Россияне начали строительство постоянных противодронных оборонительных сооружений у Керченского моста. Их возводят параллельно мосту, - ВМС ВСУ
Россияне вдоль Крымского моста обустраивают какую-то постройку, напоминающую именно мост.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.
"Это сооружение россиян вызывает удивление, возможно, они пытаются каким-то образом продублировать Крымский мост. Но учитывая то, что эта конструкция не является фундаментальной, а также учитывая приближение сезона штормов, начинающихся с середины осени, вопросов целевого назначения очередной незаконной пристройки много.
Что касается Крымского моста, то россияне не могут использовать его по полной как с технической, так и с точки зрения безопасности. Ибо если автомобильную часть после повреждений они отремонтировали, то этого нельзя сказать о железной дороге. Наша же работа продолжается, это незаконное сооружение рано или поздно прекратит свое существование", - рассказал спикер.
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Нерельно на ВСІЙ довжині керчинського моста побудувати стійку до штормів та корозії тонку металеву загороджу.
Це інженерно неможливо.
Можливо паралельно мосту побудувати ще одни міст - але це дуже дорого і довго.
це коли надводні дрони будуть тандемом йти
думаю ліліпутін скоріше шкодує про неї чим радіє.
На тому напрямку жодна з сторін не може наступати із за мінних полів.
Тому ліліпутін НІКОЛИ не буде мінувати територію Курщини - що дуже добре.