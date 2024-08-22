Пророссийская группа "ПЗЖМ" исключила нардепа Загороднего, поддержавшего запрет УПЦ МП, - Юрчишин
"Платформа за жизнь и мир" исключила из депутатской группы нардепа Юрия Загороднего, поддержавшего законопроект о запрете деятельности русской церкви и религиозных организаций, связанных с ней в Украине.
Об этом сообщил нардеп от Голоса, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
"Пророссийская группа Платформа за жизнь и мир (один из двух кусков ОПЗЖ) исключила из состава Юрия Загороднего, который проголосовал за запрет РПЦ", - говорится в сообщении.
Напомним, 20 августа 2024 года Рада приняла законопроект о запрете УПЦ МП.
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Загородній https://www.chesno.org/post/5758/ став єдиним нардепом від групи ПЗЖМ, хто голосував "за" заборону.
Пі Да Ра Си...
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Чи " єта другоє"?