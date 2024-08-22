ВСУ взяли под контроль поселок Краснооктябрьское в Курской области, - Deep State. КАРТА

Украинские силы взяли под контроль поселок Краснооктябрьске и таким образом полностью перерезали сухопутное сообщение армии РФ с южным берегом реки Сейм в Глушковском районе Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики DeepState.

Отмечается, что выйти оттуда российские подразделения теперь могут или по понтонным переправам, или переплыв реку.

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