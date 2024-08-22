Окупанти продовжують просуватись на Донеччині: під контролем РФ Комишівка, Завітне та Новожеланне. КАРТА
21 серпня росіяни захопили ще 3 населені пункти в Донецькій області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.
За даними аналітиків, ворог захопив Комишівку, Завітне та Новожеланне Донецької області.
Також ворог просунувся біля Миколаївки Донецької області.
Водночас DeepState оновив мапу просування Сил оборони України у Курській області Росії.
Топ коментарі
+8 Oleg K #589544
показати весь коментар22.08.2024 03:01
+4 александр иванович #511247
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+4 володимир омельянов
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2.Крим ? У лоба ? Нащо у лоба ?? Наразі ЗСУ демонструють гарну тактику. Нажаль повільно все відбувається. З об"єктивних причин.
цирк якийсь.
Головне:
Деякі новобранці відмовляються стріляти по росіянам. Деякі навіть пішли зі своїх постів, покинувши поле бою взагалі.
Командири кажуть, що новобранці сприяли серії територіальних втрат.
Їм бракує навіть мінімального рівня підготовки.
За словами кількох командирів і бійців, командири тепер хочуть провести власні мобілізаційні дії.