Бойцы берут в плен кадыровцев на Курщине: "Русский военный, выходы, будешь жить. Это я "пошел нах#й"? Ну, сейчас, сука!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боя и сдачи кадыровцев в плен на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать по меньшей мере десяток пленных. Стоя на коленях, они обращаются к Путину с просьбой обменять их на азовцев.
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+75 Оксана Щербакова #502138
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- Синку! Ви тих гемонів побить хочете?
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- Мамко! Так там же ваші запаси!
- Та бог з ними! Весна іде! Нове вирощу! Виганяйте їх швидше!
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- А звідки це відомо?
- Как это «откуда»? Мы всегда об этом говорим!Глухие вы что-ли?Не слышали?!
- Ні, не чули... Коли ви цим хвалилися, ми якраз поле орали і хліб ростили... Так що вибачайте - "очі бояться, а руки - роблять!"
https://streamable.com/6dxo6f
А це кацапське підземелля і ті хто не здався. Повідомляють що це були фсбешники, яких вході штурму закидали термобаричними гранатами.
https://streamable.com/u9zl3a
По данным, у одного из пилотов - Владислава Х. - диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом копчика, у второго - Вадима М. - перелом грудины. У третьего пострадавшего перелом ноги. Все члены экипажа доставлены в областную больницу.
Ту-22М3 вчера вылетел с аэродрома Белая в Черемховском районе. В полёте возникла техническая неисправность. На борту находились четыре пилота. Они отвели самолёт от жилых домов и катапультировались. Бомбардировщик упал в поле. Трое членов экипажа выжили, четвёртый скончался в больнице.
"Москаль" - не російське слово ТОбто це не "самоназва" Так жителів Московії іменували їх сусіди: поляки литвини та українці
Крім іменування жителів Московії "москалями" називали в Україні й солдат російської армії - незалежно від національності (в тому числі й українців з литвинами) Навіть я ще пам"ятаю з дитинства використання в українських селах цього слова саме в цьому значенні
Тому прізвище "Москаль" виникло саме в Україні Польщі чи Білорусі саме для людей з "Московії" чи колишніх солдат російської армії
Значить перший носій прізвища "Москаль" в Росії - це вільна людина (не кріпак (бо в Росії кріпаки офіційних прізвищ не мали - а тільки "вуличні прізвиська")) яка переселилася в Росію саме з України Польщі чи Білорусі
Враховуючи природну зверхність та ворожість кацапів до людей "не їхнього кола" (до того ж носіїв "індивідуалізму" який притаманний людям з українських польських чи білоруських земель) - вони почали називать носіїв цього прізвища "москальками"
І через пару поколінь (тобто десь з другої половини ХІХ ст - коли в Росії було скасоване кріпосне право і кріпаки з "тяглової скотини" перетворилися на "платників податків (а це вимагало обліку) колишні "москалі" вже звикли до прізвиська "москалькови" Так їх у переписі населення і записали
"Всєй правди мі нє узнаєм!"