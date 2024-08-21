Бійці 22-ї ОМБр поповнили обмінний фонд на Курщині. ФОТО
Воїни 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, які виконують бойові завдання у Курській області РФ, мають хороші результати по полоненим.
Відповідні фото опубліковані на сторінці Сухопутних військах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+13 Luiza
показати весь коментар21.08.2024 23:38
+10 Лис Микита #575773
показати весь коментар22.08.2024 00:08
+6 Maksim Perepelitca
показати весь коментар21.08.2024 23:38
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але червоного мало мало
краще були б вивернуті кішки, а фото не треба
На лівер потрібно пустити самого мясника ліліпутіна.
Вцілійте Мехі!!! Таке ж фото у мавзолєя зробіть!