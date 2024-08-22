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Окупанти продовжують просуватись на Донеччині: під контролем РФ Комишівка, Завітне та Новожеланне. КАРТА

Донеччина (фото ілюстративне)

21 серпня росіяни захопили ще 3 населені пункти в Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

За даними аналітиків, ворог захопив Комишівку, Завітне та Новожеланне Донецької області.

Також ворог просунувся біля Миколаївки Донецької області.

Карта просування росіян на Донеччині

Водночас DeepState оновив мапу просування Сил оборони України у Курській області Росії.

Читайте: Від початку тижня на Донеччині росіяни вбили 11 цивільних, - Клименко

Автор: 

Донецька область (8291)


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Топ коментарі
+8
Зрозумійте що так зване захоплення Курської Області це відволікання від Донбасу. Зелені зрадники здають Донбас каzапам.
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22.08.2024 03:01
+4
Якийсь піз*ец , по три села здаємо , а в рашці захоплюємо , вирішили обмінятися територіями?
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22.08.2024 07:11
+4
Якщо раніше ворог за добу просувавсся кілька сот метрів то зараз захоплює цілі селища ,це є наслідок, зміни вищого військового керівництва ,зрив мобілізації ,відсутність фортифікаційних споруд і відсутність будь якого патріотичного виховання.
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22.08.2024 07:18
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Зрозумійте що так зване захоплення Курської Області це відволікання від Донбасу. Зелені зрадники здають Донбас каzапам.
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22.08.2024 03:01 Відповісти
А кацапи частину Курської області ?? Сенс ?
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22.08.2024 10:15 Відповісти
Де чудо-зброя?((Де літаки?((
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22.08.2024 06:36 Відповісти
Якийсь піз*ец , по три села здаємо , а в рашці захоплюємо , вирішили обмінятися територіями?
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22.08.2024 07:11 Відповісти
Якщо раніше ворог за добу просувавсся кілька сот метрів то зараз захоплює цілі селища ,це є наслідок, зміни вищого військового керівництва ,зрив мобілізації ,відсутність фортифікаційних споруд і відсутність будь якого патріотичного виховання.
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22.08.2024 07:18 Відповісти
це наслідок безвідповідальної повідінки у 2019 році
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22.08.2024 07:56 Відповісти
те що 95 вилизував, то беззаперечно, але багато кому це подобалось
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22.08.2024 08:02 Відповісти
Ідіот!
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22.08.2024 08:10 Відповісти
1. Люди дивляться на мапу і рефлексують. І задають питання - у нашій армії 1,2 млн ОС. Расєйський контингент - 600 тис. От і незрозуміло люДям. А те що на терит. РФ ще 1,2 млн. армія, хто ж про це згадує.
2.Крим ? У лоба ? Нащо у лоба ?? Наразі ЗСУ демонструють гарну тактику. Нажаль повільно все відбувається. З об"єктивних причин.
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22.08.2024 10:21 Відповісти
Свіжозліплений Кирилл, про які 8 днів мова?
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22.08.2024 08:52 Відповісти
зато бидлу замилили очі захопленням Курщини.
цирк якийсь.
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22.08.2024 07:51 Відповісти
Слобожанщину та Стародубщину звільняти все-одне доведеться. І зараз це зробити легше.
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22.08.2024 09:00 Відповісти
Ідійот.
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22.08.2024 10:24 Відповісти
Бидло тут тільки ти і тобі подібні тролі на кацапському підсосі
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23.08.2024 00:47 Відповісти
ти тупа скотина: поки усі хлопають у долоні за Курськ, уходять кожен жень по 3-5 українських населених пунктів. чи тобі повилазило? ти цього не бачиш? так ось як раз ти і є бидло, якому кинули кістку. якби ти не був би цим бидлом, ти б невисрав свій бидлокомент.
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23.08.2024 08:38 Відповісти
Транс йолоп, хто хлопає крім тебе бидла і таких самих зелених зрадників?
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24.08.2024 23:41 Відповісти
ти ж і є бидло, бо ти не догнав комента і відреагував на нього як примітивна 73%номозгла скотина.
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25.08.2024 03:02 Відповісти
Ось і виправдовувач на підсосі з'явився.
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22.08.2024 08:00 Відповісти
Гівна тобі на лопаті та побільше, як справжньому кацапу! Ти виправловєш сдачу Донбасу і ще вимагаєш контрг аргументів?
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22.08.2024 08:09 Відповісти
Який калібрований каZап до нас завітав. Навіть про клубніку у пана не забув прокукурікати.
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22.08.2024 08:55 Відповісти
Дайте мені саблю, піду в атаку!!!
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22.08.2024 08:55 Відповісти
❗️Україна втрачає території Сході через погано навчених мобілізованих, - інтерв'ю наших військових для AP

Головне:
Деякі новобранці відмовляються стріляти по росіянам. Деякі навіть пішли зі своїх постів, покинувши поле бою взагалі.
Командири кажуть, що новобранці сприяли серії територіальних втрат.
Їм бракує навіть мінімального рівня підготовки.
За словами кількох командирів і бійців, командири тепер хочуть провести власні мобілізаційні дії.
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22.08.2024 09:13 Відповісти
Потрібно зелених лядєй з ВР кабміну і жОПи відправити виконувати свій обов'язок на передовій
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23.08.2024 00:50 Відповісти
І їхніх посіпак перефарбованих у різноманітні злочинні "партєйні" угрупування у владі
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23.08.2024 00:52 Відповісти
 
 