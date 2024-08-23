США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $125 мільйонів, - AP

Сполучені Штати нададуть новий пакет військової допомоги Україні на суму близько 125 мільйонів доларів.

Про це пише видання Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Вашингтон працює над тим, щоб краще зрозуміти операцію ЗСУ на території РФ і те, як Україна просувається до більш широких цілей на полі бою більш ніж через два роки після початку війни.

AP з посиланням на офіційних осіб пише, що новий пакет допомоги включає ракети протиповітряної оборони, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), Javelin та низку інших протитанкових ракет, системи та обладнання для боротьби з безпілотниками та радіоелектронної боротьби, 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, транспортні засоби та інше обладнання.

"Чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки про допомогу не було оголошено публічно. Офіційне оголошення може з'явитися вже в п'ятницю, напередодні Дня Незалежності України. Зброя надається в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, а це означає, що вона береться зі складів Пентагону і може бути доставлена швидше", - зазначають у виданні.

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