Пророссийская группа "ПЗЖМ" исключила нардепа Загороднего, поддержавшего запрет УПЦ МП, - Юрчишин

"Платформа за жизнь и мир" исключила из депутатской группы нардепа Юрия Загороднего, поддержавшего законопроект о запрете деятельности русской церкви и религиозных организаций, связанных с ней в Украине.

Об этом сообщил нардеп от Голоса, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Пророссийская группа Платформа за жизнь и мир (один из двух кусков ОПЗЖ) исключила из состава Юрия Загороднего, который проголосовал за запрет РПЦ", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа 2024 года Рада приняла законопроект о запрете УПЦ МП.

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