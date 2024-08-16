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Бійці беруть у полон кадирівців на Курщині: "Русский военный, выходи, будешь жить. Это я "пошел нах#й"? Ну, сейчас, сука!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бою та здачі кадирівців у полон на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати щонайменше десяток полонених. Стоячи на колінах, вони звертаються до Путіна із проханням обміняти їх на азовців.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захоплені у полон на Курщині росіяни про кадирівців: "Ахмат" - это просто пыль в глаза и тик-токеры". ВIДЕО

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) полонені (2263) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+75
Леви,просто леви наші ЗСУ!
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16.08.2024 10:59
+61
На одного чеченца - 10 Азовцев, тільки такий обмін. Так міняти, щоб повернути всіх азовців.
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16.08.2024 11:02
+41
Так нема чеченців, там овцелюби кадирівці, а чеченці у лавах ЗСУ.
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16.08.2024 11:40
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Леви,просто леви наші ЗСУ!
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16.08.2024 10:59 Відповісти
Тік-Ток Сіла🤳
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16.08.2024 10:59 Відповісти
...коли поруч нема українця.
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16.08.2024 12:01 Відповісти
На одного чеченца - 10 Азовцев, тільки такий обмін. Так міняти, щоб повернути всіх азовців.
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16.08.2024 11:02 Відповісти
Так нема чеченців, там овцелюби кадирівці, а чеченці у лавах ЗСУ.
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16.08.2024 11:40 Відповісти
у нас Нохчії
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16.08.2024 11:41 Відповісти
А як же колективна відповідальність ! бєларуси то нє ми то лука,раїсянє то все путя,буряти також ні дочого, чеченці ******* сільхоз техніку і вбивали а репарації платитимуть москвичі ...хто нам це навіює про нєпричємность цих компаній...
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16.08.2024 12:07 Відповісти
новий дєвіз "ахмат-скорость" -"нас нє дагонят"...
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16.08.2024 11:02 Відповісти
😁
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16.08.2024 11:27 Відповісти
"Ахрєнєть"! Так спішили що "салабонів" не встигли перевдягти з "павседневки абщевайскавой" у камуфляж! Кинули прямо з казарми Добре у них "підгоряє"!!!
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16.08.2024 11:03 Відповісти
А навіщо трупи переодягать, у морзі переодінуть.
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16.08.2024 11:06 Відповісти
Так то ж фото нашого "обмінного фонду"! Вони будуть живі та здорові А ми їх обміняємо на наших хлопців!
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16.08.2024 11:11 Відповісти
Це гарнізон бункерів лінії Путжіно. Вони там з початку сиділи. Їх обійшли в перші дні - тепер виковирюють, вчорашня сотня полонених якраз з таких...
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16.08.2024 11:08 Відповісти
Але не треба забувати і про лінію МаннерЗЄлі під Бахмутом, Солєдаром, Покровськом, і Харковом. Її ніхто не зміг обійти, бо вона була тільки у бухгалтерських звітах
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16.08.2024 18:11 Відповісти
Не ждали
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16.08.2024 11:03 Відповісти
Хє хє хє, хєхмат))) дон дон
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16.08.2024 11:05 Відповісти
Чурбани зі своїм гаремом.
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16.08.2024 11:07 Відповісти
мразота ****** грязножопа!
---------
Наші Сонечки, люблю Вас, молюсь за Вас, ріднесенькі наші!!!
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16.08.2024 11:07 Відповісти
Навіщо ЗСУ переходить на язик підарів?? Хоч раз підари переходили на українську коли брали в полон ЗСУ? Комплекс меншовартості??
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16.08.2024 11:33 Відповісти
Чим відрізняються кацапи і кацапоподібні? Що у них не лише щелепа коняча(перепрошую у коней),а й тим,що сприймають лише матюки! Тож суто практичне рішення
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16.08.2024 11:47 Відповісти
орки фізично не можуть перейти на українську.. Щелепа не та )))
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16.08.2024 12:25 Відповісти
до чого тут "комплекс"?? Що за маячня?? В хлопців не так вже й багато часу, щоб вдовблювати оркам ЩО САМЕ вони їм кажуть українською, чи пропонуєте прямо на полі бою влаштувати оркам урок української?. В німців не було "комплексу меншовартості" (чи з цим також посперечаєтесь?), але вони також ламаною російською вели допити полонених. Щось ваш висновок якийсь геть не влучний. Це називається раціональний підхід, тим паче, що українські воїни володіють двома мовами. І якщо ви слідкуєте за ефірами Володимира Золкіна, інтерв"ю з рос.полоненими, то майже в кожному з них орки кажуть що "луканулися" саме на російську мову, бо думали що то свої, а виявилось - українці.
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16.08.2024 12:31 Відповісти
Знайомий розказував: Вибивали кацапів з села Кілька "рил" сховалося в льоху Та ще й й на виході (в "шиї") - кулемет поставили Ніяк не підберемся! Тут з хати бабця кличе:
- Синку! Ви тих гемонів побить хочете?
- Ага мамко!
- Так ти ото попід кущами пройди! Під вишником Там з-заду "душник" Ти туди гранату кинь!
- Мамко! Так там же ваші запаси!
- Та бог з ними! Весна іде! Нове вирощу! Виганяйте їх швидше!
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16.08.2024 13:12 Відповісти
Супер!!!
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16.08.2024 13:13 Відповісти
розумна бабця), вирахувала, що якщо не граната, то все одно орки все зіжруть))
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16.08.2024 13:14 Відповісти
Знаєте - я зможу відрізнить "українця" від "україномовного (тобто від людини яка мову знає - але нею постійно в спілкуванні не користується) "Знаючим українську мову здається що "касящие пад хахлов" "клубок у горлі тримають"Або "язиком вдавилися" Це дуже добре чуть - просто треба прислухаться Там фонетика інша
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16.08.2024 14:49 Відповісти
та й українська - вона різна)), в різних регіонах свої домішки, на заході великий вплив мад"ярської, польської та інших прикордонних мов, на сході багато домішок російської.. Це ж звичайне явище. Мені байдуже, особисто для мене важливе саме прагнення українця розмовляти українською. А досконалість - це питання часу. Та Ви й самі в курсі ))
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16.08.2024 15:25 Відповісти
"Конечно, наши граждане не думали, что в 21-м веке на них могут вот так напасть. Они уже думали, что это всё в прошлом", - "Лапти Алладина", командир спецназа "Ахмат"
https://t.me/insiderUKR/80932
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16.08.2024 11:08 Відповісти
Шо цікаво воно настільки тупе що само не зрозуміло іронії своїх слів. Видно реально вірило в те що несе...
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16.08.2024 11:16 Відповісти
ще ***** нещодавно видало: "нельзя вести пєрєгаворьі с теми, кто бамбит бальницьі, детские садьі и стреляет по критичєская инфраструктурє"!
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16.08.2024 14:36 Відповісти
ПРО ОБМІН КАЖУТЬ...ТО ЯКЩО КА...АП САМ ПЕРШИЙ ЗВЕРНУВСЯ...ТО ВСІХ НА ВСІХ І ПИСТЕЦЬ.. БІЛЬШЕ МОМЕНТІВ ТАКИХ МОЖЕ І НЕ БУТИ....ЧУЄ СЕРЦЕ БІЙЦІ АЗОВА ЗНОВУ ЗАЛИШАТЬСЯ В КАТІВНЯХ.....
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16.08.2024 11:08 Відповісти
батальйон "лАхмат" виявляється ніякі і не безсметні "Горці")), кацапи про це не знають))
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16.08.2024 11:08 Відповісти
- Хахлы! Да вы "оху*ли»"!!! Как вы смеете нам сопротивляться?! Да нас весь мир боится!

- А звідки це відомо?

- Как это «откуда»? Мы всегда об этом говорим!Глухие вы что-ли?Не слышали?!
- Ні, не чули... Коли ви цим хвалилися, ми якраз поле орали і хліб ростили... Так що вибачайте - "очі бояться, а руки - роблять!"
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16.08.2024 11:09 Відповісти
+100500!!!
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16.08.2024 12:03 Відповісти
Ще відео з цієї локації:
https://streamable.com/6dxo6f

А це кацапське підземелля і ті хто не здався. Повідомляють що це були фсбешники, яких вході штурму закидали термобаричними гранатами.
https://streamable.com/u9zl3a
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16.08.2024 11:09 Відповісти
Звільніть Азов !!!
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16.08.2024 11:09 Відповісти
Члены экипажа разбившегося в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 находятся в состоянии средней степени тяжести.

По данным, у одного из пилотов - Владислава Х. - диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом копчика, у второго - Вадима М. - перелом грудины. У третьего пострадавшего перелом ноги. Все члены экипажа доставлены в областную больницу.

Ту-22М3 вчера вылетел с аэродрома Белая в Черемховском районе. В полёте возникла техническая неисправность. На борту находились четыре пилота. Они отвели самолёт от жилых домов и катапультировались. Бомбардировщик упал в поле. Трое членов экипажа выжили, четвёртый скончался в больнице.
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16.08.2024 11:09 Відповісти
Одному повезло - троє підуть на латки
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16.08.2024 11:14 Відповісти
чего сотрясєніе ? в них нема мізків 😂
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16.08.2024 11:14 Відповісти
Сказать по-простому (по-авіаційному) ? ******** - когда почувствовали "******" Тут хтось з "авіаторів" писав що крім індивідуального катапультування у командира деяких "бомберів" є кнопка катапультування примусового! Здається мені - тут він її натиснув Бо така купа переломів може буть тільки коли вони не були готові до цього І їх "кидонуло" тоді коли вони не встигли "згрупуваться" в кріслі для катапультування
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16.08.2024 11:22 Відповісти
Травмы при катапультировании, многие после этого теряют пригодность к летной службе.
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16.08.2024 16:01 Відповісти
Та я не думаю, що після перелому копчика, чи грудини, чи ноги, можно продовжувати літати... ну в крайньому випадку на транспортниках.
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16.08.2024 16:19 Відповісти
а ці десь у іншому місці теж з лаптей алдіна
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16.08.2024 11:12 Відповісти
Знатно наши овцефаков выкурили из Ц1а.
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16.08.2024 11:19 Відповісти
Ми в курсе что ви взялі в плен трьох бойцов ахмат чечня,скасал херой сво лампааладіна)))
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16.08.2024 11:29 Відповісти
Віддайте цих підарасів перед обміном воїнам із батальйону Джохара Дудаєва.
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16.08.2024 11:38 Відповісти
Ослойоб ще і огризається. Щось занадто м'яко з ними поводяться. Невже нема кому прострелити коліно в виховних цілях?
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16.08.2024 11:42 Відповісти
Коліно може й не можна а ось прикладом по ********* треба було зарядити.
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16.08.2024 11:47 Відповісти
не на камеру же это делать )
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16.08.2024 14:04 Відповісти
Групуть окремо, цінні кадри. Болотнічкова вже телефони обриває - гдє наши дондонівські мальчікі.
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16.08.2024 11:50 Відповісти
Відразу не врубився - хто така "Болотнічкова" Потім згадав угро-фінський переклад: "моск-ва" ("брудна вода" (тобто - "Болотянка")
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16.08.2024 15:14 Відповісти
Колись цікавився етимологією виникнення прізвищ І от вчора вирішим намалювать версію виникнення прізвища "Москальков"
"Москаль" - не російське слово ТОбто це не "самоназва" Так жителів Московії іменували їх сусіди: поляки литвини та українці
Крім іменування жителів Московії "москалями" називали в Україні й солдат російської армії - незалежно від національності (в тому числі й українців з литвинами) Навіть я ще пам"ятаю з дитинства використання в українських селах цього слова саме в цьому значенні
Тому прізвище "Москаль" виникло саме в Україні Польщі чи Білорусі саме для людей з "Московії" чи колишніх солдат російської армії
Значить перший носій прізвища "Москаль" в Росії - це вільна людина (не кріпак (бо в Росії кріпаки офіційних прізвищ не мали - а тільки "вуличні прізвиська")) яка переселилася в Росію саме з України Польщі чи Білорусі
Враховуючи природну зверхність та ворожість кацапів до людей "не їхнього кола" (до того ж носіїв "індивідуалізму" який притаманний людям з українських польських чи білоруських земель) - вони почали називать носіїв цього прізвища "москальками"
І через пару поколінь (тобто десь з другої половини ХІХ ст - коли в Росії було скасоване кріпосне право і кріпаки з "тяглової скотини" перетворилися на "платників податків (а це вимагало обліку) колишні "москалі" вже звикли до прізвиська "москалькови" Так їх у переписі населення і записали
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17.08.2024 09:31 Відповісти
Уххахахаааапхпх!
"Всєй правди мі нє узнаєм!"
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16.08.2024 11:57 Відповісти
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16.08.2024 12:15 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=eCedOC_9Gv4 Наки: русские срочники МАССОВО СДАЮТ ВСУ позиции Кадыровцев в Курске! Уже ЕСТЬ ПЛЕННЫЕ
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16.08.2024 12:40 Відповісти
"...ЧВК Вагнер тоже долго время делали вид, что они невероятно крутые. Однако оказалось, что это самое ущербное продразделение росийской армии..."
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16.08.2024 12:45 Відповісти
Russische stinkende Schweine.
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16.08.2024 13:20 Відповісти
Что-то мягковато украинские военные относятся к этим кадыровцам, к чему бы это? )
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16.08.2024 13:54 Відповісти
як показує практика "гатовьі всєх парвать" тільки диванні ремби!
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16.08.2024 14:38 Відповісти
що це за ніжності з нашого боку до цих виродків? сподіваюся, що це лише на камеру так. А ті ще сперечаються і вишкірюються. Це фарс а не війна
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16.08.2024 15:09 Відповісти
вони "ганібали" і супермени тільки коли зі світлофорами воюють, або коли троє проти одного зв'язаного полоненого, а так - просто неголені сцикунці-баранчики, придатні лише до торгівлі ************ на базарах.
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16.08.2024 21:42 Відповісти
А от пагони??? Єто с Зарніцы дьєті???? Вужос!
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22.08.2024 02:47 Відповісти
 
 