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Новини Фото Війна
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Бійці 22-ї ОМБр поповнили обмінний фонд на Курщині. ФОТО

Воїни 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, які виконують бойові завдання у Курській області РФ, мають хороші результати по полоненим.

Відповідні фото опубліковані на сторінці Сухопутних військах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

полонені росіяни
полонені росіяни

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці беруть у полон кадирівців на Курщині: "Русский военный, выходи, будешь жить. Это я "пошел нах#й"? Ну, сейчас, сука!". ВIДЕО

Автор: 

полонені (2261) Курськ (1103) 22 окрема механізована бригада (13)


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Топ коментарі
+13
На авигляд це " дітсадок Батончик " але це такі самі, які були у Бучі , коли перед ними стояли беззахісні люди ...діти ...жінки ! ! !
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21.08.2024 23:38
+10
О,знов тік-токери з полку "Чифір Кадирова" в полон попали,це прекрасно,як сказав би один відомий наркоман: це найпотужніші полонені
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22.08.2024 00:08
+6
Пишуть що розпочалися бої в Климівському районі Брянської обл . Незрозуміло тільки чи це ще один наступ чи робота дрг .
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21.08.2024 23:38
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перше фото вкрай красиве, літо, сонце,
але червоного мало мало
краще були б вивернуті кішки, а фото не треба
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21.08.2024 23:35 Відповісти
Ці "не-вивернуті киші" краще пустити на обмін а не на лівер.
На лівер потрібно пустити самого мясника ліліпутіна.
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22.08.2024 00:10 Відповісти
ні хто не хоче їх міняти, годувати їх задарма жаба давить, віддайте мені з десяток, на нашому квадраті другий тиждень траншея не докопана під кабель, потім буду в ленд-ліз їх здавати, а гроші на мавіки скину, ну, чесне слово
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22.08.2024 00:39 Відповісти
ну... раз чесне слово - забирай їх козаче...
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22.08.2024 00:51 Відповісти
ех, вже відкозакував, хіба шо, на останок зможу разок, але без гасання по степах, точечно і з люлечкою
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22.08.2024 00:59 Відповісти
Пишуть що розпочалися бої в Климівському районі Брянської обл . Незрозуміло тільки чи це ще один наступ чи робота дрг .
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21.08.2024 23:38 Відповісти
На авигляд це " дітсадок Батончик " але це такі самі, які були у Бучі , коли перед ними стояли беззахісні люди ...діти ...жінки ! ! !
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21.08.2024 23:38 Відповісти
О,знов тік-токери з полку "Чифір Кадирова" в полон попали,це прекрасно,як сказав би один відомий наркоман: це найпотужніші полонені
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22.08.2024 00:08 Відповісти
цьому "взяттю у полон" вже як мінімум тиждень
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22.08.2024 00:25 Відповісти
Можливо.... Але дивився б і дивився... красівоє!
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22.08.2024 00:34 Відповісти
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22.08.2024 00:46 Відповісти
👍
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22.08.2024 13:10 Відповісти
+Лайк
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22.08.2024 00:46 Відповісти
Це добре що здаються у полон. Якби всі Кацапи склали зброю то ***** б вдавився у бункері від злісті , війна б припинилась. Але розумних (хто здається у полон) там поки не так багато як би хотілось.
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22.08.2024 01:20 Відповісти
А от шо там за діваха у декольте? Шеврон би їі глянути..
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22.08.2024 02:53 Відповісти
Там бійці перекладача шукають, Римський Статут згадують, бо не вчили ледарі, а воно окуляри вділо і радіє!!!
Вцілійте Мехі!!! Таке ж фото у мавзолєя зробіть!
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22.08.2024 03:01 Відповісти
запомнить ВСЕМ : обменный фонд это ПРОДОЛЖЕНИЕ войны , а БЕЗВОЗРАТНЫЕ потери способствуют к прекращению войны !!! ну поменяли ,его на следующий день забрали снова , благо мы их кормим и лелеем , они полны сил в нашей тюрьме , в то время как НАШИХ возвращают полных инвалидов !!!((( а безвозратные потери это : его нет , его родственники будут тоже протестовать или потенциально будут против путина и войны !!! нехотите ни то ,ни другое есть третий : обмен после войны ,всех на всех !!! и вообще война мутная по всех аспектах , в плюсах только одна страна - Америка ((((
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22.08.2024 08:37 Відповісти
руские на медни ЗАЯВИЛИ ,что срочников не будут менять т.к. они сами сдались , они прекрасно знают ,что наша тюрьма курорт !!! этих срочников поменяют , они дадут ПОТОМСТВО ,расскажут своим детям ,что в Украине живут люди и те снова попрут на наших детей !!! мы сами делаем ВСЕ ,чтоб война у нас была постоянно , танки таскали по всей Африке , яо обменяли на чистый лист А4 , на сильное государство враг не нападает !!!
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22.08.2024 08:43 Відповісти
 
 