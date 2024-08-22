У порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ атаковано паливні цистерни: Виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТО
У порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ виникла пожежа після удару по залізничному парому.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднили у соцмережах.
Операційний штаб Кубані повідомив, що було атаковано залізничний паром з паливними цистернами.
Також у мережі заявили, що у військових частинах Севастополя увімкнули тривогу.
Топ коментарі
+35 Kiev_Kiev_777
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+34 stanislav vaisman
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+29 Alex Asd
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А їхній рогозін (екс-очільник всєлєнно-космічєскіх сіл) вішав же їм локшину на вуха, що кацапня може навіть більше, аніж американці можуть.