Наступление на Покровск: ключевой узел юга Донбасса | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире расскажет о ситуации на Покровском направлении и что будет, если Украина потеряет Покровск.
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Напомним, на днях городские власти Покровска заявили, что у местного населения есть только неделя-две для эвакуации.
Топ комментарии
+12 Дан Корвин
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+7 Анатолий К #427424
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+5 Анатолий К #427424
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Скопіював і не прочитав уважно....
Чому ЗСУ не бʼють по двох флангах ось таких "виступів"?
"переключившись на самопіар на операції в Курській області Зеленський продовжує виконувати березневі домовленості щодо передачі території Донецької\Луганської областей в межах адміністративних кордонів під контроль РФ, здаючи один за одним населені пункти на цій території."(с)
Як не прикро, але це багато що пояснює, особливо на тлі наявності у нас, зі слів Зе, 14 бригад, яким не вистачає лише зброї.