Бійці 22-ї ОМБр поповнили обмінний фонд на Курщині. ФОТО

Воїни 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, які виконують бойові завдання у Курській області РФ, мають хороші результати по полоненим.

Відповідні фото опубліковані на сторінці Сухопутних військах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.





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