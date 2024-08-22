ЗСУ взяли під контроль селище Краснооктябрьске у Курській області, - Deep State. КАРТА
Українські сили взяли під контроль селища Краснооктябрьске, таким чином повністю перерізали сухопутне сполучення армії РФ з південним берегом річки Сейм в Глушковському районі Курської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики DeepState.
Зазначається, що вийти звідти російські підрозділи тепер можуть або по понтонних переправах, або перепливши річку.
Топ коментарі
+8 kharkov1000
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3:1 в пользу мокши.
Чи не занадто.
А до цього все йде.
З Покровського напрямку кацапи не знімають війська. А до калінінграду ми дійдемо. Можливо курськ -це була пастка для мавп. Що схопила мавпа вже не додумається відпустити.