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Новости Война
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Оккупанты продолжили продвигаться на Донетчине: под контролем РФ - Комышевка, Заветное и Новожеланное. КАРТА

Донеччина (фото ілюстративне)

21 августа россияне захватили еще 3 населенных пункта в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

По данным аналитиков, враг захватил Камышевку, Заветное и Новожеланное Донецкой области.

Также враг продвинулся возле Николаевки Донецкой области.

Карта просування росіян на Донеччині

В то же время DeepState обновил карту продвижения Сил обороны Украины в Курской области России.

Также читайте: Оккупанты продвинулись у 5 населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецкая область (9493)


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Топ комментарии
+8
Зрозумійте що так зване захоплення Курської Області це відволікання від Донбасу. Зелені зрадники здають Донбас каzапам.
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22.08.2024 03:01
+4
Якийсь піз*ец , по три села здаємо , а в рашці захоплюємо , вирішили обмінятися територіями?
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22.08.2024 07:11
+4
Якщо раніше ворог за добу просувавсся кілька сот метрів то зараз захоплює цілі селища ,це є наслідок, зміни вищого військового керівництва ,зрив мобілізації ,відсутність фортифікаційних споруд і відсутність будь якого патріотичного виховання.
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22.08.2024 07:18
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Зрозумійте що так зване захоплення Курської Області це відволікання від Донбасу. Зелені зрадники здають Донбас каzапам.
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22.08.2024 03:01 Ответить
А кацапи частину Курської області ?? Сенс ?
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22.08.2024 10:15 Ответить
Де чудо-зброя?((Де літаки?((
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22.08.2024 06:36 Ответить
Якийсь піз*ец , по три села здаємо , а в рашці захоплюємо , вирішили обмінятися територіями?
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22.08.2024 07:11 Ответить
Якщо раніше ворог за добу просувавсся кілька сот метрів то зараз захоплює цілі селища ,це є наслідок, зміни вищого військового керівництва ,зрив мобілізації ,відсутність фортифікаційних споруд і відсутність будь якого патріотичного виховання.
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22.08.2024 07:18 Ответить
це наслідок безвідповідальної повідінки у 2019 році
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22.08.2024 07:56 Ответить
те що 95 вилизував, то беззаперечно, але багато кому це подобалось
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22.08.2024 08:02 Ответить
Ідіот!
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22.08.2024 08:10 Ответить
1. Люди дивляться на мапу і рефлексують. І задають питання - у нашій армії 1,2 млн ОС. Расєйський контингент - 600 тис. От і незрозуміло люДям. А те що на терит. РФ ще 1,2 млн. армія, хто ж про це згадує.
2.Крим ? У лоба ? Нащо у лоба ?? Наразі ЗСУ демонструють гарну тактику. Нажаль повільно все відбувається. З об"єктивних причин.
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22.08.2024 10:21 Ответить
Свіжозліплений Кирилл, про які 8 днів мова?
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22.08.2024 08:52 Ответить
зато бидлу замилили очі захопленням Курщини.
цирк якийсь.
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22.08.2024 07:51 Ответить
Слобожанщину та Стародубщину звільняти все-одне доведеться. І зараз це зробити легше.
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22.08.2024 09:00 Ответить
Ідійот.
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22.08.2024 10:24 Ответить
Бидло тут тільки ти і тобі подібні тролі на кацапському підсосі
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23.08.2024 00:47 Ответить
ти тупа скотина: поки усі хлопають у долоні за Курськ, уходять кожен жень по 3-5 українських населених пунктів. чи тобі повилазило? ти цього не бачиш? так ось як раз ти і є бидло, якому кинули кістку. якби ти не був би цим бидлом, ти б невисрав свій бидлокомент.
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23.08.2024 08:38 Ответить
Транс йолоп, хто хлопає крім тебе бидла і таких самих зелених зрадників?
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24.08.2024 23:41 Ответить
ти ж і є бидло, бо ти не догнав комента і відреагував на нього як примітивна 73%номозгла скотина.
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25.08.2024 03:02 Ответить
Ось і виправдовувач на підсосі з'явився.
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22.08.2024 08:00 Ответить
Гівна тобі на лопаті та побільше, як справжньому кацапу! Ти виправловєш сдачу Донбасу і ще вимагаєш контрг аргументів?
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22.08.2024 08:09 Ответить
Який калібрований каZап до нас завітав. Навіть про клубніку у пана не забув прокукурікати.
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22.08.2024 08:55 Ответить
Дайте мені саблю, піду в атаку!!!
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22.08.2024 08:55 Ответить
❗️Україна втрачає території Сході через погано навчених мобілізованих, - інтерв'ю наших військових для AP

Головне:
Деякі новобранці відмовляються стріляти по росіянам. Деякі навіть пішли зі своїх постів, покинувши поле бою взагалі.
Командири кажуть, що новобранці сприяли серії територіальних втрат.
Їм бракує навіть мінімального рівня підготовки.
За словами кількох командирів і бійців, командири тепер хочуть провести власні мобілізаційні дії.
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22.08.2024 09:13 Ответить
Потрібно зелених лядєй з ВР кабміну і жОПи відправити виконувати свій обов'язок на передовій
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23.08.2024 00:50 Ответить
І їхніх посіпак перефарбованих у різноманітні злочинні "партєйні" угрупування у владі
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23.08.2024 00:52 Ответить
 
 