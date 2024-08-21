Від початку тижня на Донеччині росіяни вбили 11 цивільних, - Клименко

Від початку тижня російські загарбники понад 50 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинули 11 цивільних осіб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"ДСНС, поліція - всі на місцях, щоб швидко ліквідувати наслідки обстрілів", - сказав Клименко.

Також він нагадав, що триває евакуація цивільного населення із Донеччини.

Читайте також: 3860 дітей евакуювали з Донеччини від початку серпня

"Ризикуючи власним життям, евакуаційні групи поліції "Білий Янгол" та ДСНС "Фенікс" щодня вивозять цивільних під обстрілами", - розповів міністр.

Також очільник МВС розповів, що сьогодні, 21 серпня, в Селидівській громаді росіяни вдарили дроном по евакуаційному екіпажу, в якому були двоє рятувальників, поліцейський та троє евакуйованих громадян, серед яких жінка з інвалідністю. Обійшлося без постраждалих.

Читайте також: Ще 4912 дітей залишаються у 30 прифронтових населених пунктах Краматорського і Бахмутського районів