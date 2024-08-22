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Нічна атака дронів: на Київщині влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає

шахеди

Уночі 22 серпня у Київській області працювали сили ППО. Ворог вчергове атакував Київщину БпЛА. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко

"Ворог вкотре намагався атакувати нашу область БпЛА. В регіоні працювали сили ППО! Є збиті цілі. Вдячні нашим захисникам за ефективну роботу. 

Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі внаслідок атаки відсутні",  йдеться в повідомленні.

Кравченко зазначив, що уламки збитих цілей фіксуються поза межами населених пунктів. Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків атаки.

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Автор: 

безпілотник (4083) Київська область (4002) обстріл (28183) Кравченко Руслан (53)


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