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За потреби Україна забезпечуватиме освіту дітям у Курській області, про переміщення неповнолітніх не йдеться, - заступник міністра освіти Винницький

курська область

Україна готова забезпечувати освіту дітям у Курській області за потреби, про переміщення неповнолітніх громадян через кордон на територію України не йдеться.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

"Міжнародне гуманітарне право не дозволяє переміщення в умовах окупації або військових дій неповнолітніх громадян через кордон. Ми дуже сильно засуджуємо нашого ворога, який переміщує дітей українських громадян на територію Російської Федерації. Ми вважаємо це фундаментальним порушенням людських прав. Тому однозначно не йдеться про будь-яке переміщення дітей із Курської області на територію України", - сказав Винницький.

На його думку, якщо ситуація триватиме далі так, як вона розвивається зараз, то наприкінці вересня - на початку жовтня доведеться складати план щодо забезпечення освіти неповнолітнім дітям у Курській області.

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Винницький також зазначив, що в Міносвіти було озвучено ідею приєднання сільськогосподарського технікуму в Суджі до Сумського національного аграрного університету, проте жодних дій для цього поки що не робилося.

"Є сільськогосподарський технікум у Суджі. І курсує ідея про те, щоб приєднати його до Сумського національного аграрного університету. Така ідея озвучена була в міністерстві досі. Рухів у цей бік у нас поки що немає", - сказав заступник міністра.

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Автор: 

діти (5038) освіта (1297) Курськ (1083)


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Топ коментарі
+10
звичайно українською мовою)))
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22.08.2024 16:48
+6
А те, що орки ламають свідомість дітей на ТОТ, як з цим бути? Чи вже забитий болт на ті частини Херсонської та Запорізької областей?
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22.08.2024 16:50
+6
Авжеж
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22.08.2024 17:29
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звичайно українською мовою)))
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22.08.2024 16:48 Відповісти
Авжеж
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22.08.2024 17:29 Відповісти
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22.08.2024 18:45 Відповісти
Ну і вступайте до лав Української Армії...
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22.08.2024 16:48 Відповісти
Віктор Федорович, а чого ви в армії не служили і чого вас відрахували з Єнакієвського гірничого технікуму? Але я завжди голосую за вас!
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22.08.2024 16:59 Відповісти
Ти голосував за Януковича тому що його відрахували з Єнакієвського гірничого технікуму і тому, що він не служив у Армії...а яке це має відношення до того, що я закликаю українців з окупованих російськомовними банд формуваннями українських територій вступати до лав Української Армії? ти сам не російськомовний?
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22.08.2024 17:08 Відповісти
він невдало пожартував, та ім'я\по-батьк. в Вас, усеж, де що нагадує )
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22.08.2024 18:06 Відповісти
Ну так. У Херсонській області є викладачі, що пройшли кацапську перекваліфікацію.
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22.08.2024 16:48 Відповісти
А те, що орки ламають свідомість дітей на ТОТ, як з цим бути? Чи вже забитий болт на ті частини Херсонської та Запорізької областей?
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22.08.2024 16:50 Відповісти
А що можна зробити на територіях, які не контролює Україна?
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22.08.2024 17:01 Відповісти
те шо в курську...
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22.08.2024 17:28 Відповісти
Залікова відповідь!
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22.08.2024 17:56 Відповісти
зроби
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22.08.2024 18:07 Відповісти
знову 65 річні?
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22.08.2024 18:13 Відповісти
Треба готуватись до жорсткої люстрації запроданців-вчителів. Треба готуватись до м'якого повернення свідомості дітей в лоно Неньки. І головне - треба готуватись до жорстоких розмов з батьками. Бо нормальні батьки не кинуть своїх дітей в мозкорубку парашинської освіти. Вже краще най будуть неучами.
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22.08.2024 17:59 Відповісти
Віддать їм усі підручники - які вони завезли на окуповані території (крім історії та географії) Бо історія їхня - брехня А географія - щоб вони її не знали та питалися у місцевих : "Как прайти в Варонеж Киевскай области?" (як спитав один кацап (заросший як троглодит і у жіночому "пуховику) під осінь 2022-го бабку на Чернігівщині)
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22.08.2024 16:53 Відповісти
За потреби навчимо, нагодуємо, забезпечимо житлом, напоїмо, ну а **** - бабла ж хоч жопою жуй, можемо дозволити...
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22.08.2024 16:55 Відповісти
Логічно. Бабла так завалісь що просто немає куди дівати. Половина дітей на "удальонці" вчиться бо то барабани то сковорідки.
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22.08.2024 17:02 Відповісти
Розумію що сарказм. Тому просто доповнив пост
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22.08.2024 17:03 Відповісти
Тю, проведіть там мобілізацію. Згребіть всіх самців віком 18-100, видайте саперні лопатки і вперед, на штурм. Кацапи так робили і вирішили одразу дві проблеми - 1)зменшили потенційно нелояльне населення на окупованих територіях і 2) закидали ЗСУ додатковим мʼясом.
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22.08.2024 16:59 Відповісти
Раніше кацапами в Україні називали всіх російськомовних.
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22.08.2024 17:12 Відповісти
Раніше це 300 років тому?
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22.08.2024 17:39 Відповісти
До 2019.
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22.08.2024 17:44 Відповісти
До 2019 весь Київ на російській розмовляв.
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22.08.2024 18:30 Відповісти
нас амнесті, оон і проча шобла живцем зїсть
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23.08.2024 01:29 Відповісти
Угу, якісну освіту і щодня по 10 баксів кишенькових грошей.
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22.08.2024 17:04 Відповісти
Ми маємо знищити все що має військове значення від Курська до Бєлгорода швидко і вийти з окупованих територій без втрат. Нам не потрібне утримання кацапів на рівні міжнародних стандартів окупації. Занадто дорого обійдеться, а "учіть дурака - только портіть". Єдиний вид на планеті який сприйняв ідеї Троцького про трудові армії (Гулаг) та "Жєлєзной рукой загонім чєловечєчтво к счастью" нехай і далі перебуває у "власному соку". У нас мета не в захопленні та утриманні кацапських територій, а в знищенні воєнки ***** і вигнання окупаційних військ з України в *********.
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22.08.2024 17:04 Відповісти
Кожен ранок хай починають з виконання "путін ху@ло", за пару тижнів вони про нього так і будуть думати.
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22.08.2024 17:05 Відповісти
Всі кацапи знають хто *****, але страх змушує мовчати.
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22.08.2024 22:51 Відповісти
Це для цього нам підняли податки? Пенсії, соцвиплати ж українцям заморозили.
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22.08.2024 17:14 Відповісти
податки зелені підняли тому шо українці то дойна корова - іншої нема..
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22.08.2024 17:23 Відповісти
Щоб окрім зеленої шобли, яка краде 24 години на добу, посадити на нашу шию ще й каZапів?
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22.08.2024 17:30 Відповісти
буба чемпіон!
ми все вирішили в 19му році...
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22.08.2024 17:35 Відповісти
Включіть їм там марафон!
І радіо байрактар!
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22.08.2024 18:18 Відповісти
Потрібно швидше закінчувати цю операцію, накуй нам ці кацапи здалися, нехай вчаться онлайн
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22.08.2024 21:05 Відповісти
А не простіше всіх неповнолітніх росіяк разом з батьками евакуювати до рідної раши....Немає школярів- немає проблем..
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22.08.2024 21:48 Відповісти
 
 