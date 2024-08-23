РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5492 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине Война
4 105 26

США предоставит Украине новый пакет военной помощи на $125 миллионов, - AP

сша,пентагон,допомога

Соединенные Штаты предоставят около 125 миллионов долларов новой военной помощи Украине.

Об этом пишет издание Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Вашингтон работает над тем, чтобы лучше понять операцию ВСУ на территории РФ и то, как Украина продвигается к более широким целям на поле боя более чем через два года после начала войны.

AP со ссылкой на официальные лица пишет, что новый пакет помощи включает в себя ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), Javelin и ряд других противотанковых ракет, системы и оборудования для борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы, 155 мм и 105 мм артиллерийские боеприпасы, транспортные средства и другое оборудование.

"Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку о помощи не было объявлено публично. Официальное объявление может появиться уже в пятницу, в канун Дня Независимости Украины. Оружие предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, а это означает, что оно берется из составов Пентагона и может быть доставлена ​​быстрее", - отмечают в издании.

Также читайте: Негативное отношение россиян к Путину возросло после начала операции ВСУ на Курщине, - The New York Times

Автор: 

помощь (7758) США (26381)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Дякуємо, США та Західним Партнерам за допомогу і підтримку України!
показать весь комментарий
23.08.2024 00:38
+6
може десь там загубились у списку пару десятків АІМ-120D, бо КАБи вже заїбали.
показать весь комментарий
23.08.2024 00:38
+3
В статті пишуть, шо дають ракети ППО, ракети до Хаймарсів, протидрони, реб, 155 і 105 мм снаряди, машини.
показать весь комментарий
23.08.2024 00:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В статті пишуть, шо дають ракети ППО, ракети до Хаймарсів, протидрони, реб, 155 і 105 мм снаряди, машини.
показать весь комментарий
23.08.2024 00:29 Ответить
може десь там загубились у списку пару десятків АІМ-120D, бо КАБи вже заїбали.
показать весь комментарий
23.08.2024 00:38 Ответить
І "закатились" десь по контейнерам..але, ефки є? До яких їх чіпляти? Або хоч Гріппени..
показать весь комментарий
23.08.2024 00:52 Ответить
а шо, хіба віддали назад у Нідерланди?
показать весь комментарий
23.08.2024 00:54 Ответить
А шо, техенько літають? Тоді добре, мабуть завивання сирен завадило цю інфу сприйняти..
показать весь комментарий
23.08.2024 01:00 Ответить
просто дивіться наверх.
показать весь комментарий
23.08.2024 01:05 Ответить
В мене потолок))

Я щось не зрозуміла..а де виступ сонцесяйного??? Ні по теліку, ні тут..що здохлоив лісі?
показать весь комментарий
23.08.2024 01:25 Ответить
ну інколи з укриття все ж треба виходить.

а виступ власне з якого приводу?
показать весь комментарий
23.08.2024 01:30 Ответить
Та вечірній гугдосик по всіх каналах. Я його прокручую зазвичай, як рекламу..а це щось небуло..
показать весь комментарий
23.08.2024 07:43 Ответить
обережніше з цим, бо як бачите, навіть прокручування може призвести до звикання.
показать весь комментарий
23.08.2024 08:34 Ответить
ага, чогось у прокрутці не вистачає)))
показать весь комментарий
23.08.2024 08:40 Ответить
автоматичного видалення сабжа.
показать весь комментарий
23.08.2024 09:00 Ответить
Є устні підтверження) Літають вже! Джерело надійне, чесно!)
показать весь комментарий
23.08.2024 01:34 Ответить
Дякуємо, США та Західним Партнерам за допомогу і підтримку України!
показать весь комментарий
23.08.2024 00:38 Ответить
результат переговорів Умерова з Остіним та Сирського з Брауном. І так думаю, цей пакет не останній в цьому місяці
показать весь комментарий
23.08.2024 01:08 Ответить
Якщо виходити із загальної суми, виділеної на рік, така військова допомога, як урочисто оголошено в новині, мала б бути практично щодня.
показать весь комментарий
23.08.2024 01:29 Ответить
ще раз: не потрібно довіряти брехні трампістів-магашистів штибу секондферст. Бо та сума в $61лярд - це не вся сума безпосередньо для ЗСУ, там десь вісім лярдів по програмі РDА, за яку йде мова в цій інфі. Інші гроші - то по іншим програмам, в т.ч. Пентагону на нове озброєння для заміни на складах того БУшного (за залишковими цінами, з уцінкою), яке передається в ЗСУ. Там є ще дві програми для України: виготовлення нової зброї для ЗСУ (контракт вже укладений, Держдеп вже проплатив значну суму, якщо не помиляюсь - шість лярдів), і якійсь ще там резерви. І розраховані ці програми НЕ до жовтня цього року, а до 30/09.2025року! На півтора роки!
Не вірте брехунам! Ніколи!
показать весь комментарий
23.08.2024 01:56 Ответить
Тонна словесного проносу із центнером знаків оклику і навіть із несамовитим тремтінням у макітрі ніколи не замінить 4 прості арифметичні дії. ))
показать весь комментарий
23.08.2024 23:09 Ответить
Знущаються, чи що? Пентагон защурив у прошлому році допомогу на 8.2 млрд, не постачавши нічого 4 місяці під час наступу на Авдіївку, так само щурять у цьому році.
показать весь комментарий
23.08.2024 07:49 Ответить
Ось про https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ цей аудит на 8.1млрд

Перевірили не всю номенклатуру, та тільки перші 37м PDA, тому "помилка" може бути більше
Також зазначено, що навіть після вказівки аудиторів, що потрібно враховувати залишкову ціну, все рівно продовжували рахувати за "новою" ціною

Так - на словах підтримують, звинувачують Конгрес
тепер маючи залишок PDA 6.2млрд до 1 жовтня 2024 року, надають мінімум 125млн

Залишилось менше 40 днів, як програма PDA втратить кошти...
показать весь комментарий
23.08.2024 11:05 Ответить
Числа(об'єм) кажуть про оборонний напрям. Аж ніяк про наступи чи захоплення.
показать весь комментарий
23.08.2024 08:30 Ответить
Тобто, ********** "символізм" - тягнули з підписанням закона про лендліз більше місяця, та підписавши 9 травня 2022
Тепер можна сказати на день Незалежності, виділяють мінімум з мінімума PDA в розмірі 125млн,
маючи 6.2млрд до 1 жовтня 2024.

Перевіряемо
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ Надані PDA
PDA 57 FY 2024 May 10, 2024 $400M
PDA 58 FY 2024 May 24, 2024 $275M
PDA 59 FY 2024 June 7, 2024 $225M
PDA 60 FY 2024 July 3, 2024 $150M
PDA 61 FY 2024 July 11, 2024 $225M
PDA 62 FY 2024 July 29, 2024 $200M
PDA 63 FY 2024 August 9, 2024 $125M
Загалом: 1.6млрд

Конгрес виділив до 1 жовтня 2024року, https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text 7.8млрд PDA на допомогу всім країнам
SEC. 401.
During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (http://uscode.house.gov/quicksearch/get.plx?title=22&section=2318 22 U.S.C. 2318(a)(1) ) shall be applied by substituting "$7,800,000,000" for "$100,000,000".

Залишок PDA: 7.8-1.6=6.2млрд
Залишилось менше 40днів, не наданий PDA згорить.

На "словах" було звинувачення Конгресу, дайте гроші
По факту виходить, Байден+Камала не поспішають підписувати, та використовувати надані гроші.

Якщо 1 жовтня 2024, згорить хочаб "цент" з PDA програми 2024 року, то винна в цьому поточна адміністрація - прізвища відомі.
показать весь комментарий
23.08.2024 11:00 Ответить
"Зеленський закликав США ввести превентивні санкції проти Росії, стверджуючи, що це змусить Владіміра Путіна переглянути своє рішення про вторгнення, а також надати Україні всю необхідну зброю - зокрема зенітні системи, винищувачі та артилерію.

https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/31/7468351/ За словами присутніх українських посадовців, Гарріс відкинула обидві пропозиції ."

Замість санкцій та зброї, від Камали була пропозиція "тікати".
показать весь комментарий
23.08.2024 11:22 Ответить
 
 