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Новини Війна
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В України є сили на захист Донбасу та одночасний наступ в Курській області, але є пробема в управлінських рішеннях, - Бутусов

Бутусов про ситуацію на Донбасі та бої на Курщині

Сили на захист Донбасу та одночасний наступ в Курській області РФ в України є.

Про це в інтерв'ю Radio NV заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"У нас проблема в управлінських та організаційних рішеннях. Що стосується кількості людей, озброєння та боєприпасів. Можливість вести бойові дії на кількох операційних напрямках існує. Проблема, наприклад, наступу противника на Покровськ - це не проблема великої чисельної переваги ворога. Це проблема великих недоліків організації управління", - наголосив він.

Бутусов не вважає, що операцією в Курській області вдалося б відволікти сили РФ зі сходу України.

"Я не думаю, що це було б можливо. Відволікти з Покровська сили ударом на Курщину. Думаю, що це інша логіка. Це політична, інформаційна логіка. Безумовно Курщина притягнула на себе частину російських резервів, значну кількість боєприпасів, авіацію, дрони. Але треба зазначити, що те угруповання ворога, яка наступає на Покровськ, Торецьк, Нью-Йорк - звідти сили не знімали. Ворог як продовжував атаки, так і продовжує наступ на тому напрямку, бо всі розуміють, що ніяка Суджа і навіть наближення наших військ до Курська не може мати такого ефекту для нас, як втрата Покровсько-Мирноградської агломерації. Це неспівставні речі з військової точки зору. Звичайно, російське командування не відмовиться від планів якомога швидше захопити Покровськ, Мирноград та Селидове", - пояснив він.

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Автор: 

Донбас (22354) Бутусов Юрій (3576) Покровськ (600)


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Топ коментарі
+7
Так. І ця проблема називається - російські диверсанти і агенти у владі.
Проблему треба окреслювати чітко.
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22.08.2024 13:59
+5
Проблема не в управлінцях і не в якихось міфічних "паркетних генералах". Найбільша проблема, Юрок, у нас одна. - СЗЧ. Коли натовпом або "заявами в ДБР" знімають чи залишають комбригів, коли комбата тупо посилають накуй і сьйопують з позицій і пох шо суміжні вопи потрапляють в оточення. Оце наша проблема.
Плюс забитий натовпами ботів по зриву мобілізації, інтернет, яким і на твоєму цензорі зелена вулиця. Це все формує настрій в армії і наслідки цього будуть однозначні...
А "управлять", нереагуючою на накази масою військ, ще ніхто не зміг...
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22.08.2024 14:58
+4
В нас є продажна прокацапська влада , і від цього всі проблеми!
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22.08.2024 14:11
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Так. І ця проблема називається - російські диверсанти і агенти у владі.
Проблему треба окреслювати чітко.
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22.08.2024 13:59 Відповісти
та, скоріше, це треба назвати "проблемою гетьманщини", коли серед двох українців є 3 кандидати у Гетьмани, серед військових це не дуже виявляється, а от цивільні - практично усі "гетьмани"
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22.08.2024 15:17 Відповісти
Можливо Пан Юрій думає, що якби ми кинули всі ті сили що діють на курщині, в зустрічний бий на Авдіївку і Горлівку то було б краще? Питання для кого? А то що безвідповідальність і низький рівень командування, то де іньших взяти, може хтось знає? В нас такє всі 30 років незалежності, нічого поки не змінилось...
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22.08.2024 14:02 Відповісти
Чому в зустрічнний? Поставити їх хоча б під Покровськ, щоб обладнали позиції на майбутнє, якщо військова адміністрація не здатна це зробити. Щоб не доволилось нашим відступаючим вимотаним частинам раз за разом відходити і намісці викопувати евеличкі окопчики, а відступаючі відступали прямо у тил на відновлення, а на нормально обладнанних позиціях чекали на оврога свіжі частини!
Якщо б це зробили тиждні 3 тому - то ставити можна було б у Гродівку і Новогродівку і зупиняти ворога там там, а не у Покровську.
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22.08.2024 14:37 Відповісти
Кабу чи снаряду всерівно який ти окоп викопаєш, треба лити дзоти.... тут або інженерні війська мають тим займатись або адміністрація а ніяк не штурмові підрозділи
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22.08.2024 15:02 Відповісти
Снаряду не все одно. А КАБ-500 і дзот знищить, якщо буде пряме влучаня
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22.08.2024 16:03 Відповісти
Якось орківські РЕБ глушать навігацію американських бомб що вони втрачають точність, інерційна система наведення може і не попасти в дзот, по друге бомби не завжди точно попадають там 10м.... просто від вибухової хвилі великі пошкодження і ураження особового складу
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22.08.2024 16:22 Відповісти
Ви ту місцевість бачили, де там зупиняти, дві розбиті хати, три куща і канава? Наші повільно відходять, наносячи кацапам ураження, правильно роблять, стояти під вогнем неможна.

Кажуть Покровськ велике місто, 60000 населення, мабуть всі місцеві чоловіки вже отримали зброю і чекають бою з загарбниками, ні?
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22.08.2024 15:41 Відповісти
Гродівка та Новогродівка - це теж міста, які розташовані на висотах. І там можна було б робити укріплення.
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22.08.2024 16:02 Відповісти
Є Ген Штаб, нехай планують...
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22.08.2024 16:05 Відповісти
Наш Генштаб іноді напланує так, що потіб хоч стій, хоч падай - так ж проблема під Торецьком створена цілком і повнністю нерозумними діями нашого генштабу.
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22.08.2024 16:10 Відповісти
Деж інший взяти, бядааа...
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22.08.2024 17:11 Відповісти
Про це писали - важливіше поповнити втрати, доукомплектувати ОС.
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22.08.2024 15:04 Відповісти
В нас є продажна прокацапська влада , і від цього всі проблеми!
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22.08.2024 14:11 Відповісти
Те що наша влада лайно, навіть супер лайно, гіршої ще не було - це факт! Красти, красти і ще раз красти... Занюхав і усе гут...
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22.08.2024 14:41 Відповісти
Проблема не в управлінцях і не в якихось міфічних "паркетних генералах". Найбільша проблема, Юрок, у нас одна. - СЗЧ. Коли натовпом або "заявами в ДБР" знімають чи залишають комбригів, коли комбата тупо посилають накуй і сьйопують з позицій і пох шо суміжні вопи потрапляють в оточення. Оце наша проблема.
Плюс забитий натовпами ботів по зриву мобілізації, інтернет, яким і на твоєму цензорі зелена вулиця. Це все формує настрій в армії і наслідки цього будуть однозначні...
А "управлять", нереагуючою на накази масою військ, ще ніхто не зміг...
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22.08.2024 14:58 Відповісти
для чого і є інтернетчики ,завданням котрих є відводити вину і відповідальність обраної влади за захист держави і її народу...Винні всі..крім винного головного-влади
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22.08.2024 17:07 Відповісти
Субєктивна думка,відмінна від п.Юрія-існування кротоферми у вищих ешелонах.
"Проблеми в управлінських рішеннях"-це вже похідна від першого.Тобто,"кадри решают фсьо"-які кадри поставили-такі і "проблеми в управлінських рішеннях".
А кадри хто виставляє в державі?
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22.08.2024 15:56 Відповісти
Є сили, але є і Сирок з верховним уклоністом і в цьому головна проблема.
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22.08.2024 23:54 Відповісти
 
 