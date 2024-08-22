При необходимости Украина будет обеспечивать образование детям в Курской области, о перемещении несовершеннолетних речь не идет, - замминистра образования Винницкий

Украина готова обеспечивать образование детям в Курской области при необходимости, о перемещении несовершеннолетних граждан через границу на территорию Украины речь не идет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

"Международное гуманитарное право не позволяет перемещение в условиях оккупации или военных действий несовершеннолетних граждан через границу. Мы очень сильно осуждаем нашего врага, который перемещает детей украинских граждан на территорию Российской Федерации. Мы считаем это фундаментальным нарушением человеческих прав. Поэтому однозначно речь не идет о каких бы то ни было перемещениях детей из Курской области на территорию Украины", – сказал Винницкий.

По его мнению, если ситуация будет продолжаться так, как она развивается сейчас, то в конце сентября - начале октября придется составлять план обеспечения образования несовершеннолетним детям в Курской области.

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Винницкий также отметил, что в Минобразования была озвучена идея присоединения сельскохозяйственного техникума в Судже к Сумскому национальному аграрному университету, однако никаких действий для этого пока не предпринималось.

"Есть сельскохозяйственный техникум в Судже. И курсирует идея о том, чтобы присоединить его к Сумскому национальному аграрному университету. Такая идея озвучена была в министерстве до сих пор. Движений в эту сторону у нас пока нет", - сказал замминистра.

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