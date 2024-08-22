Будь-які переговори з Росією про припинення війни будуть лише тимчасовою паузою. Захід має надати Україні "вирішальну" зброю, - ексначальник Генштабу ЗС Великої Британії Сандерс

Захід занадто довго зволікав з наданням Україні далекобійної зброї, побоюючись реакції Путіна. Необхідно відкинути ці страхи та надати Україні все необхідне для перемоги.

\Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times, про це заявив колишній начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії Патрік Сандерс.

"Наразі ми повинні переконатися, що Україна може перемогти. Це не просто виживання на полі бою – йдеться про створення неприйнятних загроз для Росії, які змусять Путіна переглянути свої дії", – зазначив він.

Сандерс підкреслив, що війна, розпочата Путіним, "має майже расовий характер" і найкращий спосіб її зупинити – це допомогти Україні "створити неприйнятну загрозу" для Росії. Він вважає, що союзники переоцінили можливу реакцію Росії на підтримку України, і що побоювання щодо перетину "червоних ліній" виявилися безпідставними.

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Генерал також застеріг від будь-яких переговорів з Росією, назвавши їх лише тимчасовою паузою. Він переконаний, що якщо дозволити Путіну захопити Україну, це призведе до капітуляції Заходу та підірве безпеку всього євроатлантичного простору.