Бійці беруть у полон кадирівців на Курщині: "Русский военный, выходи, будешь жить. Это я "пошел нах#й"? Ну, сейчас, сука!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бою та здачі кадирівців у полон на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати щонайменше десяток полонених. Стоячи на колінах, вони звертаються до Путіна із проханням обміняти їх на азовців.

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