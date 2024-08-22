Россияне начали строительство постоянных противодронных оборонительных сооружений у Керченского моста. Их возводят параллельно мосту, - ВМС ВСУ

Россияне вдоль Крымского моста обустраивают какую-то постройку, напоминающую именно мост.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Это сооружение россиян вызывает удивление, возможно, они пытаются каким-то образом продублировать Крымский мост. Но учитывая то, что эта конструкция не является фундаментальной, а также учитывая приближение сезона штормов, начинающихся с середины осени, вопросов целевого назначения очередной незаконной пристройки много.

Что касается Крымского моста, то россияне не могут использовать его по полной как с технической, так и с точки зрения безопасности. Ибо если автомобильную часть после повреждений они отремонтировали, то этого нельзя сказать о железной дороге. Наша же работа продолжается, это незаконное сооружение рано или поздно прекратит свое существование", - рассказал спикер.

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