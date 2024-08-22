УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4517 відвідувачів онлайн
Новини Війна
20 942 112

У порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ атаковано паливні цистерни: Виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТО

У порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ виникла пожежа після удару по залізничному парому.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднили у соцмережах.

Операційний штаб Кубані повідомив, що було атаковано залізничний паром з паливними цистернами.

У порту Кавказ сильна пожежа
У порту "Кавказ" виникла пожежа
У порту "Кавказ" виникла пожежа

Також у мережі заявили, що у військових частинах Севастополя увімкнули тривогу.

Також дивіться: На нафтобазі, яка горить п’яту добу у Ростовській області РФ, пролунав новий вибух. ВIДЕО

Автор: 

пожежа (4310) росія (64895) Удари по РФ (263)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+35
показати весь коментар
22.08.2024 17:31
+34
Наоборот,там где надо.
показати весь коментар
22.08.2024 17:34
+29
Опять курят где не надо.
показати весь коментар
22.08.2024 17:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Вже повідомили, що паром затонув.
показати весь коментар
22.08.2024 19:00 Відповісти
Не дождался поезда...
показати весь коментар
22.08.2024 19:23 Відповісти
Спочатку роблять повідомлення про те що паром затонув, а потім що його їде гасити потяг)))
показати весь коментар
22.08.2024 20:15 Відповісти
Очаг затонул? Майн рузьке нихт ферштейн!!!! Ошьень свежи ньюс)
показати весь коментар
22.08.2024 23:13 Відповісти
От так! Можна повертать пожежний поїзд під Азов - гасить пожежу на нафтобазі Поки буде їхать - ще може пара танків загориться!
показати весь коментар
23.08.2024 07:38 Відповісти
Кацапи пишуть що була ракета, походу нептуном вжарили, красавчіки
показати весь коментар
22.08.2024 19:35 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2024 19:36 Відповісти


показати весь коментар
22.08.2024 19:52 Відповісти
Розумієте, кацапні нє панять, как ето можно...?
А їхній рогозін (екс-очільник всєлєнно-космічєскіх сіл) вішав же їм локшину на вуха, що кацапня може навіть більше, аніж американці можуть.
показати весь коментар
22.08.2024 20:05 Відповісти
Оне та магут, ежели опять же! Но в том-то и дело , что авось пранесьот - небось пронос не уж-то пранесьот напрочь?
показати весь коментар
22.08.2024 23:21 Відповісти
путін всєх пєрєіграл! стратєх!
показати весь коментар
22.08.2024 20:21 Відповісти
опять в ялте квартиры дешевеют !!!!!
показати весь коментар
23.08.2024 06:17 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 