Любые переговоры с Россией о прекращении войны будут лишь временной паузой. Запад должен предоставить Украине "решающее" оружие, - экс-начальник Генштаба ВС Великобритании Сандерс

Запад слишком долго медлил с предоставлением Украине дальнобойного оружия, опасаясь реакции Путина. Необходимо отбросить эти страхи и предоставить Украине все необходимое для победы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times, об этом заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс.

"Сейчас мы должны убедиться, что Украина может победить. Это не просто выживание на поле боя - речь идет о создании неприемлемых угроз для России, которые заставят Путина пересмотреть свои действия", - отметил он.

Сандерс подчеркнул, что война, начатая Путиным, "имеет почти расовый характер", и лучший способ ее остановить - это помочь Украине "создать неприемлемую угрозу" для России. Он считает, что союзники переоценили возможную реакцию России на поддержку Украины, и что опасения относительно пересечения "красных линий" оказались безосновательными.

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Генерал также предостерег от любых переговоров с Россией, назвав их лишь временной паузой. Он убежден, что если позволить Путину захватить Украину, это приведет к капитуляции Запада и подорвет безопасность всего евроатлантического пространства.