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Від початку тижня на Донеччині росіяни вбили 11 цивільних, - Клименко

Від початку тижня на Донеччині росіяни вбили 11 цивільних, - Клименко

Від початку тижня російські загарбники понад 50 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинули 11 цивільних осіб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"ДСНС, поліція - всі на місцях, щоб швидко ліквідувати наслідки обстрілів", - сказав Клименко.

Також він нагадав, що триває евакуація цивільного населення із Донеччини

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"Ризикуючи власним життям, евакуаційні групи поліції "Білий Янгол" та ДСНС "Фенікс" щодня вивозять цивільних під обстрілами", - розповів міністр.

Також очільник МВС розповів, що сьогодні, 21 серпня, в Селидівській громаді росіяни вдарили дроном по евакуаційному екіпажу, в якому були двоє рятувальників, поліцейський та троє евакуйованих громадян, серед яких жінка з інвалідністю. Обійшлося без постраждалих.

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Автор: 

обстріл (28171) евакуація (2300) Донецька область (8291) Клименко Ігор (481)


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На колінах стоїмо перед Небесами,просимо тебе Господи змилуйся над нами.Зупини Боже війну,просим тебе нині, досить горя і плачу по всій Україні. Отче наш милосердний,тебе щиро молю,укріпи наше військо у тяжкому бою. Зміцни воїнів наших,збережи всим життя, щоб вернулись живими,їх чекає рідня, На колінах до Бога,я молюсь в тиші і його я благаю, даруй мир на Землі. Даруй мир Україні, збережи, захисти, тебе Боже благаєм, Україну спаси!
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21.08.2024 21:45 Відповісти
 
 