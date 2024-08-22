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Проросійська група "ПЗЖМ" виключила нардепа Загороднього, який підтримав заборону УПЦ МП, - Юрчишин

Загороднього виключили з групи Платформа за життя та мир

"Платформа за життя та мир" виключила із депутатської групи нардепа Юрій Загороднього, який підтримав законопроєкт про заборону діяльності російської церкви та релігійних організацій, пов’язаних з нею в Україні.

Про це повідомив нардеп від Голосу, глава парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Проросійська група Платформа за життя та мир (один з двох шматків ОПЖЗ) виключили зі складу Юрія Загороднього, який проголосував за заборону РПЦ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 серпня 2024 року Рада ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП.

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Юрія Загороднього виключили із групи ПЗЖМ

Автор: 

ВР (14941) УПЦ МП (1205) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+33
Ну, так довго можна воювати, коли на 3й рік війни в парламенті ше є проСОСІЙСКА група!! Вони вже 2 роки повинні окопи рити в полосатих макєетошах!!
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22.08.2024 17:22
+11
Пора перейменувати цю партию на ПДРС
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22.08.2024 17:31
+9
Потихеньку вурдалаки підіймають голову...ох ця ж демократія , одного магазину АК на цих покидьків буде достатньо.
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22.08.2024 17:30
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"Найрозумніший"? Чи "найхитрожопіший"?
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22.08.2024 17:18 Відповісти
єдиний унікальний навіть в ЗАЖОпі
Загородній https://www.chesno.org/post/5758/ став єдиним нардепом від групи ПЗЖМ, хто голосував "за" заборону.
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22.08.2024 17:22 Відповісти
Ну, так довго можна воювати, коли на 3й рік війни в парламенті ше є проСОСІЙСКА група!! Вони вже 2 роки повинні окопи рити в полосатих макєетошах!!
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22.08.2024 17:22 Відповісти
Потихеньку вурдалаки підіймають голову...ох ця ж демократія , одного магазину АК на цих покидьків буде достатньо.
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22.08.2024 17:30 Відповісти
не вистачить і сотні, бо буде товкотнеча, - дай я пульну в гніду, ні, дай мен!
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22.08.2024 18:08 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.08.2024 18:57 Відповісти
Пора перейменувати цю партию на ПДРС
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22.08.2024 17:31 Відповісти
ПіДаРаСи...
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22.08.2024 17:47 Відповісти
ОПЗС-Окупаційна платформа-За смерть!
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22.08.2024 18:16 Відповісти
Партія ПДРС вже давно існує, - Пріднєпровско-Донєцкій Рабочій Союз. Ви хіба не знали?
Защіті свой інтєрєс - поступі в ПДРС! http://pdrs.dp.ua



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22.08.2024 19:07 Відповісти
подивіться на дати останніх дописів, там все мертво.
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23.08.2024 12:45 Відповісти
Попів гонемо а підарів ні якось не складається зрадники в раді ? .закрить всіх з родичами на передову майно зсу і постраждалим від обстрілів
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22.08.2024 17:48 Відповісти
Чому це группа називаєтся "за життя та мир"? Вони навпаки всіма своїми діями пропагували смерть і війну. "За смерть і війну" - так було би правдиво.
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22.08.2024 17:50 Відповісти
ПЗЖМ - це "православная жёппа жим-жим"?
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22.08.2024 18:24 Відповісти
Тобто ЗаЖОП досі існує навіть після заборони партії.
Чи " єта другоє"?
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22.08.2024 18:36 Відповісти
дуже дивно! Загородній кольорована паскуда! чого це він так проголосував?
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22.08.2024 19:26 Відповісти
Можливо з бодуна кнопки переплутав...
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22.08.2024 21:17 Відповісти
 
 