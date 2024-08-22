Помогала оккупантам прорваться к Нью-Йорку: СБУ задержала агента РФ на Донетчине
На Донетчине задержали российского информатора, передававшую разведке РФ локации Сил обороны.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Врага интересовали боевые позиции тяжелой артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся захватить поселок Нью-Йорк.
Также женщина пыталась определить координаты штабов, опорных пунктов и маршрутов движения украинских войск, обороняющих населенный пункт. Разведданные потребовались агрессору для подготовки новых наступательных операций, направленных на захват поселка, где продолжаются тяжелые бои.
Злоумышленницу задержали в ходе контрдиверсионных мер на передовой, когда она пыталась эвакуироваться из поселка в прифронтовый
район.
"Вражеской приспешницей оказалась местная жительница, идейная поклонница рашизма, которая ждала прихода захватчиков. Связь с разведкой России женщина дистанционно поддерживала через мать своего мужа, проживающего в России и находящегося в поле зрения спецслужбы страны-агрессора. Для сбора разведывательных сведений регулярно обходила фронтовую местность, где скрыто фиксировала локации Сил обороны.
Дополнительно фигурантка "втемную" использовала своих знакомых, у которых выспрашивала нужную ей информацию во время бытовых разговоров. Затем она обобщала собранные данные, диктовала их в голосовых сообщениях и отправляла "связной" в Россию. При задержании у вражеского информатора обнаружен мобильный телефон, который она использовала в преступной деятельности", - говорится в сообщении.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ). Ей грозит до 8 лет тюрьмы, она находится под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У всіх є паспорти України
Знаєте, що вони роблять, ці виродки?
Насруть Україні таким чином
І їдуть в Німеччину, як біженці
З німців допомогу отримувати
За ось це все?
Пропоную всім росмовним біженцям
Мандувати геть на росію
Бо їй-бо, скоро за вашу ненависть до України і української мови
Тут буду вас своїми руками і хімією труїти, виродки собачі.
Українців на пальцях можна рахувати.
Думаєте, ці свині відповзли від владного корита?
Те саме, що в Грузії.
Грузина скинули, рмовна партія при владі.
А ні, вони всі в Німеччині сидять
і скрегочуть щелепами
коли до них українською говориш, "біженців"-
сирот казанських, гондурасів алкашних.