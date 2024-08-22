Ночная атака дронов: на Киевщине попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет
Ночью 22 августа в Киевской области работали силы ПВО. Враг в очередной раз атаковал Киевщину БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.
"Враг в очередной раз пытался атаковать нашу область БПЛА. В регионе работали силы ПВО! Есть сбитые цели. Благодарны нашим защитникам за эффективную работу.
Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие в результате атаки отсутствуют", - говорится в сообщении.
Кравченко отметил, что обломки сбитых целей фиксируются вне населенных пунктов. В настоящее время оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий атаки.
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