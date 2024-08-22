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ВСУ взяли под контроль поселок Краснооктябрьское в Курской области, - Deep State. КАРТА

курськ

Украинские силы взяли под контроль поселок Краснооктябрьске и таким образом полностью перерезали сухопутное сообщение армии РФ с южным берегом реки Сейм в Глушковском районе Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики DeepState.

Отмечается, что выйти оттуда российские подразделения теперь могут или по понтонным переправам, или переплыв реку.

Карта Курська область

Смотрите также: Бойцы 22-й ОМБр пополнили обменный фонд на Курщине. ФОТО

Автор: 

боевые действия (3917) ВСУ (6536) Курск (1072)


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Топ комментарии
+8
Виправте заголовок, якийсь абсурд написаний!
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22.08.2024 06:58
+5
Цікаво - вони хоч зараз піною понтони набивають? Чи всю прапора зі складів розпродали? З неї (коли вона затверділа) - поплавки риболовні точить добре Ну а плисти - хай пливуть Поки вода ще тепленька відносно Техніку зброю та ********** хай нам залишають Згодиться!
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22.08.2024 07:23
+4
Та тут взагалі якийсь "цирк"! Автопрограма на цензорі чомусь визнала слово "**********" "нецензурщиною" Бо захрестила його при відтворенні мого посту в "топ-коментарях"!
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22.08.2024 09:11
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Виправте заголовок, якийсь абсурд написаний!
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22.08.2024 06:58 Ответить
Ще кави не попили. Не проснулись.
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22.08.2024 07:10 Ответить
Та тут взагалі якийсь "цирк"! Автопрограма на цензорі чомусь визнала слово "**********" "нецензурщиною" Бо захрестила його при відтворенні мого посту в "топ-коментарях"!
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22.08.2024 09:11 Ответить
норм перерезание идет,и прятаться от кабов еще есть неразйобаные деревни,в отличии от бамбаса и крынок.
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22.08.2024 07:01 Ответить
Тобі жаль кацапські "деревни"?
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22.08.2024 07:26 Ответить
нет,просто есть время где кабы переседеть в отличии от крынок)))а местных нах на улицу пускай кабам платочком машут)
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22.08.2024 07:31 Ответить
Так "пересиджувать" краще всього у льоху! Хоча хто-зна - може їх у них немає? Хлопці в 2022-му кацапів допитували Так ті дивувалися: "у вас в деревнях пагреба - "филиалы супермаркетов"!" В Росії ж в основному живуть "з магазину" Зарплату отримав - закупився на місяць - оте і їдять
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22.08.2024 07:57 Ответить
Взяли під контроль саме взяття під контроль, оце потужно)
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22.08.2024 07:19 Ответить
Цікаво - вони хоч зараз піною понтони набивають? Чи всю прапора зі складів розпродали? З неї (коли вона затверділа) - поплавки риболовні точить добре Ну а плисти - хай пливуть Поки вода ще тепленька відносно Техніку зброю та ********** хай нам залишають Згодиться!
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22.08.2024 07:23 Ответить
Не вперше бачу Ваші заклики до орчатини, щоб наповнювали понтони піною. Спробуйте якось через Дермака передати, бо брат Подоляка вже неробочий канал. Відключив провайдер "ЗСУ".
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22.08.2024 07:43 Ответить
Поцілуй мене в зад! Якщо вони піну покрали - то і наповнювать нічим Бо якби була - давно-б наповнили Вони там дурні не поголовно!
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22.08.2024 07:52 Ответить
Що сталося? Жінка грошей на похмілля не дає? Вирішив "срачем" зайняться - від поганого настрою? Іди читай Конституцію Хоч чомусь корисному навчишся!
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22.08.2024 08:55 Ответить
А ти що - такий "слабоумний" що не можеш сам знайти відповідь? Так чого ж ти сюди приперся? Неуцтво своє показать? Я тобі не наймався "тлумаченням законів" займаться Я це робив багато років за гроші А ти хочеш щоб я робив це безплатно Та ще й тому неуку який тільки і вміє "лайно на вентилятор кидать"! Тому
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22.08.2024 09:39 Ответить
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22.08.2024 10:34 Ответить
Схоже уся піна у Марінавке горить. У "бытовке'), разом з ластами.
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22.08.2024 11:01 Ответить
Чесно кажучи - я не перевіряв - чи вона "горюча" Колись хлопці з залізничного полку подарували десяток поплавків з неї - уже років двадцять користуюся Ше ні один не поламався
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22.08.2024 11:14 Ответить
Навряд чи у понтони щось "горюче" пхати будуть) Але ж кацапи, сер!
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22.08.2024 11:33 Ответить
Ну - це ще "радянська метода" І потони мабуть ще з часів СРСР
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22.08.2024 11:45 Ответить
І давно це в Вас? Що замість "здравстуйте" змушені звертатися до оточуючих з аморальним проханням. Підгорає?
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22.08.2024 08:20 Ответить
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22.08.2024 08:56 Ответить
21 серпня росіяни захопили ще 3 населені пункти в Донецькій області. Джерело:

3:1 в пользу мокши.
Чи не занадто.
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22.08.2024 08:36 Ответить
Пане генерале, ви забули на карту подивитись. Розташування сил, висот, логістичних шляхів. Іноді населений пункт вартує менше, ніж пагорб в глухому лісі.
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22.08.2024 10:16 Ответить
Пане стратег. Коли візьмуть Покровськ , то захоплення всієї курської губернії не виправдає цю втрату. Бо Покровськ це дійсно буде стратегічна втрата.
А до цього все йде.
З Покровського напрямку кацапи не знімають війська. А до калінінграду ми дійдемо. Можливо курськ -це була пастка для мавп. Що схопила мавпа вже не додумається відпустити.
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22.08.2024 15:15 Ответить
Журавка виявляється в Білгородській області, доведеться і там звільняти
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22.08.2024 08:56 Ответить
 
 