Будь-які переговори з Росією про припинення війни будуть лише тимчасовою паузою. Захід має надати Україні "вирішальну" зброю, - ексначальник Генштабу ЗС Великої Британії Сандерс
Захід занадто довго зволікав з наданням Україні далекобійної зброї, побоюючись реакції Путіна. Необхідно відкинути ці страхи та надати Україні все необхідне для перемоги.
\Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times, про це заявив колишній начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії Патрік Сандерс.
"Наразі ми повинні переконатися, що Україна може перемогти. Це не просто виживання на полі бою – йдеться про створення неприйнятних загроз для Росії, які змусять Путіна переглянути свої дії", – зазначив він.
Сандерс підкреслив, що війна, розпочата Путіним, "має майже расовий характер" і найкращий спосіб її зупинити – це допомогти Україні "створити неприйнятну загрозу" для Росії. Він вважає, що союзники переоцінили можливу реакцію Росії на підтримку України, і що побоювання щодо перетину "червоних ліній" виявилися безпідставними.
Генерал також застеріг від будь-яких переговорів з Росією, назвавши їх лише тимчасовою паузою. Він переконаний, що якщо дозволити Путіну захопити Україну, це призведе до капітуляції Заходу та підірве безпеку всього євроатлантичного простору.
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От як так недолуго можна перекладати??? 'make sure' у даному контексті означає "забезпечити умови" аба "гарантувати".
Якщо ж залишити як є, то виходить, що вони (західні країни) не до кінця переконані у здатності України перемогти.
звідти insurance - страхування
Идеальный перевод - позаботиться.
Основні порушення включали:
Територіальні претензії: Росія намагалася відновити контроль над землями, втраченими під час війни.Військові дії: Проведення військових операцій на території сусідніх країн.Ідеологічна експансія: Сприяння комуністичним рухам в інших країнах, що суперечило угоді.
Ці дії призвели до нових конфліктів і порушень міжнародної стабільності.