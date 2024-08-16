Бійці беруть у полон кадирівців на Курщині: "Русский военный, выходи, будешь жить. Это я "пошел нах#й"? Ну, сейчас, сука!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бою та здачі кадирівців у полон на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати щонайменше десяток полонених. Стоячи на колінах, вони звертаються до Путіна із проханням обміняти їх на азовців.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+75 Оксана Щербакова #502138
показати весь коментар16.08.2024 10:59
+61 Наталия П
показати весь коментар16.08.2024 11:02
+41 Старый зольдат
показати весь коментар16.08.2024 11:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
---------
Наші Сонечки, люблю Вас, молюсь за Вас, ріднесенькі наші!!!
- Синку! Ви тих гемонів побить хочете?
- Ага мамко!
- Так ти ото попід кущами пройди! Під вишником Там з-заду "душник" Ти туди гранату кинь!
- Мамко! Так там же ваші запаси!
- Та бог з ними! Весна іде! Нове вирощу! Виганяйте їх швидше!
https://t.me/insiderUKR/80932
- А звідки це відомо?
- Как это «откуда»? Мы всегда об этом говорим!Глухие вы что-ли?Не слышали?!
- Ні, не чули... Коли ви цим хвалилися, ми якраз поле орали і хліб ростили... Так що вибачайте - "очі бояться, а руки - роблять!"
https://streamable.com/6dxo6f
А це кацапське підземелля і ті хто не здався. Повідомляють що це були фсбешники, яких вході штурму закидали термобаричними гранатами.
https://streamable.com/u9zl3a
По данным, у одного из пилотов - Владислава Х. - диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом копчика, у второго - Вадима М. - перелом грудины. У третьего пострадавшего перелом ноги. Все члены экипажа доставлены в областную больницу.
Ту-22М3 вчера вылетел с аэродрома Белая в Черемховском районе. В полёте возникла техническая неисправность. На борту находились четыре пилота. Они отвели самолёт от жилых домов и катапультировались. Бомбардировщик упал в поле. Трое членов экипажа выжили, четвёртый скончался в больнице.
"Москаль" - не російське слово ТОбто це не "самоназва" Так жителів Московії іменували їх сусіди: поляки литвини та українці
Крім іменування жителів Московії "москалями" називали в Україні й солдат російської армії - незалежно від національності (в тому числі й українців з литвинами) Навіть я ще пам"ятаю з дитинства використання в українських селах цього слова саме в цьому значенні
Тому прізвище "Москаль" виникло саме в Україні Польщі чи Білорусі саме для людей з "Московії" чи колишніх солдат російської армії
Значить перший носій прізвища "Москаль" в Росії - це вільна людина (не кріпак (бо в Росії кріпаки офіційних прізвищ не мали - а тільки "вуличні прізвиська")) яка переселилася в Росію саме з України Польщі чи Білорусі
Враховуючи природну зверхність та ворожість кацапів до людей "не їхнього кола" (до того ж носіїв "індивідуалізму" який притаманний людям з українських польських чи білоруських земель) - вони почали називать носіїв цього прізвища "москальками"
І через пару поколінь (тобто десь з другої половини ХІХ ст - коли в Росії було скасоване кріпосне право і кріпаки з "тяглової скотини" перетворилися на "платників податків (а це вимагало обліку) колишні "москалі" вже звикли до прізвиська "москалькови" Так їх у переписі населення і записали
"Всєй правди мі нє узнаєм!"