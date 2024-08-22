Бойцы 22-й ОМБр пополнили обменный фонд на Курщине. ФОТО
Воины 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые выполняют боевые задачи в Курской области РФ, имеют хорошие результаты по пленным.
Соответствующие фото опубликованы на странице Сухопутных войсках ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+13 Luiza
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+10 Лис Микита #575773
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+6 Maksim Perepelitca
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але червоного мало мало
краще були б вивернуті кішки, а фото не треба
На лівер потрібно пустити самого мясника ліліпутіна.
Вцілійте Мехі!!! Таке ж фото у мавзолєя зробіть!