США предоставит Украине новый пакет военной помощи на $125 миллионов, - AP

Соединенные Штаты предоставят около 125 миллионов долларов новой военной помощи Украине.

Об этом пишет издание Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Вашингтон работает над тем, чтобы лучше понять операцию ВСУ на территории РФ и то, как Украина продвигается к более широким целям на поле боя более чем через два года после начала войны.

AP со ссылкой на официальные лица пишет, что новый пакет помощи включает в себя ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), Javelin и ряд других противотанковых ракет, системы и оборудования для борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы, 155 мм и 105 мм артиллерийские боеприпасы, транспортные средства и другое оборудование.

"Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку о помощи не было объявлено публично. Официальное объявление может появиться уже в пятницу, в канун Дня Независимости Украины. Оружие предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, а это означает, что оно берется из составов Пентагона и может быть доставлена ​​быстрее", - отмечают в издании.

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