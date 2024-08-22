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При необходимости Украина будет обеспечивать образование детям в Курской области, о перемещении несовершеннолетних речь не идет, - замминистра образования Винницкий

курська область

Украина готова обеспечивать образование детям в Курской области при необходимости, о перемещении несовершеннолетних граждан через границу на территорию Украины речь не идет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

"Международное гуманитарное право не позволяет перемещение в условиях оккупации или военных действий несовершеннолетних граждан через границу. Мы очень сильно осуждаем нашего врага, который перемещает детей украинских граждан на территорию Российской Федерации. Мы считаем это фундаментальным нарушением человеческих прав. Поэтому однозначно речь не идет о каких бы то ни было перемещениях детей из Курской области на территорию Украины", – сказал Винницкий.

По его мнению, если ситуация будет продолжаться так, как она развивается сейчас, то в конце сентября - начале октября придется составлять план обеспечения образования несовершеннолетним детям в Курской области.

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Винницкий также отметил, что в Минобразования была озвучена идея присоединения сельскохозяйственного техникума в Судже к Сумскому национальному аграрному университету, однако никаких действий для этого пока не предпринималось.

"Есть сельскохозяйственный техникум в Судже. И курсирует идея о том, чтобы присоединить его к Сумскому национальному аграрному университету. Такая идея озвучена была в министерстве до сих пор. Движений в эту сторону у нас пока нет", - сказал замминистра.

Также читайте: Житель Суджи после общения с военными в центре города: "Сказали учить гимн Украины и готовится к референдуму. Пох#й под каким флагом жить. Лишь бы мирно". ВИДЕО

Автор: 

дети (6466) образование (2264) Курск (1072)


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Топ комментарии
+10
звичайно українською мовою)))
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22.08.2024 16:48
+6
А те, що орки ламають свідомість дітей на ТОТ, як з цим бути? Чи вже забитий болт на ті частини Херсонської та Запорізької областей?
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22.08.2024 16:50
+6
Авжеж
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22.08.2024 17:29
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звичайно українською мовою)))
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22.08.2024 16:48 Ответить
Авжеж
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22.08.2024 17:29 Ответить
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22.08.2024 18:45 Ответить
Ну і вступайте до лав Української Армії...
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22.08.2024 16:48 Ответить
Віктор Федорович, а чого ви в армії не служили і чого вас відрахували з Єнакієвського гірничого технікуму? Але я завжди голосую за вас!
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22.08.2024 16:59 Ответить
Ти голосував за Януковича тому що його відрахували з Єнакієвського гірничого технікуму і тому, що він не служив у Армії...а яке це має відношення до того, що я закликаю українців з окупованих російськомовними банд формуваннями українських територій вступати до лав Української Армії? ти сам не російськомовний?
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22.08.2024 17:08 Ответить
він невдало пожартував, та ім'я\по-батьк. в Вас, усеж, де що нагадує )
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22.08.2024 18:06 Ответить
Ну так. У Херсонській області є викладачі, що пройшли кацапську перекваліфікацію.
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22.08.2024 16:48 Ответить
А те, що орки ламають свідомість дітей на ТОТ, як з цим бути? Чи вже забитий болт на ті частини Херсонської та Запорізької областей?
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22.08.2024 16:50 Ответить
А що можна зробити на територіях, які не контролює Україна?
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22.08.2024 17:01 Ответить
те шо в курську...
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22.08.2024 17:28 Ответить
Залікова відповідь!
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22.08.2024 17:56 Ответить
зроби
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22.08.2024 18:07 Ответить
знову 65 річні?
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22.08.2024 18:13 Ответить
Треба готуватись до жорсткої люстрації запроданців-вчителів. Треба готуватись до м'якого повернення свідомості дітей в лоно Неньки. І головне - треба готуватись до жорстоких розмов з батьками. Бо нормальні батьки не кинуть своїх дітей в мозкорубку парашинської освіти. Вже краще най будуть неучами.
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22.08.2024 17:59 Ответить
Віддать їм усі підручники - які вони завезли на окуповані території (крім історії та географії) Бо історія їхня - брехня А географія - щоб вони її не знали та питалися у місцевих : "Как прайти в Варонеж Киевскай области?" (як спитав один кацап (заросший як троглодит і у жіночому "пуховику) під осінь 2022-го бабку на Чернігівщині)
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22.08.2024 16:53 Ответить
За потреби навчимо, нагодуємо, забезпечимо житлом, напоїмо, ну а **** - бабла ж хоч жопою жуй, можемо дозволити...
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22.08.2024 16:55 Ответить
Логічно. Бабла так завалісь що просто немає куди дівати. Половина дітей на "удальонці" вчиться бо то барабани то сковорідки.
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22.08.2024 17:02 Ответить
Розумію що сарказм. Тому просто доповнив пост
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22.08.2024 17:03 Ответить
Тю, проведіть там мобілізацію. Згребіть всіх самців віком 18-100, видайте саперні лопатки і вперед, на штурм. Кацапи так робили і вирішили одразу дві проблеми - 1)зменшили потенційно нелояльне населення на окупованих територіях і 2) закидали ЗСУ додатковим мʼясом.
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22.08.2024 16:59 Ответить
Раніше кацапами в Україні називали всіх російськомовних.
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22.08.2024 17:12 Ответить
Раніше це 300 років тому?
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22.08.2024 17:39 Ответить
До 2019.
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22.08.2024 17:44 Ответить
До 2019 весь Київ на російській розмовляв.
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22.08.2024 18:30 Ответить
нас амнесті, оон і проча шобла живцем зїсть
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23.08.2024 01:29 Ответить
Угу, якісну освіту і щодня по 10 баксів кишенькових грошей.
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22.08.2024 17:04 Ответить
Ми маємо знищити все що має військове значення від Курська до Бєлгорода швидко і вийти з окупованих територій без втрат. Нам не потрібне утримання кацапів на рівні міжнародних стандартів окупації. Занадто дорого обійдеться, а "учіть дурака - только портіть". Єдиний вид на планеті який сприйняв ідеї Троцького про трудові армії (Гулаг) та "Жєлєзной рукой загонім чєловечєчтво к счастью" нехай і далі перебуває у "власному соку". У нас мета не в захопленні та утриманні кацапських територій, а в знищенні воєнки ***** і вигнання окупаційних військ з України в *********.
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22.08.2024 17:04 Ответить
Кожен ранок хай починають з виконання "путін ху@ло", за пару тижнів вони про нього так і будуть думати.
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22.08.2024 17:05 Ответить
Всі кацапи знають хто *****, але страх змушує мовчати.
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22.08.2024 22:51 Ответить
Це для цього нам підняли податки? Пенсії, соцвиплати ж українцям заморозили.
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22.08.2024 17:14 Ответить
податки зелені підняли тому шо українці то дойна корова - іншої нема..
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22.08.2024 17:23 Ответить
Щоб окрім зеленої шобли, яка краде 24 години на добу, посадити на нашу шию ще й каZапів?
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22.08.2024 17:30 Ответить
буба чемпіон!
ми все вирішили в 19му році...
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22.08.2024 17:35 Ответить
Включіть їм там марафон!
І радіо байрактар!
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22.08.2024 18:18 Ответить
Потрібно швидше закінчувати цю операцію, накуй нам ці кацапи здалися, нехай вчаться онлайн
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22.08.2024 21:05 Ответить
А не простіше всіх неповнолітніх росіяк разом з батьками евакуювати до рідної раши....Немає школярів- немає проблем..
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22.08.2024 21:48 Ответить
 
 