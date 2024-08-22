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Новости
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Россияне начали строительство постоянных противодронных оборонительных сооружений у Керченского моста. Их возводят параллельно мосту, - ВМС ВСУ

кримський,міст

Россияне вдоль Крымского моста обустраивают какую-то постройку, напоминающую именно мост.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Это сооружение россиян вызывает удивление, возможно, они пытаются каким-то образом продублировать Крымский мост. Но учитывая то, что эта конструкция не является фундаментальной, а также учитывая приближение сезона штормов, начинающихся с середины осени, вопросов целевого назначения очередной незаконной пристройки много.

Что касается Крымского моста, то россияне не могут использовать его по полной как с технической, так и с точки зрения безопасности. Ибо если автомобильную часть после повреждений они отремонтировали, то этого нельзя сказать о железной дороге. Наша же работа продолжается, это незаконное сооружение рано или поздно прекратит свое существование", - рассказал спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большая часть освобожденной акватории морей остается "серой" зоной, - ВМС

Автор: 

ВМС (1458) Керченский мост (392) Плетенчук Дмитрий (161)


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Топ комментарии
+10
Про "Лінію Суровікіна" теж зубоскалили....
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22.08.2024 14:06
+4
І як це від ракет захистить?
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22.08.2024 14:02
+4
ну там хоть щось роблять. а у нас на бумазі укрєпи малюють за мільярди...
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22.08.2024 14:45
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І як це від ракет захистить?
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22.08.2024 14:02 Ответить
Про "Лінію Суровікіна" теж зубоскалили....
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22.08.2024 14:06 Ответить
все залежить від кількості дронів. один пробиває захист, а другий - йде далі. так вже не раз робили. якщо зараз робити реальну атаку на міст, то одночасно треба сотні дронів - надводних, підводних, повітряних, ну і ракет не один десяток
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22.08.2024 14:19 Ответить
Думаю це іпсо.
Нерельно на ВСІЙ довжині керчинського моста побудувати стійку до штормів та корозії тонку металеву загороджу.
Це інженерно неможливо.
Можливо паралельно мосту побудувати ще одни міст - але це дуже дорого і довго.
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22.08.2024 15:19 Ответить
Тандемные боеприпасы - конструкция поражающего элемента огневых средств, при которой снаряд состоит из двух зарядов, размещённых последовательно.

це коли надводні дрони будуть тандемом йти
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22.08.2024 14:20 Ответить
лінія коровікіна - це палка в двох кінцях.
думаю ліліпутін скоріше шкодує про неї чим радіє.
На тому напрямку жодна з сторін не може наступати із за мінних полів.
Тому ліліпутін НІКОЛИ не буде мінувати територію Курщини - що дуже добре.
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22.08.2024 15:16 Ответить
Почекаємо, поки добудують, а вже потім жахнемо.
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22.08.2024 14:16 Ответить
В Україні,теж будується?
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22.08.2024 14:25 Ответить
ну там хоть щось роблять. а у нас на бумазі укрєпи малюють за мільярди...
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22.08.2024 14:45 Ответить
Нам потрібно активніше знищувати системи ППО в Криму і паралельно накопичувати засоби для масованої атаки щоб залишки ППО були перевантажені і не змогли завадити знищенню мосту. Це чиста арифметика. Думаю у нас вже все порахували.
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22.08.2024 14:49 Ответить
То треба Кіма послухати. Той Кінбурн ще восени 2022 року "повернув" під контроль. Тепер най ще крищанський міст "поверне".
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22.08.2024 15:01 Ответить
Не може - у нього різнокольорові панчохи порвались. Поки на поправить свій матеріальний стан "діла не буде". Саме цим (великим крадійництвом) він зараз і зайнятий...
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22.08.2024 15:17 Ответить
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22.08.2024 15:08 Ответить
 
 