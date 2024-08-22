Проросійська група "ПЗЖМ" виключила нардепа Загороднього, який підтримав заборону УПЦ МП, - Юрчишин
"Платформа за життя та мир" виключила із депутатської групи нардепа Юрій Загороднього, який підтримав законопроєкт про заборону діяльності російської церкви та релігійних організацій, пов’язаних з нею в Україні.
Про це повідомив нардеп від Голосу, глава парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.
"Проросійська група Платформа за життя та мир (один з двох шматків ОПЖЗ) виключили зі складу Юрія Загороднього, який проголосував за заборону РПЦ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 серпня 2024 року Рада ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП.
Топ коментарі
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Загородній https://www.chesno.org/post/5758/ став єдиним нардепом від групи ПЗЖМ, хто голосував "за" заборону.
Пі Да Ра Си...
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Чи " єта другоє"?