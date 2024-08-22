За потреби Україна забезпечуватиме освіту дітям у Курській області, про переміщення неповнолітніх не йдеться, - заступник міністра освіти Винницький

Україна готова забезпечувати освіту дітям у Курській області за потреби, про переміщення неповнолітніх громадян через кордон на територію України не йдеться.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

"Міжнародне гуманітарне право не дозволяє переміщення в умовах окупації або військових дій неповнолітніх громадян через кордон. Ми дуже сильно засуджуємо нашого ворога, який переміщує дітей українських громадян на територію Російської Федерації. Ми вважаємо це фундаментальним порушенням людських прав. Тому однозначно не йдеться про будь-яке переміщення дітей із Курської області на територію України", - сказав Винницький.

На його думку, якщо ситуація триватиме далі так, як вона розвивається зараз, то наприкінці вересня - на початку жовтня доведеться складати план щодо забезпечення освіти неповнолітнім дітям у Курській області.

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Винницький також зазначив, що в Міносвіти було озвучено ідею приєднання сільськогосподарського технікуму в Суджі до Сумського національного аграрного університету, проте жодних дій для цього поки що не робилося.

"Є сільськогосподарський технікум у Суджі. І курсує ідея про те, щоб приєднати його до Сумського національного аграрного університету. Така ідея озвучена була в міністерстві досі. Рухів у цей бік у нас поки що немає", - сказав заступник міністра.

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