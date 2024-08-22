В порту "Кавказ" Краснодарского края РФ атакованы топливные цистерны: Возник пожар. ВИДЕО+ФОТО
В порту "Кавказ" Краснодарского края РФ возник пожар после удара по железнодорожному парому.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовали в соцсетях.
Операционный штаб Кубани сообщил, что был атакован железнодорожный пароом с топливными цистернами.
Также в сети заявили, что в военных частях Севастополя включили тревогу.
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А їхній рогозін (екс-очільник всєлєнно-космічєскіх сіл) вішав же їм локшину на вуха, що кацапня може навіть більше, аніж американці можуть.