Оккупанты продолжили продвигаться на Донетчине: под контролем РФ - Комышевка, Заветное и Новожеланное. КАРТА
21 августа россияне захватили еще 3 населенных пункта в Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.
По данным аналитиков, враг захватил Камышевку, Заветное и Новожеланное Донецкой области.
Также враг продвинулся возле Николаевки Донецкой области.
В то же время DeepState обновил карту продвижения Сил обороны Украины в Курской области России.
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+8 Oleg K #589544
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+4 александр иванович #511247
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2.Крим ? У лоба ? Нащо у лоба ?? Наразі ЗСУ демонструють гарну тактику. Нажаль повільно все відбувається. З об"єктивних причин.
цирк якийсь.
Головне:
Деякі новобранці відмовляються стріляти по росіянам. Деякі навіть пішли зі своїх постів, покинувши поле бою взагалі.
Командири кажуть, що новобранці сприяли серії територіальних втрат.
Їм бракує навіть мінімального рівня підготовки.
За словами кількох командирів і бійців, командири тепер хочуть провести власні мобілізаційні дії.