Проросійська група "ПЗЖМ" виключила нардепа Загороднього, який підтримав заборону УПЦ МП, - Юрчишин

"Платформа за життя та мир" виключила із депутатської групи нардепа Юрій Загороднього, який підтримав законопроєкт про заборону діяльності російської церкви та релігійних організацій, пов’язаних з нею в Україні.

Про це повідомив нардеп від Голосу, глава парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Проросійська група Платформа за життя та мир (один з двох шматків ОПЖЗ) виключили зі складу Юрія Загороднього, який проголосував за заборону РПЦ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 серпня 2024 року Рада ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП.

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