ВСУ взяли под контроль поселок Краснооктябрьское в Курской области, - Deep State. КАРТА
Украинские силы взяли под контроль поселок Краснооктябрьске и таким образом полностью перерезали сухопутное сообщение армии РФ с южным берегом реки Сейм в Глушковском районе Курской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики DeepState.
Отмечается, что выйти оттуда российские подразделения теперь могут или по понтонным переправам, или переплыв реку.
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3:1 в пользу мокши.
Чи не занадто.
А до цього все йде.
З Покровського напрямку кацапи не знімають війська. А до калінінграду ми дійдемо. Можливо курськ -це була пастка для мавп. Що схопила мавпа вже не додумається відпустити.