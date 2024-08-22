Допомагала окупантам прорватися до Нью-Йорка: СБУ затримала агентку РФ на Донечччині
На Донеччині затримано російську інформаторку, яка передавала розвідці РФ локації Сил оборони.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Ворога цікавили бойові позиції важкої артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити селище Нью-Йорк.
Також жінка намагалася визначити координати штабів, опорних пунктів та маршрутів руху українських військ, які обороняють населений пункт. Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових наступальних операцій, спрямованих на захоплення селища, де наразі тривають важкі бої.
Зловмисницю затримали у ході контрдиверсійних заходів на передовій, коли вона намагалася евакуюватися із селища у прифронтовий район.
"Ворожою поплічницею виявилася місцева жителька, ідейна прихильниця рашизму, яка чекала на прихід загарбників. Зв'язок з розвідкою рф жінка дистанційно підтримувала через матір свого чоловіка, яка проживає в росії та перебуває у полі зору спецслужби країни-агресора. Для збору розвідувальних відомостей інформаторка регулярно обходила фронтову місцевість, де приховано фіксувала локації Сил оборони.
Додатково фігурантка "втемну" використовувала своїх знайомих, у яких випитувала потрібну їй інформацію під час побутових розмов. Потім вона узагальнювала зібрані дані, надиктовувала їх у голосових повідомленнях та відправляла "зв’язковій" в росію. Під час затримання у ворожої інформаторки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності", - йдеться в повідомленні.
Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Їй загрожує до 8 років тюрми, вона перебуває під вартою.
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У всіх є паспорти України
Знаєте, що вони роблять, ці виродки?
Насруть Україні таким чином
І їдуть в Німеччину, як біженці
З німців допомогу отримувати
За ось це все?
Пропоную всім росмовним біженцям
Мандувати геть на росію
Бо їй-бо, скоро за вашу ненависть до України і української мови
Тут буду вас своїми руками і хімією труїти, виродки собачі.
Українців на пальцях можна рахувати.
Думаєте, ці свині відповзли від владного корита?
Те саме, що в Грузії.
Грузина скинули, рмовна партія при владі.
А ні, вони всі в Німеччині сидять
і скрегочуть щелепами
коли до них українською говориш, "біженців"-
сирот казанських, гондурасів алкашних.