Нічна атака дронів: на Київщині влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає
Уночі 22 серпня у Київській області працювали сили ППО. Ворог вчергове атакував Київщину БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко
"Ворог вкотре намагався атакувати нашу область БпЛА. В регіоні працювали сили ППО! Є збиті цілі. Вдячні нашим захисникам за ефективну роботу.
Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі внаслідок атаки відсутні", йдеться в повідомленні.
Кравченко зазначив, що уламки збитих цілей фіксуються поза межами населених пунктів. Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків атаки.
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