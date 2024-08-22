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ЗСУ взяли під контроль селище Краснооктябрьске у Курській області, - Deep State. КАРТА

курськ

Українські сили взяли під контроль селища Краснооктябрьске, таким чином  повністю перерізали сухопутне сполучення армії РФ  з південним берегом річки Сейм в Глушковському районі Курської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики  DeepState.

Зазначається, що вийти звідти російські підрозділи тепер можуть або по понтонних переправах, або перепливши річку.

Карта Курська область

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступ в Курській області повертає віру у те, що Україна може перемогти, - Сікорський

Автор: 

бойові дії (3671) ЗСУ (7489) Курськ (1082)


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Топ коментарі
+8
Виправте заголовок, якийсь абсурд написаний!
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22.08.2024 06:58
+5
Цікаво - вони хоч зараз піною понтони набивають? Чи всю прапора зі складів розпродали? З неї (коли вона затверділа) - поплавки риболовні точить добре Ну а плисти - хай пливуть Поки вода ще тепленька відносно Техніку зброю та ********** хай нам залишають Згодиться!
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22.08.2024 07:23
+4
Та тут взагалі якийсь "цирк"! Автопрограма на цензорі чомусь визнала слово "**********" "нецензурщиною" Бо захрестила його при відтворенні мого посту в "топ-коментарях"!
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22.08.2024 09:11
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Виправте заголовок, якийсь абсурд написаний!
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22.08.2024 06:58 Відповісти
Ще кави не попили. Не проснулись.
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22.08.2024 07:10 Відповісти
Та тут взагалі якийсь "цирк"! Автопрограма на цензорі чомусь визнала слово "**********" "нецензурщиною" Бо захрестила його при відтворенні мого посту в "топ-коментарях"!
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22.08.2024 09:11 Відповісти
норм перерезание идет,и прятаться от кабов еще есть неразйобаные деревни,в отличии от бамбаса и крынок.
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22.08.2024 07:01 Відповісти
Тобі жаль кацапські "деревни"?
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22.08.2024 07:26 Відповісти
нет,просто есть время где кабы переседеть в отличии от крынок)))а местных нах на улицу пускай кабам платочком машут)
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22.08.2024 07:31 Відповісти
Так "пересиджувать" краще всього у льоху! Хоча хто-зна - може їх у них немає? Хлопці в 2022-му кацапів допитували Так ті дивувалися: "у вас в деревнях пагреба - "филиалы супермаркетов"!" В Росії ж в основному живуть "з магазину" Зарплату отримав - закупився на місяць - оте і їдять
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22.08.2024 07:57 Відповісти
Взяли під контроль саме взяття під контроль, оце потужно)
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22.08.2024 07:19 Відповісти
Цікаво - вони хоч зараз піною понтони набивають? Чи всю прапора зі складів розпродали? З неї (коли вона затверділа) - поплавки риболовні точить добре Ну а плисти - хай пливуть Поки вода ще тепленька відносно Техніку зброю та ********** хай нам залишають Згодиться!
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22.08.2024 07:23 Відповісти
Не вперше бачу Ваші заклики до орчатини, щоб наповнювали понтони піною. Спробуйте якось через Дермака передати, бо брат Подоляка вже неробочий канал. Відключив провайдер "ЗСУ".
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22.08.2024 07:43 Відповісти
Поцілуй мене в зад! Якщо вони піну покрали - то і наповнювать нічим Бо якби була - давно-б наповнили Вони там дурні не поголовно!
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22.08.2024 07:52 Відповісти
Що сталося? Жінка грошей на похмілля не дає? Вирішив "срачем" зайняться - від поганого настрою? Іди читай Конституцію Хоч чомусь корисному навчишся!
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22.08.2024 08:55 Відповісти
А ти що - такий "слабоумний" що не можеш сам знайти відповідь? Так чого ж ти сюди приперся? Неуцтво своє показать? Я тобі не наймався "тлумаченням законів" займаться Я це робив багато років за гроші А ти хочеш щоб я робив це безплатно Та ще й тому неуку який тільки і вміє "лайно на вентилятор кидать"! Тому
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22.08.2024 09:39 Відповісти
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22.08.2024 10:34 Відповісти
Схоже уся піна у Марінавке горить. У "бытовке'), разом з ластами.
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22.08.2024 11:01 Відповісти
Чесно кажучи - я не перевіряв - чи вона "горюча" Колись хлопці з залізничного полку подарували десяток поплавків з неї - уже років двадцять користуюся Ше ні один не поламався
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22.08.2024 11:14 Відповісти
Навряд чи у понтони щось "горюче" пхати будуть) Але ж кацапи, сер!
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22.08.2024 11:33 Відповісти
Ну - це ще "радянська метода" І потони мабуть ще з часів СРСР
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22.08.2024 11:45 Відповісти
І давно це в Вас? Що замість "здравстуйте" змушені звертатися до оточуючих з аморальним проханням. Підгорає?
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22.08.2024 08:20 Відповісти
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22.08.2024 08:56 Відповісти
21 серпня росіяни захопили ще 3 населені пункти в Донецькій області. Джерело:

3:1 в пользу мокши.
Чи не занадто.
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22.08.2024 08:36 Відповісти
Пане генерале, ви забули на карту подивитись. Розташування сил, висот, логістичних шляхів. Іноді населений пункт вартує менше, ніж пагорб в глухому лісі.
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22.08.2024 10:16 Відповісти
Пане стратег. Коли візьмуть Покровськ , то захоплення всієї курської губернії не виправдає цю втрату. Бо Покровськ це дійсно буде стратегічна втрата.
А до цього все йде.
З Покровського напрямку кацапи не знімають війська. А до калінінграду ми дійдемо. Можливо курськ -це була пастка для мавп. Що схопила мавпа вже не додумається відпустити.
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22.08.2024 15:15 Відповісти
Журавка виявляється в Білгородській області, доведеться і там звільняти
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22.08.2024 08:56 Відповісти
 
 