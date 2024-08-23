США предоставит Украине новый пакет военной помощи на $125 миллионов, - AP
Соединенные Штаты предоставят около 125 миллионов долларов новой военной помощи Украине.
Об этом пишет издание Associated Press, передает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что Вашингтон работает над тем, чтобы лучше понять операцию ВСУ на территории РФ и то, как Украина продвигается к более широким целям на поле боя более чем через два года после начала войны.
AP со ссылкой на официальные лица пишет, что новый пакет помощи включает в себя ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), Javelin и ряд других противотанковых ракет, системы и оборудования для борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы, 155 мм и 105 мм артиллерийские боеприпасы, транспортные средства и другое оборудование.
"Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку о помощи не было объявлено публично. Официальное объявление может появиться уже в пятницу, в канун Дня Независимости Украины. Оружие предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, а это означает, что оно берется из составов Пентагона и может быть доставлена быстрее", - отмечают в издании.
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Я щось не зрозуміла..а де виступ сонцесяйного??? Ні по теліку, ні тут..що здохлоив лісі?
а виступ власне з якого приводу?
Не вірте брехунам! Ніколи!
Перевірили не всю номенклатуру, та тільки перші 37м PDA, тому "помилка" може бути більше
Також зазначено, що навіть після вказівки аудиторів, що потрібно враховувати залишкову ціну, все рівно продовжували рахувати за "новою" ціною
Так - на словах підтримують, звинувачують Конгрес
тепер маючи залишок PDA 6.2млрд до 1 жовтня 2024 року, надають мінімум 125млн
Залишилось менше 40 днів, як програма PDA втратить кошти...
Тепер можна сказати на день Незалежності, виділяють мінімум з мінімума PDA в розмірі 125млн,
маючи 6.2млрд до 1 жовтня 2024.
Перевіряемо
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ Надані PDA
PDA 57 FY 2024 May 10, 2024 $400M
PDA 58 FY 2024 May 24, 2024 $275M
PDA 59 FY 2024 June 7, 2024 $225M
PDA 60 FY 2024 July 3, 2024 $150M
PDA 61 FY 2024 July 11, 2024 $225M
PDA 62 FY 2024 July 29, 2024 $200M
PDA 63 FY 2024 August 9, 2024 $125M
Загалом: 1.6млрд
Конгрес виділив до 1 жовтня 2024року, https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text 7.8млрд PDA на допомогу всім країнам
SEC. 401.
During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (http://uscode.house.gov/quicksearch/get.plx?title=22§ion=2318 22 U.S.C. 2318(a)(1) ) shall be applied by substituting "$7,800,000,000" for "$100,000,000".
Залишок PDA: 7.8-1.6=6.2млрд
Залишилось менше 40днів, не наданий PDA згорить.
На "словах" було звинувачення Конгресу, дайте гроші
По факту виходить, Байден+Камала не поспішають підписувати, та використовувати надані гроші.
Якщо 1 жовтня 2024, згорить хочаб "цент" з PDA програми 2024 року, то винна в цьому поточна адміністрація - прізвища відомі.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/31/7468351/ За словами присутніх українських посадовців, Гарріс відкинула обидві пропозиції ."
Замість санкцій та зброї, від Камали була пропозиція "тікати".