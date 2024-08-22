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Новости Война
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Наступление на Покровск: ключевой узел юга Донбасса | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире расскажет о ситуации на Покровском направлении и что будет, если Украина потеряет Покровск.

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Напомним, на днях городские власти Покровска заявили, что у местного населения есть только неделя-две для эвакуации.

Читайте также: 50 Судж не стоят Покровска и Мирнограда, куда потенциально может зайти РФ, - Бутусов

Автор: 

Бутусов Юрий (4345) Покровск (569)


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Топ комментарии
+12
Ключевой узел никому не интересен, вся медийность в эйфории от Суджа-Наш...
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22.08.2024 20:10
+7
Важко там нашим бійцям і командирам середньої ланки. Де наші фортифікції? За це відповідали військово-цивільні адміністрації, призначені особисто паном Зеленським. Тільки одне може бути виправдання, що це спецільні дії, щоб затягнути ворога у пастку і вдарити по флангах, закрити їх в отченні, як ******* називати це кацапи котлом. Решта це провал оборони Зеленського і його оточення і за це ротрібно буде нести персональну відповідальність.
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22.08.2024 20:12
+5
А до чого тут "Сирок"? Всі рішення приймає не "Сирок", а Просрочений Боневтік і його тінь єлдак.
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22.08.2024 21:29
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"Сирок" дивиться, я так думаю, теж....
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22.08.2024 20:05 Ответить
Вибачаюся, "Сирок" чекає трансляцію теж....
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22.08.2024 20:09 Ответить
А до чого тут "Сирок"? Всі рішення приймає не "Сирок", а Просрочений Боневтік і його тінь єлдак.
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22.08.2024 21:29 Ответить
Яловий чувал єлдак і його тінь гундос
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22.08.2024 22:00 Ответить
Сирок може навчиться у Бутусова військами керувати....
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22.08.2024 22:22 Ответить
Ключевой узел никому не интересен, вся медийность в эйфории от Суджа-Наш...
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22.08.2024 20:10 Ответить
Ну Суджа вже наша а Покровськ ще не втрачено, то що ти маєш на увазі??
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23.08.2024 00:20 Ответить
Важко там нашим бійцям і командирам середньої ланки. Де наші фортифікції? За це відповідали військово-цивільні адміністрації, призначені особисто паном Зеленським. Тільки одне може бути виправдання, що це спецільні дії, щоб затягнути ворога у пастку і вдарити по флангах, закрити їх в отченні, як ******* називати це кацапи котлом. Решта це провал оборони Зеленського і його оточення і за це ротрібно буде нести персональну відповідальність.
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22.08.2024 20:12 Ответить
"... за це ротрібно буде нести..."
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22.08.2024 20:19 Ответить
Трагедія. відшукав помилку, що ж тепер робити?
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22.08.2024 21:27 Ответить
Вибачаюсь! Я хотів написати "... за це потрібно буде нести..."
Скопіював і не прочитав уважно....
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22.08.2024 22:21 Ответить
Кацапы пишут про сотни километров "монструозных фортификаций с развитой системой ведения огня и маскировкой" на Покровском направлении. Но из-за плохой организации крупные узлы обороны "становятся мишенью для авиации и беспилотников". Также пишут что на этих фортификациях у украинских сил не хватает людей. Не знаю почему все настаивают на отсутствии оборонных укреплений, потому что это не так.
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22.08.2024 22:02 Ответить
Пан Бутусів географію вивчав взагалі? Покровськ на якому ще "півдні Донбасу"?
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22.08.2024 20:18 Ответить
Якщо бути етнологічно та історично точним в географії - Покровськ - це східна Козаччина. Все що південніше Донецька - то Приазов'я. А так званий Донецьк - це крайньо-західний населений пункт так званого умовного Донбасу (окупаційних регіональних топонімів, від яких не завадило би вже і позбавлятись).
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22.08.2024 21:07 Ответить
Ви хоча б заголовок осилили? Там написано, що Покровськ - південь Донбасу. Теж, мабуть, так вважаєте?
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22.08.2024 21:10 Ответить
Ви неуважно прочитали мій допис. Я не захищав автора тексту і не заперечував ваших слів. Усього лиш в продовження вашого зауваження до автора - зробив невеличке етно-історичне роз'яснення регіональної топономіки.
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22.08.2024 22:27 Ответить
Бачу, Вам не дуже подобається, коли уточнюють. Я лише хотів повідомити, що західною межею Донбасу вважається м.Павлоград, а східною - частина Ростовської області (м. Камєнськ-Шахтінський, Шахти та ін). м.Донецьк - то Центральний Донбас. Щодо Приазов'я: воно не "південніше Донецька, а - точніше - південніше Волновахи. Жодного південного та північного Донбасу нема, він вузько витягнутий по осі схід-захід. Покровськ - ближче до Західного Донбасу, та в жодному разі не "південь". Бутусів мав би знати такі речі та правільно доносити: величезна аудиторія передбачає певну відповідальність за якість контенту.
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23.08.2024 07:29 Ответить
1.Не заперечую Вашого зауваження до Бутусова. 2. Покровськ - не південь так званого Донбасу. 3. Жодного Донбасу не існує - це штучне поняття, придумане москальськими окупантами в період так званої ''викопної індустріалізації''. 4. Північ Луганської області - це східна Слобожанщини. Південь Донецької області - це Приазов'я. Вся решта територія Донецької та Луганської областей - це східна Козаччина. 5. Внутрішні етно межі Українських земель між собою в більшості випадків є ''розпливчасті'' і дискусійні - тому що завжди існувало ''перемішування'' і взаємозбагачення Українців між собою. 6. Потрібно нам усім позбавлятись від окупаційної топоніміки. 7. Бажаю Вам Здоров'я.
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23.08.2024 11:33 Ответить
Вірусологи, політичні оглядачі та військові експерти - це ті ж самі люди!
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22.08.2024 20:52 Ответить
Сирський здає наші міста з пискоренною швидкістю
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22.08.2024 20:59 Ответить
Донбас до лампочки ,головне Суджа наша !
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22.08.2024 21:34 Ответить
А що на Донбасі сильно змінилося? Орки на пару кілометрів ближче до Покровська підлізли за пів-року?
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23.08.2024 00:22 Ответить
Це лиш мені здається,що просування москалів з швидким охопленням флангів ЗСУ,самі ризикують бути відрізаними від тилу і попасти в котел? А де українська авіація? Вся на курщині?(((А по Донецьку далекобійними,західними ракетами вже можна чи там наші люди?((
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22.08.2024 22:10 Ответить
Ключове питання, що ставлю вже багато разів:

Чому ЗСУ не бʼють по двох флангах ось таких "виступів"?
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22.08.2024 22:27 Ответить
Це військова таємниця.
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23.08.2024 08:24 Ответить
А якщо серйозно то ці виступи ліквідовувалися якби були відповідні ресурси і відповідний рівень командування.
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23.08.2024 08:33 Ответить
На флангах атакують самі кацапи. Незрозуміло як вони наступають під касктами по відкритій місцевості?!
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23.08.2024 08:56 Ответить
U kacapav taktika neizmenilas s povara vremion.Idut smertniki malimi grupami,vyjasnajet poziciji otkuda ix bjut,a potom nakryvajet kabami,dronami.Nado s etim koncat,daze i jesli zdelat fortifikaciji oni kabami probjut ix.Luce imet mnogo poziciji podgotovlenix na odnom urovne,postojano meniat ix i tak vstrecat eti malenkije grupi gde oni ****** i unictoziv otojti v drugije poziciji.Tut nenado mnogo soldat.A Kursk po mojemu eto glavnaja pobeda sto dokazyvajet vsemu miru sto kacapi ne takyje uze silnyje kak im xotelos.Perspektive eto obmeni fond,takze i plenyje i trofeji nuzni.Na Donbase dolzni uderzat te sto jest,tolko xotelos sto to novogo v taktike
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23.08.2024 00:19 Ответить
Пане Бутусов, невже ви жодного разу не чули про такий варіант пояснення того, що відбувається:
"переключившись на самопіар на операції в Курській області Зеленський продовжує виконувати березневі домовленості щодо передачі території Донецької\Луганської областей в межах адміністративних кордонів під контроль РФ, здаючи один за одним населені пункти на цій території."(с)
Як не прикро, але це багато що пояснює, особливо на тлі наявності у нас, зі слів Зе, 14 бригад, яким не вистачає лише зброї.
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23.08.2024 11:45 Ответить
Теж бажаю собі здоров'я. Щодо іншого: йдеться про новину, під якою ми з Вами зараз обговорюємо, заголовок: "Покровськ південь Донбасу". Насправді - захід. Це якщо вживати, як то кажуть, офіційну фразеологію. Ви йдете значно далі та відкидаєте власне "Донбас" як такий. Оце вже дещо не по темі тут. Це як в сусідній новині, про знайдення пістолету, з якого начебто вальнули Орлицю - хтось начинає розповідати про межгалактичне значення її наукової та громадської діяльності. Геть не по темі матеріалу, під яким обговорюють.
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23.08.2024 17:49 Ответить
 
 