У порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ атаковано паливні цистерни: Виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТО

У порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ виникла пожежа після удару по залізничному парому.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднили у соцмережах.

Операційний штаб Кубані повідомив, що було атаковано залізничний паром з паливними цистернами.







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