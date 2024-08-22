Оккупанты продолжили продвигаться на Донетчине: под контролем РФ - Комышевка, Заветное и Новожеланное. КАРТА

21 августа россияне захватили еще 3 населенных пункта в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

По данным аналитиков, враг захватил Камышевку, Заветное и Новожеланное Донецкой области.

Также враг продвинулся возле Николаевки Донецкой области.

В то же время DeepState обновил карту продвижения Сил обороны Украины в Курской области России.

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