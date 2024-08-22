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Пророссийская группа "ПЗЖМ" исключила нардепа Загороднего, поддержавшего запрет УПЦ МП, - Юрчишин

Загороднього виключили з групи Платформа за життя та мир

"Платформа за жизнь и мир" исключила из депутатской группы нардепа Юрия Загороднего, поддержавшего законопроект о запрете деятельности русской церкви и религиозных организаций, связанных с ней в Украине.

Об этом сообщил нардеп от Голоса, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Пророссийская группа Платформа за жизнь и мир (один из двух кусков ОПЗЖ) исключила из состава Юрия Загороднего, который проголосовал за запрет РПЦ", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа 2024 года Рада приняла законопроект о запрете УПЦ МП.

Читайте также: Митрополиту Онуфрию недостаточно выйти из Синода РПЦ, чтобы выполнить требования закона, - "слуга народа" Потураев

Юрія Загороднього виключили із групи ПЗЖМ

Автор: 

ВР (29226) УПЦ МП (1558) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+33
Ну, так довго можна воювати, коли на 3й рік війни в парламенті ше є проСОСІЙСКА група!! Вони вже 2 роки повинні окопи рити в полосатих макєетошах!!
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22.08.2024 17:22
+11
Пора перейменувати цю партию на ПДРС
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22.08.2024 17:31
+9
Потихеньку вурдалаки підіймають голову...ох ця ж демократія , одного магазину АК на цих покидьків буде достатньо.
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22.08.2024 17:30
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"Найрозумніший"? Чи "найхитрожопіший"?
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22.08.2024 17:18 Ответить
єдиний унікальний навіть в ЗАЖОпі
Загородній https://www.chesno.org/post/5758/ став єдиним нардепом від групи ПЗЖМ, хто голосував "за" заборону.
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22.08.2024 17:22 Ответить
Ну, так довго можна воювати, коли на 3й рік війни в парламенті ше є проСОСІЙСКА група!! Вони вже 2 роки повинні окопи рити в полосатих макєетошах!!
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22.08.2024 17:22 Ответить
Потихеньку вурдалаки підіймають голову...ох ця ж демократія , одного магазину АК на цих покидьків буде достатньо.
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22.08.2024 17:30 Ответить
не вистачить і сотні, бо буде товкотнеча, - дай я пульну в гніду, ні, дай мен!
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22.08.2024 18:08 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.08.2024 18:57 Ответить
Пора перейменувати цю партию на ПДРС
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22.08.2024 17:31 Ответить
ПіДаРаСи...
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22.08.2024 17:47 Ответить
ОПЗС-Окупаційна платформа-За смерть!
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22.08.2024 18:16 Ответить
Партія ПДРС вже давно існує, - Пріднєпровско-Донєцкій Рабочій Союз. Ви хіба не знали?
Защіті свой інтєрєс - поступі в ПДРС! http://pdrs.dp.ua



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22.08.2024 19:07 Ответить
подивіться на дати останніх дописів, там все мертво.
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23.08.2024 12:45 Ответить
Попів гонемо а підарів ні якось не складається зрадники в раді ? .закрить всіх з родичами на передову майно зсу і постраждалим від обстрілів
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22.08.2024 17:48 Ответить
Чому це группа називаєтся "за життя та мир"? Вони навпаки всіма своїми діями пропагували смерть і війну. "За смерть і війну" - так було би правдиво.
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22.08.2024 17:50 Ответить
ПЗЖМ - це "православная жёппа жим-жим"?
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22.08.2024 18:24 Ответить
Тобто ЗаЖОП досі існує навіть після заборони партії.
Чи " єта другоє"?
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22.08.2024 18:36 Ответить
дуже дивно! Загородній кольорована паскуда! чого це він так проголосував?
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22.08.2024 19:26 Ответить
Можливо з бодуна кнопки переплутав...
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22.08.2024 21:17 Ответить
 
 