzLWGChuCaDmtKDi_JSTXjN6n-m5aJwZcwlaDR3AhMGnogvynfqMFdcjQFwqVvdwR-3T4Q7gQ4WYDM4QXh5lt7orU0Od6fBXh0SF3g&__tn__=-UC%2CP-y-R Karl Volokh

Три роки він виступав голубом миру - підлещувався до Путіна, розводив війська, скорочував армію, знищував оборонні програми, саботував підготовку до ворожого вторгнення - а коли воно сталося, почав удавати найнепримиреннішого яструба й спадкоємця Бандери. І холуї плескають у долоні.

Весь період при владі він загравав із московськими попами й навіть після вторгнення рятував їх від усіх спроб притиснути яйця цій московській аґентурі. Та раптом відчув зміну в суспільних настроях - і оголосив себе рятівником духовності нації від ворожого впливу. І пазіцівні холуї вже навіть не просто лижуть йому сідниці, а присмокталися до них намертво.

Та біс із ними з платними лєщенками. Тут мільйони дебілів продовжують цілком щиро підтримувати це патентоване ніщо, котре завдало Україні шкоди більше, ніж купа відкритих ворогів разом.

І від цього реально нудить
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21.08.2024 19:55
+15
Воно таке розумне і компетентне, що мало тупість направити делегацію до Вселенського з ціллю умовити дати Томос для РПЦ МП. Навіть не може збагнути, чому не вдалось купити...
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21.08.2024 19:59
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https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZX6rtrb9hCJEGYZzPOQL-X0Wv0JPgO157ZSdclp5mTwH8dgwR2PGj-xqdDjOQoRwX6Y4KTSD9qakL6Wjv-9gCzR21vzFzrMbIloiXhKAGjNjaS7UUZNXLnzu5sA9q-cUWA5i93_lzLWGChuCaDmtKDi_JSTXjN6n-m5aJwZcwlaDR3AhMGnogvynfqMFdcjQFwqVvdwR-3T4Q7gQ4WYDM4QXh5lt7orU0Od6fBXh0SF3g&__tn__=-UC%2CP-y-R Karl Volokh

Три роки він виступав голубом миру - підлещувався до Путіна, розводив війська, скорочував армію, знищував оборонні програми, саботував підготовку до ворожого вторгнення - а коли воно сталося, почав удавати найнепримиреннішого яструба й спадкоємця Бандери. І холуї плескають у долоні.

Весь період при владі він загравав із московськими попами й навіть після вторгнення рятував їх від усіх спроб притиснути яйця цій московській аґентурі. Та раптом відчув зміну в суспільних настроях - і оголосив себе рятівником духовності нації від ворожого впливу. І пазіцівні холуї вже навіть не просто лижуть йому сідниці, а присмокталися до них намертво.

Та біс із ними з платними лєщенками. Тут мільйони дебілів продовжують цілком щиро підтримувати це патентоване ніщо, котре завдало Україні шкоди більше, ніж купа відкритих ворогів разом.

І від цього реально нудить
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21.08.2024 19:55 Відповісти
І чомусь досі відкрита справа проти Пороха за отримання Томоса
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21.08.2024 20:46 Відповісти
ОПа конче потребує екзорцизму.
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21.08.2024 19:55 Відповісти
Воно таке розумне і компетентне, що мало тупість направити делегацію до Вселенського з ціллю умовити дати Томос для РПЦ МП. Навіть не може збагнути, чому не вдалось купити...
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21.08.2024 19:59 Відповісти
Бо дуже жадібний
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21.08.2024 20:47 Відповісти
Ну... Самий духовний чувачєло розповів ! Але, але, але
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21.08.2024 19:59 Відповісти
термос для сатанату просив ?
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21.08.2024 20:00 Відповісти
Третя спроба. Попереду ще 9 місяців))
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21.08.2024 20:43 Відповісти
Нє, зтанцював перед Патріархом в костюмі зайця, як на День Незалежності на Прапорі України, ********** термосом.
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21.08.2024 21:46 Відповісти
Розповів чи зачитав текст, написаний іншою людиною?
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21.08.2024 20:06 Відповісти
Вава томом только один.
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21.08.2024 20:29 Відповісти
А хоч зараз справу проти Порошенка за Томос закрили? Чи розумна бракує.
Що ви там йому вміняли : розпалювання міжрелігійної та міжнаціональної ворожнечі шляхом отримання Томосу. А зараз ти вражина хайпуєш на кастрованом Законі про заборону фсбшної церкви.
А чи пожурив Варфоломія за два рази не наданий Томос для москальскою церкви, який ви так в нього прохали?
Гнида брехлива !
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21.08.2024 20:29 Відповісти
Яке кончене
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21.08.2024 20:29 Відповісти
Про термос говорив ... юморіст наший
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21.08.2024 20:32 Відповісти
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21.08.2024 20:54 Відповісти
Подстрижен под ,,демократку,,---как было модно при мыкыте кукурузнике!
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21.08.2024 21:37 Відповісти
в історії України були Володимир Великий та вофка малий

😂👍
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21.08.2024 23:15 Відповісти
Вовка піаніст!
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22.08.2024 09:51 Відповісти
Всі подумли, що Боневтік Херпідович Нетряпка зкінчив свою місію по випрошуванню Томосу для московської церкви, той глибоко помилився. У Просроченого є 9 місяців, щоб московську церкву назвати "Благодатною" чи "Слов'янською" і просити для неї Томос. Вова московитів у боротьбі з українцями не залишив, він з ними, бо цей закон їх не заборонив, а дав можливість легалізуватися під іншою назвою.
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21.08.2024 21:53 Відповісти
Зручно жар чужими руками загребати - ось і до "термосу" примазався🥳
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21.08.2024 22:17 Відповісти
Cлава Святейшей поместной Православной церкви Украины! С Богом, православные!
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22.08.2024 02:52 Відповісти
 
 