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Ночная атака дронов: на Киевщине попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет

шахеди

Ночью 22 августа в Киевской области работали силы ПВО. Враг в очередной раз атаковал Киевщину БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Враг в очередной раз пытался атаковать нашу область БПЛА. В регионе работали силы ПВО! Есть сбитые цели. Благодарны нашим защитникам за эффективную работу.

Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие в результате атаки отсутствуют", - говорится в сообщении.

Кравченко отметил, что обломки сбитых целей фиксируются вне населенных пунктов. В настоящее время оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий атаки.

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Автор: 

беспилотник (3523) Киевская область (4113) обстрел (26862) Кравченко Руслан (42)


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