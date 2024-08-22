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Новости Война
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У Украины есть силы на защиту Донбасса и одновременное наступление в Курской области, но есть пробема в управленческих решениях, - Бутусов

Бутусов про ситуацію на Донбасі та бої на Курщині

Силы на защиту Донбасса и одновременное наступление в Курской области РФ у Украины есть.

Об этом в интервью Radio NV заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"У нас проблема в управленческих и организационных решениях. Что касается количества людей, вооружения и боеприпасов. Возможность вести боевые действия на нескольких операционных направлениях существует. Проблема, например, наступления противника на Покровск – это не проблема большого численного преимущества врага. Это проблема больших недостатков организации управления", - подчеркнул он.

Бутусов не считает, что операцией в Курской области удалось отвлечь силы РФ с востока Украины.

"Я не думаю, что это было бы возможно. Отвлечь с Покровска силы ударом на Курщину. Думаю, что это другая логика. Это политическая, информационная логика. Безусловно, Курщина привлекла на себя часть российских резервов, значительное количество боеприпасов, авиацию, дроны. Но надо отметить, что та группировка врага, которая наступает на Покровск, Торецк, Нью-Йорк - оттуда силы не снимали. Враг как продолжал атаки, так и продолжает наступление на том направлении, потому что все понимают, что никакая Суджа и даже приближение наших войск к Курску не может иметь такого эффекта для нас, как потеря Покровско-Мирноградской агломерации. Это несопоставимые вещи с военной точки зрения.
Конечно, российское командование не откажется от планов поскорее захватить Покровск, Мирноград и Селидово", - пояснил он.

Читайте: В Покровской громаде начали принудительную эвакуацию детей: сейчас их почти 4 тысячи

Автор: 

Донбасс (26955) Бутусов Юрий (4345) Покровск (569)


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Топ комментарии
+7
Так. І ця проблема називається - російські диверсанти і агенти у владі.
Проблему треба окреслювати чітко.
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22.08.2024 13:59
+5
Проблема не в управлінцях і не в якихось міфічних "паркетних генералах". Найбільша проблема, Юрок, у нас одна. - СЗЧ. Коли натовпом або "заявами в ДБР" знімають чи залишають комбригів, коли комбата тупо посилають накуй і сьйопують з позицій і пох шо суміжні вопи потрапляють в оточення. Оце наша проблема.
Плюс забитий натовпами ботів по зриву мобілізації, інтернет, яким і на твоєму цензорі зелена вулиця. Це все формує настрій в армії і наслідки цього будуть однозначні...
А "управлять", нереагуючою на накази масою військ, ще ніхто не зміг...
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22.08.2024 14:58
+4
В нас є продажна прокацапська влада , і від цього всі проблеми!
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22.08.2024 14:11
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Так. І ця проблема називається - російські диверсанти і агенти у владі.
Проблему треба окреслювати чітко.
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22.08.2024 13:59 Ответить
та, скоріше, це треба назвати "проблемою гетьманщини", коли серед двох українців є 3 кандидати у Гетьмани, серед військових це не дуже виявляється, а от цивільні - практично усі "гетьмани"
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22.08.2024 15:17 Ответить
Можливо Пан Юрій думає, що якби ми кинули всі ті сили що діють на курщині, в зустрічний бий на Авдіївку і Горлівку то було б краще? Питання для кого? А то що безвідповідальність і низький рівень командування, то де іньших взяти, може хтось знає? В нас такє всі 30 років незалежності, нічого поки не змінилось...
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22.08.2024 14:02 Ответить
Чому в зустрічнний? Поставити їх хоча б під Покровськ, щоб обладнали позиції на майбутнє, якщо військова адміністрація не здатна це зробити. Щоб не доволилось нашим відступаючим вимотаним частинам раз за разом відходити і намісці викопувати евеличкі окопчики, а відступаючі відступали прямо у тил на відновлення, а на нормально обладнанних позиціях чекали на оврога свіжі частини!
Якщо б це зробили тиждні 3 тому - то ставити можна було б у Гродівку і Новогродівку і зупиняти ворога там там, а не у Покровську.
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22.08.2024 14:37 Ответить
Кабу чи снаряду всерівно який ти окоп викопаєш, треба лити дзоти.... тут або інженерні війська мають тим займатись або адміністрація а ніяк не штурмові підрозділи
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22.08.2024 15:02 Ответить
Снаряду не все одно. А КАБ-500 і дзот знищить, якщо буде пряме влучаня
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22.08.2024 16:03 Ответить
Якось орківські РЕБ глушать навігацію американських бомб що вони втрачають точність, інерційна система наведення може і не попасти в дзот, по друге бомби не завжди точно попадають там 10м.... просто від вибухової хвилі великі пошкодження і ураження особового складу
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22.08.2024 16:22 Ответить
Ви ту місцевість бачили, де там зупиняти, дві розбиті хати, три куща і канава? Наші повільно відходять, наносячи кацапам ураження, правильно роблять, стояти під вогнем неможна.

Кажуть Покровськ велике місто, 60000 населення, мабуть всі місцеві чоловіки вже отримали зброю і чекають бою з загарбниками, ні?
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22.08.2024 15:41 Ответить
Гродівка та Новогродівка - це теж міста, які розташовані на висотах. І там можна було б робити укріплення.
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22.08.2024 16:02 Ответить
Є Ген Штаб, нехай планують...
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22.08.2024 16:05 Ответить
Наш Генштаб іноді напланує так, що потіб хоч стій, хоч падай - так ж проблема під Торецьком створена цілком і повнністю нерозумними діями нашого генштабу.
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22.08.2024 16:10 Ответить
Деж інший взяти, бядааа...
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22.08.2024 17:11 Ответить
Про це писали - важливіше поповнити втрати, доукомплектувати ОС.
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22.08.2024 15:04 Ответить
В нас є продажна прокацапська влада , і від цього всі проблеми!
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22.08.2024 14:11 Ответить
Те що наша влада лайно, навіть супер лайно, гіршої ще не було - це факт! Красти, красти і ще раз красти... Занюхав і усе гут...
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22.08.2024 14:41 Ответить
Проблема не в управлінцях і не в якихось міфічних "паркетних генералах". Найбільша проблема, Юрок, у нас одна. - СЗЧ. Коли натовпом або "заявами в ДБР" знімають чи залишають комбригів, коли комбата тупо посилають накуй і сьйопують з позицій і пох шо суміжні вопи потрапляють в оточення. Оце наша проблема.
Плюс забитий натовпами ботів по зриву мобілізації, інтернет, яким і на твоєму цензорі зелена вулиця. Це все формує настрій в армії і наслідки цього будуть однозначні...
А "управлять", нереагуючою на накази масою військ, ще ніхто не зміг...
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22.08.2024 14:58 Ответить
для чого і є інтернетчики ,завданням котрих є відводити вину і відповідальність обраної влади за захист держави і її народу...Винні всі..крім винного головного-влади
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22.08.2024 17:07 Ответить
Субєктивна думка,відмінна від п.Юрія-існування кротоферми у вищих ешелонах.
"Проблеми в управлінських рішеннях"-це вже похідна від першого.Тобто,"кадри решают фсьо"-які кадри поставили-такі і "проблеми в управлінських рішеннях".
А кадри хто виставляє в державі?
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22.08.2024 15:56 Ответить
Є сили, але є і Сирок з верховним уклоністом і в цьому головна проблема.
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22.08.2024 23:54 Ответить
 
 