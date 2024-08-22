В України є сили на захист Донбасу та одночасний наступ в Курській області, але є пробема в управлінських рішеннях, - Бутусов

Сили на захист Донбасу та одночасний наступ в Курській області РФ в України є.

Про це в інтерв'ю Radio NV заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"У нас проблема в управлінських та організаційних рішеннях. Що стосується кількості людей, озброєння та боєприпасів. Можливість вести бойові дії на кількох операційних напрямках існує. Проблема, наприклад, наступу противника на Покровськ - це не проблема великої чисельної переваги ворога. Це проблема великих недоліків організації управління", - наголосив він.

Бутусов не вважає, що операцією в Курській області вдалося б відволікти сили РФ зі сходу України.

"Я не думаю, що це було б можливо. Відволікти з Покровська сили ударом на Курщину. Думаю, що це інша логіка. Це політична, інформаційна логіка. Безумовно Курщина притягнула на себе частину російських резервів, значну кількість боєприпасів, авіацію, дрони. Але треба зазначити, що те угруповання ворога, яка наступає на Покровськ, Торецьк, Нью-Йорк - звідти сили не знімали. Ворог як продовжував атаки, так і продовжує наступ на тому напрямку, бо всі розуміють, що ніяка Суджа і навіть наближення наших військ до Курська не може мати такого ефекту для нас, як втрата Покровсько-Мирноградської агломерації. Це неспівставні речі з військової точки зору. Звичайно, російське командування не відмовиться від планів якомога швидше захопити Покровськ, Мирноград та Селидове", - пояснив він.

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