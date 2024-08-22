РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10769 посетителей онлайн
Новости Война
6 915 19

Помогала оккупантам прорваться к Нью-Йорку: СБУ задержала агента РФ на Донетчине

На Донеччині затримали жінку, яка допомагала рашистам прорватися до Нью-Йорка

На Донетчине задержали российского информатора, передававшую разведке РФ локации Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Врага интересовали боевые позиции тяжелой артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся захватить поселок Нью-Йорк.

Также женщина пыталась определить координаты штабов, опорных пунктов и маршрутов движения украинских войск, обороняющих населенный пункт. Разведданные потребовались агрессору для подготовки новых наступательных операций, направленных на захват поселка, где продолжаются тяжелые бои.

Злоумышленницу задержали в ходе контрдиверсионных мер на передовой, когда она пыталась эвакуироваться из поселка в прифронтовый

Смотрите также: "Охотились" на предприятия БПЛА на Днепропетровщине: разоблачены 6 агентов ФСБ РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

район.

Читайте также: Харьковчанку, которая наводила ракеты РФ на город, приговорили к 16 годам тюрьмы, - СБУ

"Вражеской приспешницей оказалась местная жительница, идейная поклонница рашизма, которая ждала прихода захватчиков. Связь с разведкой России женщина дистанционно поддерживала через мать своего мужа, проживающего в России и находящегося в поле зрения спецслужбы страны-агрессора. Для сбора разведывательных сведений регулярно обходила фронтовую местность, где скрыто фиксировала локации Сил обороны.

Дополнительно фигурантка "втемную" использовала своих знакомых, у которых выспрашивала нужную ей информацию во время бытовых разговоров. Затем она обобщала собранные данные, диктовала их в голосовых сообщениях и отправляла "связной" в Россию. При задержании у вражеского информатора обнаружен мобильный телефон, который она использовала в преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ). Ей грозит до 8 лет тюрьмы, она находится под стражей.

Автор: 

СБУ (19847) Донецкая область (9493)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
повісили б хоч одну суку - зразу б поменшало сволоти. Бо цей їхній бізнес ще прибутковіший, ніж поширення наркоти, чим вони займались раніше.
показать весь комментарий
22.08.2024 10:12
+10
Скажу прямо - там усілякого того росбарахла незліченна кількість
У всіх є паспорти України
Знаєте, що вони роблять, ці виродки?
Насруть Україні таким чином
І їдуть в Німеччину, як біженці
З німців допомогу отримувати
За ось це все?
Пропоную всім росмовним біженцям
Мандувати геть на росію
Бо їй-бо, скоро за вашу ненависть до України і української мови
Тут буду вас своїми руками і хімією труїти, виродки собачі.
показать весь комментарий
22.08.2024 10:42
+6
І що тепер всі 8 років держава має її утримувати , годувати , охороняти щоб ні один волос з її качана не випав ?
показать весь комментарий
22.08.2024 10:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Втемну коли родич на росії це казки для дітей. Нью-Йорк не сьогодні має початок, чого тільки заарештували, а не раніше
показать весь комментарий
22.08.2024 10:11 Ответить
повісили б хоч одну суку - зразу б поменшало сволоти. Бо цей їхній бізнес ще прибутковіший, ніж поширення наркоти, чим вони займались раніше.
показать весь комментарий
22.08.2024 10:12 Ответить
У Суджу, мабуть, евакуюватися хтіла симпатюля? Хоча й пика знову якась спотворена....
показать весь комментарий
22.08.2024 10:20 Ответить
І що тепер всі 8 років держава має її утримувати , годувати , охороняти щоб ні один волос з її качана не випав ?
показать весь комментарий
22.08.2024 10:39 Ответить
Скажу прямо - там усілякого того росбарахла незліченна кількість
У всіх є паспорти України
Знаєте, що вони роблять, ці виродки?
Насруть Україні таким чином
І їдуть в Німеччину, як біженці
З німців допомогу отримувати
За ось це все?
Пропоную всім росмовним біженцям
Мандувати геть на росію
Бо їй-бо, скоро за вашу ненависть до України і української мови
Тут буду вас своїми руками і хімією труїти, виродки собачі.
показать весь комментарий
22.08.2024 10:42 Ответить
На даунбасі таких виродків 80 %. А у нас усякі Верещучки кажуть "там же наші люди". Да і не тільки вона.
показать весь комментарий
22.08.2024 10:46 Ответить
У нас у владі одні росмовні.
Українців на пальцях можна рахувати.
Думаєте, ці свині відповзли від владного корита?
Те саме, що в Грузії.
Грузина скинули, рмовна партія при владі.
показать весь комментарий
22.08.2024 11:06 Ответить
Чи вважаєте ви, що люди, які під час війни обрали верховним головнокомандувачем мерзотника (для якого Україна і українські цінності "порноакторка", "термос", "синьор голодомор" і т.п.) і зараз звалили за кордон, за Україну?! Так що таких "виродків" вистачає і у вас!
показать весь комментарий
22.08.2024 11:19 Ответить
.. та мля верещалка сама 81 перший процент... кишки цієї зеленої потвори вже давно повинні були усохнуть на заборі ... челночниця куєва...
показать весь комментарий
22.08.2024 11:25 Ответить
таких там з букетами-конфетами зустрічатимуть.
А ні, вони всі в Німеччині сидять
і скрегочуть щелепами
коли до них українською говориш, "біженців"-
сирот казанських, гондурасів алкашних.
показать весь комментарий
22.08.2024 11:07 Ответить
Чому так мало, чому не пожиттєве
показать весь комментарий
22.08.2024 10:43 Ответить
повісити на наближчому стовпі
показать весь комментарий
22.08.2024 11:02 Ответить
Не розумію ту градацію. За одне і те ж (шукав локації, рахував військових, переписувався з фсб) одним довічне, а іншим до 8 років! Чому?
показать весь комментарий
22.08.2024 11:15 Ответить
А відріжте їй язика і виколіть очі, ще й ноги переламайте!
показать весь комментарий
22.08.2024 12:26 Ответить
Встановили факт роботи на кацапів - повісили на найближчій гілці. Не обтяжуйте бюджет.
показать весь комментарий
22.08.2024 12:31 Ответить
"Ворожою поплічницею виявилася місцева жителька, ідейна прихильниця рашизму, яка чекала на прихід загарбників." - і чому я не здивований?! Дивує тільки одне - чому це стерво ще стоїть на своїх 2-х, а не корчиться рачки з перебитими колінами? А тепер ми ще всі(!!) будемо її кормити 8(!!) років на зоні, звідки воно вийде по якійсь амністії, чи її поміняють на якогось таксиста! А на руках таких подонків кров наших захистників, бо вона ж винюхувала наші позиції не для того ж щоб туди цукерки приносити!
показать весь комментарий
22.08.2024 12:33 Ответить
Скілки відсотків населення контрольованної Донеччини чекають росію? А скільки з них вже працюють на ФСБ? А скільки готові працювати, тільки ще не дійшло до вербовки, не знають де куратора знайти?
показать весь комментарий
22.08.2024 12:40 Ответить
Чекають росіюшку всі, хто свідомо відмовився евакуюватися з прифронтових районів, особливо на Донбасі
показать весь комментарий
22.08.2024 14:02 Ответить
 
 