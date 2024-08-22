Помогала оккупантам прорваться к Нью-Йорку: СБУ задержала агента РФ на Донетчине

На Донетчине задержали российского информатора, передававшую разведке РФ локации Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Врага интересовали боевые позиции тяжелой артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся захватить поселок Нью-Йорк.

Также женщина пыталась определить координаты штабов, опорных пунктов и маршрутов движения украинских войск, обороняющих населенный пункт. Разведданные потребовались агрессору для подготовки новых наступательных операций, направленных на захват поселка, где продолжаются тяжелые бои.

Злоумышленницу задержали в ходе контрдиверсионных мер на передовой, когда она пыталась эвакуироваться из поселка в прифронтовый

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район.

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"Вражеской приспешницей оказалась местная жительница, идейная поклонница рашизма, которая ждала прихода захватчиков. Связь с разведкой России женщина дистанционно поддерживала через мать своего мужа, проживающего в России и находящегося в поле зрения спецслужбы страны-агрессора. Для сбора разведывательных сведений регулярно обходила фронтовую местность, где скрыто фиксировала локации Сил обороны.

Дополнительно фигурантка "втемную" использовала своих знакомых, у которых выспрашивала нужную ей информацию во время бытовых разговоров. Затем она обобщала собранные данные, диктовала их в голосовых сообщениях и отправляла "связной" в Россию. При задержании у вражеского информатора обнаружен мобильный телефон, который она использовала в преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ). Ей грозит до 8 лет тюрьмы, она находится под стражей.