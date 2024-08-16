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Бойцы берут в плен кадыровцев на Курщине: "Русский военный, выходы, будешь жить. Это я "пошел нах#й"? Ну, сейчас, сука!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боя и сдачи кадыровцев в плен на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать по меньшей мере десяток пленных. Стоя на коленях, они обращаются к Путину с просьбой обменять их на азовцев.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Захваченные в плен на Курщине россияне о кадыровцах: "Ахмат" - это просто пыль в глаза и тик-токеры". ВИДЕО

Автор: 

Кадыров Рамзан (801) пленные (2139) Курск (1097)


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Топ комментарии
+75
Леви,просто леви наші ЗСУ!
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16.08.2024 10:59
+61
На одного чеченца - 10 Азовцев, тільки такий обмін. Так міняти, щоб повернути всіх азовців.
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16.08.2024 11:02
+41
Так нема чеченців, там овцелюби кадирівці, а чеченці у лавах ЗСУ.
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16.08.2024 11:40
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Леви,просто леви наші ЗСУ!
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16.08.2024 10:59 Ответить
Тік-Ток Сіла🤳
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16.08.2024 10:59 Ответить
...коли поруч нема українця.
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16.08.2024 12:01 Ответить
На одного чеченца - 10 Азовцев, тільки такий обмін. Так міняти, щоб повернути всіх азовців.
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16.08.2024 11:02 Ответить
Так нема чеченців, там овцелюби кадирівці, а чеченці у лавах ЗСУ.
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16.08.2024 11:40 Ответить
у нас Нохчії
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16.08.2024 11:41 Ответить
А як же колективна відповідальність ! бєларуси то нє ми то лука,раїсянє то все путя,буряти також ні дочого, чеченці ******* сільхоз техніку і вбивали а репарації платитимуть москвичі ...хто нам це навіює про нєпричємность цих компаній...
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16.08.2024 12:07 Ответить
новий дєвіз "ахмат-скорость" -"нас нє дагонят"...
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16.08.2024 11:02 Ответить
😁
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16.08.2024 11:27 Ответить
"Ахрєнєть"! Так спішили що "салабонів" не встигли перевдягти з "павседневки абщевайскавой" у камуфляж! Кинули прямо з казарми Добре у них "підгоряє"!!!
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16.08.2024 11:03 Ответить
А навіщо трупи переодягать, у морзі переодінуть.
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16.08.2024 11:06 Ответить
Так то ж фото нашого "обмінного фонду"! Вони будуть живі та здорові А ми їх обміняємо на наших хлопців!
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16.08.2024 11:11 Ответить
Це гарнізон бункерів лінії Путжіно. Вони там з початку сиділи. Їх обійшли в перші дні - тепер виковирюють, вчорашня сотня полонених якраз з таких...
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16.08.2024 11:08 Ответить
Але не треба забувати і про лінію МаннерЗЄлі під Бахмутом, Солєдаром, Покровськом, і Харковом. Її ніхто не зміг обійти, бо вона була тільки у бухгалтерських звітах
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16.08.2024 18:11 Ответить
Не ждали
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16.08.2024 11:03 Ответить
Хє хє хє, хєхмат))) дон дон
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16.08.2024 11:05 Ответить
Чурбани зі своїм гаремом.
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16.08.2024 11:07 Ответить
мразота ****** грязножопа!
---------
Наші Сонечки, люблю Вас, молюсь за Вас, ріднесенькі наші!!!
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16.08.2024 11:07 Ответить
Навіщо ЗСУ переходить на язик підарів?? Хоч раз підари переходили на українську коли брали в полон ЗСУ? Комплекс меншовартості??
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16.08.2024 11:33 Ответить
Чим відрізняються кацапи і кацапоподібні? Що у них не лише щелепа коняча(перепрошую у коней),а й тим,що сприймають лише матюки! Тож суто практичне рішення
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16.08.2024 11:47 Ответить
орки фізично не можуть перейти на українську.. Щелепа не та )))
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16.08.2024 12:25 Ответить
до чого тут "комплекс"?? Що за маячня?? В хлопців не так вже й багато часу, щоб вдовблювати оркам ЩО САМЕ вони їм кажуть українською, чи пропонуєте прямо на полі бою влаштувати оркам урок української?. В німців не було "комплексу меншовартості" (чи з цим також посперечаєтесь?), але вони також ламаною російською вели допити полонених. Щось ваш висновок якийсь геть не влучний. Це називається раціональний підхід, тим паче, що українські воїни володіють двома мовами. І якщо ви слідкуєте за ефірами Володимира Золкіна, інтерв"ю з рос.полоненими, то майже в кожному з них орки кажуть що "луканулися" саме на російську мову, бо думали що то свої, а виявилось - українці.
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16.08.2024 12:31 Ответить
Знайомий розказував: Вибивали кацапів з села Кілька "рил" сховалося в льоху Та ще й й на виході (в "шиї") - кулемет поставили Ніяк не підберемся! Тут з хати бабця кличе:
- Синку! Ви тих гемонів побить хочете?
- Ага мамко!
- Так ти ото попід кущами пройди! Під вишником Там з-заду "душник" Ти туди гранату кинь!
- Мамко! Так там же ваші запаси!
- Та бог з ними! Весна іде! Нове вирощу! Виганяйте їх швидше!
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16.08.2024 13:12 Ответить
Супер!!!
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16.08.2024 13:13 Ответить
розумна бабця), вирахувала, що якщо не граната, то все одно орки все зіжруть))
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16.08.2024 13:14 Ответить
Знаєте - я зможу відрізнить "українця" від "україномовного (тобто від людини яка мову знає - але нею постійно в спілкуванні не користується) "Знаючим українську мову здається що "касящие пад хахлов" "клубок у горлі тримають"Або "язиком вдавилися" Це дуже добре чуть - просто треба прислухаться Там фонетика інша
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16.08.2024 14:49 Ответить
та й українська - вона різна)), в різних регіонах свої домішки, на заході великий вплив мад"ярської, польської та інших прикордонних мов, на сході багато домішок російської.. Це ж звичайне явище. Мені байдуже, особисто для мене важливе саме прагнення українця розмовляти українською. А досконалість - це питання часу. Та Ви й самі в курсі ))
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16.08.2024 15:25 Ответить
"Конечно, наши граждане не думали, что в 21-м веке на них могут вот так напасть. Они уже думали, что это всё в прошлом", - "Лапти Алладина", командир спецназа "Ахмат"
https://t.me/insiderUKR/80932
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16.08.2024 11:08 Ответить
Шо цікаво воно настільки тупе що само не зрозуміло іронії своїх слів. Видно реально вірило в те що несе...
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16.08.2024 11:16 Ответить
ще ***** нещодавно видало: "нельзя вести пєрєгаворьі с теми, кто бамбит бальницьі, детские садьі и стреляет по критичєская инфраструктурє"!
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16.08.2024 14:36 Ответить
ПРО ОБМІН КАЖУТЬ...ТО ЯКЩО КА...АП САМ ПЕРШИЙ ЗВЕРНУВСЯ...ТО ВСІХ НА ВСІХ І ПИСТЕЦЬ.. БІЛЬШЕ МОМЕНТІВ ТАКИХ МОЖЕ І НЕ БУТИ....ЧУЄ СЕРЦЕ БІЙЦІ АЗОВА ЗНОВУ ЗАЛИШАТЬСЯ В КАТІВНЯХ.....
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16.08.2024 11:08 Ответить
батальйон "лАхмат" виявляється ніякі і не безсметні "Горці")), кацапи про це не знають))
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16.08.2024 11:08 Ответить
- Хахлы! Да вы "оху*ли»"!!! Как вы смеете нам сопротивляться?! Да нас весь мир боится!

- А звідки це відомо?

- Как это «откуда»? Мы всегда об этом говорим!Глухие вы что-ли?Не слышали?!
- Ні, не чули... Коли ви цим хвалилися, ми якраз поле орали і хліб ростили... Так що вибачайте - "очі бояться, а руки - роблять!"
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16.08.2024 11:09 Ответить
+100500!!!
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16.08.2024 12:03 Ответить
Ще відео з цієї локації:
https://streamable.com/6dxo6f

А це кацапське підземелля і ті хто не здався. Повідомляють що це були фсбешники, яких вході штурму закидали термобаричними гранатами.
https://streamable.com/u9zl3a
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16.08.2024 11:09 Ответить
Звільніть Азов !!!
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16.08.2024 11:09 Ответить
Члены экипажа разбившегося в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 находятся в состоянии средней степени тяжести.

По данным, у одного из пилотов - Владислава Х. - диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом копчика, у второго - Вадима М. - перелом грудины. У третьего пострадавшего перелом ноги. Все члены экипажа доставлены в областную больницу.

Ту-22М3 вчера вылетел с аэродрома Белая в Черемховском районе. В полёте возникла техническая неисправность. На борту находились четыре пилота. Они отвели самолёт от жилых домов и катапультировались. Бомбардировщик упал в поле. Трое членов экипажа выжили, четвёртый скончался в больнице.
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16.08.2024 11:09 Ответить
Одному повезло - троє підуть на латки
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16.08.2024 11:14 Ответить
чего сотрясєніе ? в них нема мізків 😂
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16.08.2024 11:14 Ответить
Сказать по-простому (по-авіаційному) ? ******** - когда почувствовали "******" Тут хтось з "авіаторів" писав що крім індивідуального катапультування у командира деяких "бомберів" є кнопка катапультування примусового! Здається мені - тут він її натиснув Бо така купа переломів може буть тільки коли вони не були готові до цього І їх "кидонуло" тоді коли вони не встигли "згрупуваться" в кріслі для катапультування
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16.08.2024 11:22 Ответить
Травмы при катапультировании, многие после этого теряют пригодность к летной службе.
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16.08.2024 16:01 Ответить
Та я не думаю, що після перелому копчика, чи грудини, чи ноги, можно продовжувати літати... ну в крайньому випадку на транспортниках.
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16.08.2024 16:19 Ответить
а ці десь у іншому місці теж з лаптей алдіна
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16.08.2024 11:12 Ответить
Знатно наши овцефаков выкурили из Ц1а.
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16.08.2024 11:19 Ответить
Ми в курсе что ви взялі в плен трьох бойцов ахмат чечня,скасал херой сво лампааладіна)))
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16.08.2024 11:29 Ответить
Віддайте цих підарасів перед обміном воїнам із батальйону Джохара Дудаєва.
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16.08.2024 11:38 Ответить
Ослойоб ще і огризається. Щось занадто м'яко з ними поводяться. Невже нема кому прострелити коліно в виховних цілях?
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16.08.2024 11:42 Ответить
Коліно може й не можна а ось прикладом по ********* треба було зарядити.
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16.08.2024 11:47 Ответить
не на камеру же это делать )
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16.08.2024 14:04 Ответить
Групуть окремо, цінні кадри. Болотнічкова вже телефони обриває - гдє наши дондонівські мальчікі.
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16.08.2024 11:50 Ответить
Відразу не врубився - хто така "Болотнічкова" Потім згадав угро-фінський переклад: "моск-ва" ("брудна вода" (тобто - "Болотянка")
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16.08.2024 15:14 Ответить
Колись цікавився етимологією виникнення прізвищ І от вчора вирішим намалювать версію виникнення прізвища "Москальков"
"Москаль" - не російське слово ТОбто це не "самоназва" Так жителів Московії іменували їх сусіди: поляки литвини та українці
Крім іменування жителів Московії "москалями" називали в Україні й солдат російської армії - незалежно від національності (в тому числі й українців з литвинами) Навіть я ще пам"ятаю з дитинства використання в українських селах цього слова саме в цьому значенні
Тому прізвище "Москаль" виникло саме в Україні Польщі чи Білорусі саме для людей з "Московії" чи колишніх солдат російської армії
Значить перший носій прізвища "Москаль" в Росії - це вільна людина (не кріпак (бо в Росії кріпаки офіційних прізвищ не мали - а тільки "вуличні прізвиська")) яка переселилася в Росію саме з України Польщі чи Білорусі
Враховуючи природну зверхність та ворожість кацапів до людей "не їхнього кола" (до того ж носіїв "індивідуалізму" який притаманний людям з українських польських чи білоруських земель) - вони почали називать носіїв цього прізвища "москальками"
І через пару поколінь (тобто десь з другої половини ХІХ ст - коли в Росії було скасоване кріпосне право і кріпаки з "тяглової скотини" перетворилися на "платників податків (а це вимагало обліку) колишні "москалі" вже звикли до прізвиська "москалькови" Так їх у переписі населення і записали
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17.08.2024 09:31 Ответить
Уххахахаааапхпх!
"Всєй правди мі нє узнаєм!"
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16.08.2024 11:57 Ответить
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16.08.2024 12:15 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=eCedOC_9Gv4 Наки: русские срочники МАССОВО СДАЮТ ВСУ позиции Кадыровцев в Курске! Уже ЕСТЬ ПЛЕННЫЕ
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16.08.2024 12:40 Ответить
"...ЧВК Вагнер тоже долго время делали вид, что они невероятно крутые. Однако оказалось, что это самое ущербное продразделение росийской армии..."
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16.08.2024 12:45 Ответить
Russische stinkende Schweine.
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16.08.2024 13:20 Ответить
Что-то мягковато украинские военные относятся к этим кадыровцам, к чему бы это? )
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16.08.2024 13:54 Ответить
як показує практика "гатовьі всєх парвать" тільки диванні ремби!
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16.08.2024 14:38 Ответить
що це за ніжності з нашого боку до цих виродків? сподіваюся, що це лише на камеру так. А ті ще сперечаються і вишкірюються. Це фарс а не війна
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16.08.2024 15:09 Ответить
вони "ганібали" і супермени тільки коли зі світлофорами воюють, або коли троє проти одного зв'язаного полоненого, а так - просто неголені сцикунці-баранчики, придатні лише до торгівлі ************ на базарах.
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16.08.2024 21:42 Ответить
А от пагони??? Єто с Зарніцы дьєті???? Вужос!
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22.08.2024 02:47 Ответить
 
 