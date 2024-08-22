У Украины есть силы на защиту Донбасса и одновременное наступление в Курской области, но есть пробема в управленческих решениях, - Бутусов

Силы на защиту Донбасса и одновременное наступление в Курской области РФ у Украины есть.

Об этом в интервью Radio NV заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"У нас проблема в управленческих и организационных решениях. Что касается количества людей, вооружения и боеприпасов. Возможность вести боевые действия на нескольких операционных направлениях существует. Проблема, например, наступления противника на Покровск – это не проблема большого численного преимущества врага. Это проблема больших недостатков организации управления", - подчеркнул он.

Бутусов не считает, что операцией в Курской области удалось отвлечь силы РФ с востока Украины.

"Я не думаю, что это было бы возможно. Отвлечь с Покровска силы ударом на Курщину. Думаю, что это другая логика. Это политическая, информационная логика. Безусловно, Курщина привлекла на себя часть российских резервов, значительное количество боеприпасов, авиацию, дроны. Но надо отметить, что та группировка врага, которая наступает на Покровск, Торецк, Нью-Йорк - оттуда силы не снимали. Враг как продолжал атаки, так и продолжает наступление на том направлении, потому что все понимают, что никакая Суджа и даже приближение наших войск к Курску не может иметь такого эффекта для нас, как потеря Покровско-Мирноградской агломерации. Это несопоставимые вещи с военной точки зрения.

Конечно, российское командование не откажется от планов поскорее захватить Покровск, Мирноград и Селидово", - пояснил он.

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