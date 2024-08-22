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Новости Война
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Любые переговоры с Россией о прекращении войны будут лишь временной паузой. Запад должен предоставить Украине "решающее" оружие, - экс-начальник Генштаба ВС Великобритании Сандерс

патрік,сандерс

Запад слишком долго медлил с предоставлением Украине дальнобойного оружия, опасаясь реакции Путина. Необходимо отбросить эти страхи и предоставить Украине все необходимое для победы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times, об этом заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс.

"Сейчас мы должны убедиться, что Украина может победить. Это не просто выживание на поле боя - речь идет о создании неприемлемых угроз для России, которые заставят Путина пересмотреть свои действия", - отметил он.

Сандерс подчеркнул, что война, начатая Путиным, "имеет почти расовый характер", и лучший способ ее остановить - это помочь Украине "создать неприемлемую угрозу" для России. Он считает, что союзники переоценили возможную реакцию России на поддержку Украины, и что опасения относительно пересечения "красных линий" оказались безосновательными.

Читайте также: Угроза со стороны РФ сохранится даже в случае победы Украины, - начальник Генштаба Британии Сандерс

Генерал также предостерег от любых переговоров с Россией, назвав их лишь временной паузой. Он убежден, что если позволить Путину захватить Украину, это приведет к капитуляции Запада и подорвет безопасность всего евроатлантического пространства.

Автор: 

Великобритания (4913) россия (95339) Патрик Сандерс (5)


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Топ комментарии
+10
Патріку Сандерсу респект за здоровий глузд...
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22.08.2024 07:23
+5
Наразі ми повинні переконатися, що Україна може перемогти

От як так недолуго можна перекладати??? 'make sure' у даному контексті означає "забезпечити умови" аба "гарантувати".

Якщо ж залишити як є, то виходить, що вони (західні країни) не до кінця переконані у здатності України перемогти.
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22.08.2024 07:20
+4
Начальник генштабу, навіть коли на посаді, не приймає рішень про постачання зброї.
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22.08.2024 07:32
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Наразі ми повинні переконатися, що Україна може перемогти

От як так недолуго можна перекладати??? 'make sure' у даному контексті означає "забезпечити умови" аба "гарантувати".

Якщо ж залишити як є, то виходить, що вони (західні країни) не до кінця переконані у здатності України перемогти.
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22.08.2024 07:20 Ответить
Мабуть пан працює перекладачем? Тут найкраще підходить базовий переклад "повинні бути впевненими"! Англійська мова значно багатша навіть за українську, щоб навішувати по два-три сенси на одне словосполучення! Ніякий "контекст" не робить "make sure" = "забезпечити умови" or "гарантувати".
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22.08.2024 08:53 Ответить
Не "повинні бути", але зробити певним, забезпечити
звідти insurance - страхування
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22.08.2024 09:31 Ответить
Чел прав, ты нет. Make sure = ensure that something is done or happens

Идеальный перевод - позаботиться.
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22.08.2024 12:03 Ответить
Патріку Сандерсу респект за здоровий глузд...
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22.08.2024 07:23 Ответить
Ти в якій бригаді воюєш?
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22.08.2024 10:23 Ответить
Я ще з часів савка по стану здоров'я визнаний не придатним та не відмазувався від армії і не купував жодної медичної довідки про що вже тут неодноразово писав.А ти в якій бригаді ведеш війну?
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22.08.2024 11:23 Ответить
Чтобы я был такой умный как эксы потом...
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22.08.2024 07:24 Ответить
Начальник генштабу, навіть коли на посаді, не приймає рішень про постачання зброї.
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22.08.2024 07:32 Ответить
І немає права робити публічних заяв.
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22.08.2024 08:01 Ответить
Мирні переговори це профанація і обман.
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22.08.2024 08:20 Ответить
Ти на фронті?
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22.08.2024 10:24 Ответить
а ти???
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22.08.2024 11:52 Ответить
Для перемоги України над вселенським злом касапським рашизмом потрібна не тільки "вирішальна зброя" від НАТО (слава Богу, ця істина вже доходить в мізки представникам цивілізації, в тій же Британії), а й самі військові НАТО на ЛБЗ і в тилу - а цю істину ще мають втямити в цивілізованому світі...
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22.08.2024 09:10 Ответить
Ну так надайте! Чи Британія не Захід?
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22.08.2024 09:21 Ответить
Брестський мир, підписаний у березні 1918 року, приніс мир між Центральними державами та більшовицькою Росією. Однак Росія під час своєї діяльності та з початком Вітчизняної війни (1918-1920) і подальшого конфлікту з Польщею порушила умови цього договору.

Основні порушення включали:

Територіальні претензії: Росія намагалася відновити контроль над землями, втраченими під час війни.Військові дії: Проведення військових операцій на території сусідніх країн.Ідеологічна експансія: Сприяння комуністичним рухам в інших країнах, що суперечило угоді.

Ці дії призвели до нових конфліктів і порушень міжнародної стабільності.
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22.08.2024 09:29 Ответить
Таке враження, що усі ті європейські екс-начальники, екс-президенти та інш. за надання зброї тільки коли стають екс-ами. А до того - тільки велика стурбованість.
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22.08.2024 12:29 Ответить
Якби не зелені прокремлядські зрадники у владі, Україна уже давно б перемогла окупанта.
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23.08.2024 00:45 Ответить
 
 