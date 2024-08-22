ЗСУ взяли під контроль селище Краснооктябрьске у Курській області, - Deep State. КАРТА

Українські сили взяли під контроль селища Краснооктябрьске, таким чином повністю перерізали сухопутне сполучення армії РФ з південним берегом річки Сейм в Глушковському районі Курської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики DeepState.

Зазначається, що вийти звідти російські підрозділи тепер можуть або по понтонних переправах, або перепливши річку.

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