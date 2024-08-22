Бойцы 22-й ОМБр пополнили обменный фонд на Курщине. ФОТО

Воины 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые выполняют боевые задачи в Курской области РФ, имеют хорошие результаты по пленным.

Соответствующие фото опубликованы на странице Сухопутных войсках ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.





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