С начала недели в Донецкой области россияне убили 11 гражданских, - Клименко

С начала недели российские захватчики более 50 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибли 11 гражданских лиц.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"ГСЧС, полиция - все на местах, чтобы быстро ликвидировать последствия обстрелов", - сказал Клименко.

Также он напомнил, что продолжается эвакуация гражданского населения из Донецкой области.

Читайте также: 3860 детей эвакуировали из Донецкой области с начала августа

"Рискуя собственной жизнью, эвакуационные группы полиции "Белый Ангел" и ГСЧС "Феникс" ежедневно вывозят гражданских под обстрелами", - рассказал министр.

Также глава МВД рассказал, что сегодня, 21 августа, в Селидовской громаде россияне ударили дроном по эвакуационному экипажу, в котором были двое спасателей, полицейский и трое эвакуированных граждан, среди которых женщина с инвалидностью. Обошлось без пострадавших.

Читайте также: Еще 4912 детей остаются в 30 прифронтовых населенных пунктах Краматорского и Бахмутского районов