РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10636 посетителей онлайн
Новости
379 1

С начала недели в Донецкой области россияне убили 11 гражданских, - Клименко

Від початку тижня на Донеччині росіяни вбили 11 цивільних, - Клименко

С начала недели российские захватчики более 50 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибли 11 гражданских лиц.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"ГСЧС, полиция - все на местах, чтобы быстро ликвидировать последствия обстрелов", - сказал Клименко.

Также он напомнил, что продолжается эвакуация гражданского населения из Донецкой области.

Читайте также: 3860 детей эвакуировали из Донецкой области с начала августа

"Рискуя собственной жизнью, эвакуационные группы полиции "Белый Ангел" и ГСЧС "Феникс" ежедневно вывозят гражданских под обстрелами", - рассказал министр.

Также глава МВД рассказал, что сегодня, 21 августа, в Селидовской громаде россияне ударили дроном по эвакуационному экипажу, в котором были двое спасателей, полицейский и трое эвакуированных граждан, среди которых женщина с инвалидностью. Обошлось без пострадавших.

Читайте также: Еще 4912 детей остаются в 30 прифронтовых населенных пунктах Краматорского и Бахмутского районов

Автор: 

обстрел (26850) эвакуация (2061) Донецкая область (9482) Клименко Игорь (393)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На колінах стоїмо перед Небесами,просимо тебе Господи змилуйся над нами.Зупини Боже війну,просим тебе нині, досить горя і плачу по всій Україні. Отче наш милосердний,тебе щиро молю,укріпи наше військо у тяжкому бою. Зміцни воїнів наших,збережи всим життя, щоб вернулись живими,їх чекає рідня, На колінах до Бога,я молюсь в тиші і його я благаю, даруй мир на Землі. Даруй мир Україні, збережи, захисти, тебе Боже благаєм, Україну спаси!
показать весь комментарий
21.08.2024 21:45 Ответить
 
 