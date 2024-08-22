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Новини Війна
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Допомагала окупантам прорватися до Нью-Йорка: СБУ затримала агентку РФ на Донечччині

На Донеччині затримали жінку, яка допомагала рашистам прорватися до Нью-Йорка

На Донеччині затримано російську інформаторку, яка передавала розвідці РФ локації Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ворога цікавили бойові позиції важкої артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити селище Нью-Йорк.

Також жінка намагалася визначити координати штабів, опорних пунктів та маршрутів руху українських військ, які обороняють населений пункт. Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових наступальних операцій, спрямованих на захоплення селища, де наразі тривають важкі бої.

Зловмисницю затримали у ході контрдиверсійних заходів на передовій, коли вона намагалася евакуюватися із селища у прифронтовий район.

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"Ворожою поплічницею виявилася місцева жителька, ідейна прихильниця рашизму, яка чекала на прихід загарбників. Зв'язок з розвідкою рф жінка дистанційно підтримувала через матір свого чоловіка, яка проживає в росії та перебуває у полі зору спецслужби країни-агресора. Для збору розвідувальних відомостей інформаторка регулярно обходила фронтову місцевість, де приховано фіксувала локації Сил оборони.

Додатково фігурантка "втемну" використовувала своїх знайомих, у яких випитувала потрібну їй інформацію під час побутових розмов. Потім вона узагальнювала зібрані дані, надиктовувала їх у голосових повідомленнях та відправляла "зв’язковій" в росію. Під час затримання у ворожої інформаторки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності", - йдеться в повідомленні.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Їй загрожує до 8 років тюрми, вона перебуває під вартою.

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Автор: 

СБУ (12765) Донецька область (8302)


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Топ коментарі
+27
повісили б хоч одну суку - зразу б поменшало сволоти. Бо цей їхній бізнес ще прибутковіший, ніж поширення наркоти, чим вони займались раніше.
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22.08.2024 10:12
+10
Скажу прямо - там усілякого того росбарахла незліченна кількість
У всіх є паспорти України
Знаєте, що вони роблять, ці виродки?
Насруть Україні таким чином
І їдуть в Німеччину, як біженці
З німців допомогу отримувати
За ось це все?
Пропоную всім росмовним біженцям
Мандувати геть на росію
Бо їй-бо, скоро за вашу ненависть до України і української мови
Тут буду вас своїми руками і хімією труїти, виродки собачі.
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22.08.2024 10:42
+6
І що тепер всі 8 років держава має її утримувати , годувати , охороняти щоб ні один волос з її качана не випав ?
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22.08.2024 10:39
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Втемну коли родич на росії це казки для дітей. Нью-Йорк не сьогодні має початок, чого тільки заарештували, а не раніше
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22.08.2024 10:11 Відповісти
повісили б хоч одну суку - зразу б поменшало сволоти. Бо цей їхній бізнес ще прибутковіший, ніж поширення наркоти, чим вони займались раніше.
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22.08.2024 10:12 Відповісти
У Суджу, мабуть, евакуюватися хтіла симпатюля? Хоча й пика знову якась спотворена....
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22.08.2024 10:20 Відповісти
І що тепер всі 8 років держава має її утримувати , годувати , охороняти щоб ні один волос з її качана не випав ?
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22.08.2024 10:39 Відповісти
Скажу прямо - там усілякого того росбарахла незліченна кількість
У всіх є паспорти України
Знаєте, що вони роблять, ці виродки?
Насруть Україні таким чином
І їдуть в Німеччину, як біженці
З німців допомогу отримувати
За ось це все?
Пропоную всім росмовним біженцям
Мандувати геть на росію
Бо їй-бо, скоро за вашу ненависть до України і української мови
Тут буду вас своїми руками і хімією труїти, виродки собачі.
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22.08.2024 10:42 Відповісти
На даунбасі таких виродків 80 %. А у нас усякі Верещучки кажуть "там же наші люди". Да і не тільки вона.
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22.08.2024 10:46 Відповісти
У нас у владі одні росмовні.
Українців на пальцях можна рахувати.
Думаєте, ці свині відповзли від владного корита?
Те саме, що в Грузії.
Грузина скинули, рмовна партія при владі.
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22.08.2024 11:06 Відповісти
Чи вважаєте ви, що люди, які під час війни обрали верховним головнокомандувачем мерзотника (для якого Україна і українські цінності "порноакторка", "термос", "синьор голодомор" і т.п.) і зараз звалили за кордон, за Україну?! Так що таких "виродків" вистачає і у вас!
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22.08.2024 11:19 Відповісти
.. та мля верещалка сама 81 перший процент... кишки цієї зеленої потвори вже давно повинні були усохнуть на заборі ... челночниця куєва...
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22.08.2024 11:25 Відповісти
таких там з букетами-конфетами зустрічатимуть.
А ні, вони всі в Німеччині сидять
і скрегочуть щелепами
коли до них українською говориш, "біженців"-
сирот казанських, гондурасів алкашних.
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22.08.2024 11:07 Відповісти
Чому так мало, чому не пожиттєве
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22.08.2024 10:43 Відповісти
повісити на наближчому стовпі
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22.08.2024 11:02 Відповісти
Не розумію ту градацію. За одне і те ж (шукав локації, рахував військових, переписувався з фсб) одним довічне, а іншим до 8 років! Чому?
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22.08.2024 11:15 Відповісти
А відріжте їй язика і виколіть очі, ще й ноги переламайте!
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22.08.2024 12:26 Відповісти
Встановили факт роботи на кацапів - повісили на найближчій гілці. Не обтяжуйте бюджет.
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22.08.2024 12:31 Відповісти
"Ворожою поплічницею виявилася місцева жителька, ідейна прихильниця рашизму, яка чекала на прихід загарбників." - і чому я не здивований?! Дивує тільки одне - чому це стерво ще стоїть на своїх 2-х, а не корчиться рачки з перебитими колінами? А тепер ми ще всі(!!) будемо її кормити 8(!!) років на зоні, звідки воно вийде по якійсь амністії, чи її поміняють на якогось таксиста! А на руках таких подонків кров наших захистників, бо вона ж винюхувала наші позиції не для того ж щоб туди цукерки приносити!
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22.08.2024 12:33 Відповісти
Скілки відсотків населення контрольованної Донеччини чекають росію? А скільки з них вже працюють на ФСБ? А скільки готові працювати, тільки ще не дійшло до вербовки, не знають де куратора знайти?
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22.08.2024 12:40 Відповісти
Чекають росіюшку всі, хто свідомо відмовився евакуюватися з прифронтових районів, особливо на Донбасі
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22.08.2024 14:02 Відповісти
 
 