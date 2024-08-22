В порту "Кавказ" Краснодарского края РФ атакованы топливные цистерны: Возник пожар. ВИДЕО+ФОТО

В порту "Кавказ" Краснодарского края РФ возник пожар после удара по железнодорожному парому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовали в соцсетях.

Операционный штаб Кубани сообщил, что был атакован железнодорожный пароом с топливными цистернами.







Также в сети заявили, что в военных частях Севастополя включили тревогу.

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