Бойцы берут в плен кадыровцев на Курщине: "Русский военный, выходы, будешь жить. Это я "пошел нах#й"? Ну, сейчас, сука!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боя и сдачи кадыровцев в плен на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать по меньшей мере десяток пленных. Стоя на коленях, они обращаются к Путину с просьбой обменять их на азовцев.

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