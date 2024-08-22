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Новости Война
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В порту "Кавказ" Краснодарского края РФ атакованы топливные цистерны: Возник пожар. ВИДЕО+ФОТО

В порту "Кавказ" Краснодарского края РФ возник пожар после удара по железнодорожному парому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовали в соцсетях.

Операционный штаб Кубани сообщил, что был атакован железнодорожный пароом с топливными цистернами.

У порту Кавказ сильна пожежа
У порту "Кавказ" виникла пожежа
У порту "Кавказ" виникла пожежа

Также в сети заявили, что в военных частях Севастополя включили тревогу.

Смотрите также: На нефтебазе, горящей пятые сутки в Ростовской области РФ, раздался новый взрыв. ВИДЕО

Автор: 

пожар (5930) россия (95339)


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Топ комментарии
+35
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22.08.2024 17:31
+34
Наоборот,там где надо.
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22.08.2024 17:34
+29
Опять курят где не надо.
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22.08.2024 17:31
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Вже повідомили, що паром затонув.
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22.08.2024 19:00 Ответить
Не дождался поезда...
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22.08.2024 19:23 Ответить
Спочатку роблять повідомлення про те що паром затонув, а потім що його їде гасити потяг)))
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22.08.2024 20:15 Ответить
Очаг затонул? Майн рузьке нихт ферштейн!!!! Ошьень свежи ньюс)
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22.08.2024 23:13 Ответить
От так! Можна повертать пожежний поїзд під Азов - гасить пожежу на нафтобазі Поки буде їхать - ще може пара танків загориться!
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23.08.2024 07:38 Ответить
Кацапи пишуть що була ракета, походу нептуном вжарили, красавчіки
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22.08.2024 19:35 Ответить
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22.08.2024 19:36 Ответить


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22.08.2024 19:52 Ответить
Розумієте, кацапні нє панять, как ето можно...?
А їхній рогозін (екс-очільник всєлєнно-космічєскіх сіл) вішав же їм локшину на вуха, що кацапня може навіть більше, аніж американці можуть.
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22.08.2024 20:05 Ответить
Оне та магут, ежели опять же! Но в том-то и дело , что авось пранесьот - небось пронос не уж-то пранесьот напрочь?
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22.08.2024 23:21 Ответить
путін всєх пєрєіграл! стратєх!
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22.08.2024 20:21 Ответить
опять в ялте квартиры дешевеют !!!!!
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23.08.2024 06:17 Ответить
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