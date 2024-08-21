С начала недели в Донецкой области россияне убили 11 гражданских, - Клименко
С начала недели российские захватчики более 50 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибли 11 гражданских лиц.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"ГСЧС, полиция - все на местах, чтобы быстро ликвидировать последствия обстрелов", - сказал Клименко.
Также он напомнил, что продолжается эвакуация гражданского населения из Донецкой области.
"Рискуя собственной жизнью, эвакуационные группы полиции "Белый Ангел" и ГСЧС "Феникс" ежедневно вывозят гражданских под обстрелами", - рассказал министр.
Также глава МВД рассказал, что сегодня, 21 августа, в Селидовской громаде россияне ударили дроном по эвакуационному экипажу, в котором были двое спасателей, полицейский и трое эвакуированных граждан, среди которых женщина с инвалидностью. Обошлось без пострадавших.
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