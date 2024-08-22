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Новини Війна
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Будь-які переговори з Росією про припинення війни будуть лише тимчасовою паузою. Захід має надати Україні "вирішальну" зброю, - ексначальник Генштабу ЗС Великої Британії Сандерс

патрік,сандерс

Захід занадто довго зволікав з наданням Україні далекобійної зброї, побоюючись реакції Путіна. Необхідно відкинути ці страхи та надати Україні все необхідне для перемоги.

\Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times, про це заявив колишній начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії Патрік Сандерс.

"Наразі ми повинні переконатися, що Україна може перемогти. Це не просто виживання на полі бою – йдеться про створення неприйнятних загроз для Росії, які змусять Путіна переглянути свої дії", – зазначив він.

Сандерс підкреслив, що війна, розпочата Путіним, "має майже расовий характер" і найкращий спосіб її зупинити – це допомогти Україні "створити неприйнятну загрозу" для Росії. Він вважає, що союзники переоцінили можливу реакцію Росії на підтримку України, і що побоювання щодо перетину "червоних ліній" виявилися безпідставними.

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Генерал також застеріг від будь-яких переговорів з Росією, назвавши їх лише тимчасовою паузою. Він переконаний, що якщо дозволити Путіну захопити Україну, це призведе до капітуляції Заходу та підірве безпеку всього євроатлантичного простору.

Автор: 

Велика Британія (5539) росія (64895) Сандерс Патрік (7)


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Топ коментарі
+10
Патріку Сандерсу респект за здоровий глузд...
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22.08.2024 07:23
+5
Наразі ми повинні переконатися, що Україна може перемогти

От як так недолуго можна перекладати??? 'make sure' у даному контексті означає "забезпечити умови" аба "гарантувати".

Якщо ж залишити як є, то виходить, що вони (західні країни) не до кінця переконані у здатності України перемогти.
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22.08.2024 07:20
+4
Начальник генштабу, навіть коли на посаді, не приймає рішень про постачання зброї.
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22.08.2024 07:32
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Наразі ми повинні переконатися, що Україна може перемогти

От як так недолуго можна перекладати??? 'make sure' у даному контексті означає "забезпечити умови" аба "гарантувати".

Якщо ж залишити як є, то виходить, що вони (західні країни) не до кінця переконані у здатності України перемогти.
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22.08.2024 07:20 Відповісти
Мабуть пан працює перекладачем? Тут найкраще підходить базовий переклад "повинні бути впевненими"! Англійська мова значно багатша навіть за українську, щоб навішувати по два-три сенси на одне словосполучення! Ніякий "контекст" не робить "make sure" = "забезпечити умови" or "гарантувати".
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22.08.2024 08:53 Відповісти
Не "повинні бути", але зробити певним, забезпечити
звідти insurance - страхування
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22.08.2024 09:31 Відповісти
Чел прав, ты нет. Make sure = ensure that something is done or happens

Идеальный перевод - позаботиться.
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22.08.2024 12:03 Відповісти
Патріку Сандерсу респект за здоровий глузд...
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22.08.2024 07:23 Відповісти
Ти в якій бригаді воюєш?
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22.08.2024 10:23 Відповісти
Я ще з часів савка по стану здоров'я визнаний не придатним та не відмазувався від армії і не купував жодної медичної довідки про що вже тут неодноразово писав.А ти в якій бригаді ведеш війну?
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22.08.2024 11:23 Відповісти
Чтобы я был такой умный как эксы потом...
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22.08.2024 07:24 Відповісти
Начальник генштабу, навіть коли на посаді, не приймає рішень про постачання зброї.
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22.08.2024 07:32 Відповісти
І немає права робити публічних заяв.
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22.08.2024 08:01 Відповісти
Мирні переговори це профанація і обман.
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22.08.2024 08:20 Відповісти
Ти на фронті?
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22.08.2024 10:24 Відповісти
а ти???
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22.08.2024 11:52 Відповісти
Для перемоги України над вселенським злом касапським рашизмом потрібна не тільки "вирішальна зброя" від НАТО (слава Богу, ця істина вже доходить в мізки представникам цивілізації, в тій же Британії), а й самі військові НАТО на ЛБЗ і в тилу - а цю істину ще мають втямити в цивілізованому світі...
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22.08.2024 09:10 Відповісти
Ну так надайте! Чи Британія не Захід?
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22.08.2024 09:21 Відповісти
Брестський мир, підписаний у березні 1918 року, приніс мир між Центральними державами та більшовицькою Росією. Однак Росія під час своєї діяльності та з початком Вітчизняної війни (1918-1920) і подальшого конфлікту з Польщею порушила умови цього договору.

Основні порушення включали:

Територіальні претензії: Росія намагалася відновити контроль над землями, втраченими під час війни.Військові дії: Проведення військових операцій на території сусідніх країн.Ідеологічна експансія: Сприяння комуністичним рухам в інших країнах, що суперечило угоді.

Ці дії призвели до нових конфліктів і порушень міжнародної стабільності.
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22.08.2024 09:29 Відповісти
Таке враження, що усі ті європейські екс-начальники, екс-президенти та інш. за надання зброї тільки коли стають екс-ами. А до того - тільки велика стурбованість.
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22.08.2024 12:29 Відповісти
Якби не зелені прокремлядські зрадники у владі, Україна уже давно б перемогла окупанта.
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23.08.2024 00:45 Відповісти
 
 