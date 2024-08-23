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Новини Допомога Україні Війна
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США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $125 мільйонів, - AP

сша,пентагон,допомога

Сполучені Штати нададуть новий пакет військової допомоги Україні на суму близько 125 мільйонів доларів.

Про це пише видання Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Вашингтон працює над тим, щоб краще зрозуміти операцію ЗСУ на території РФ і те, як Україна просувається до більш широких цілей на полі бою більш ніж через два роки після початку війни.

AP з посиланням на офіційних осіб пише, що новий пакет допомоги включає ракети протиповітряної оборони, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), Javelin та низку інших протитанкових ракет, системи та обладнання для боротьби з безпілотниками та радіоелектронної боротьби, 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, транспортні засоби та інше обладнання.

"Чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки про допомогу не було оголошено публічно. Офіційне оголошення може з'явитися вже в п'ятницю, напередодні Дня Незалежності України. Зброя надається в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, а це означає, що вона береться зі складів Пентагону і може бути доставлена швидше", - зазначають у виданні.

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Автор: 

допомога (8288) США (22473)


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Топ коментарі
+10
Дякуємо, США та Західним Партнерам за допомогу і підтримку України!
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23.08.2024 00:38
+6
може десь там загубились у списку пару десятків АІМ-120D, бо КАБи вже заїбали.
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23.08.2024 00:38
+3
В статті пишуть, шо дають ракети ППО, ракети до Хаймарсів, протидрони, реб, 155 і 105 мм снаряди, машини.
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23.08.2024 00:29
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В статті пишуть, шо дають ракети ППО, ракети до Хаймарсів, протидрони, реб, 155 і 105 мм снаряди, машини.
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23.08.2024 00:29 Відповісти
може десь там загубились у списку пару десятків АІМ-120D, бо КАБи вже заїбали.
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23.08.2024 00:38 Відповісти
І "закатились" десь по контейнерам..але, ефки є? До яких їх чіпляти? Або хоч Гріппени..
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23.08.2024 00:52 Відповісти
а шо, хіба віддали назад у Нідерланди?
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23.08.2024 00:54 Відповісти
А шо, техенько літають? Тоді добре, мабуть завивання сирен завадило цю інфу сприйняти..
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23.08.2024 01:00 Відповісти
просто дивіться наверх.
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23.08.2024 01:05 Відповісти
В мене потолок))

Я щось не зрозуміла..а де виступ сонцесяйного??? Ні по теліку, ні тут..що здохлоив лісі?
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23.08.2024 01:25 Відповісти
ну інколи з укриття все ж треба виходить.

а виступ власне з якого приводу?
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23.08.2024 01:30 Відповісти
Та вечірній гугдосик по всіх каналах. Я його прокручую зазвичай, як рекламу..а це щось небуло..
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23.08.2024 07:43 Відповісти
обережніше з цим, бо як бачите, навіть прокручування може призвести до звикання.
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23.08.2024 08:34 Відповісти
ага, чогось у прокрутці не вистачає)))
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23.08.2024 08:40 Відповісти
автоматичного видалення сабжа.
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23.08.2024 09:00 Відповісти
Є устні підтверження) Літають вже! Джерело надійне, чесно!)
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23.08.2024 01:34 Відповісти
Дякуємо, США та Західним Партнерам за допомогу і підтримку України!
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23.08.2024 00:38 Відповісти
результат переговорів Умерова з Остіним та Сирського з Брауном. І так думаю, цей пакет не останній в цьому місяці
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23.08.2024 01:08 Відповісти
Якщо виходити із загальної суми, виділеної на рік, така військова допомога, як урочисто оголошено в новині, мала б бути практично щодня.
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23.08.2024 01:29 Відповісти
ще раз: не потрібно довіряти брехні трампістів-магашистів штибу секондферст. Бо та сума в $61лярд - це не вся сума безпосередньо для ЗСУ, там десь вісім лярдів по програмі РDА, за яку йде мова в цій інфі. Інші гроші - то по іншим програмам, в т.ч. Пентагону на нове озброєння для заміни на складах того БУшного (за залишковими цінами, з уцінкою), яке передається в ЗСУ. Там є ще дві програми для України: виготовлення нової зброї для ЗСУ (контракт вже укладений, Держдеп вже проплатив значну суму, якщо не помиляюсь - шість лярдів), і якійсь ще там резерви. І розраховані ці програми НЕ до жовтня цього року, а до 30/09.2025року! На півтора роки!
Не вірте брехунам! Ніколи!
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23.08.2024 01:56 Відповісти
Тонна словесного проносу із центнером знаків оклику і навіть із несамовитим тремтінням у макітрі ніколи не замінить 4 прості арифметичні дії. ))
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23.08.2024 23:09 Відповісти
Знущаються, чи що? Пентагон защурив у прошлому році допомогу на 8.2 млрд, не постачавши нічого 4 місяці під час наступу на Авдіївку, так само щурять у цьому році.
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23.08.2024 07:49 Відповісти
Ось про https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ цей аудит на 8.1млрд

Перевірили не всю номенклатуру, та тільки перші 37м PDA, тому "помилка" може бути більше
Також зазначено, що навіть після вказівки аудиторів, що потрібно враховувати залишкову ціну, все рівно продовжували рахувати за "новою" ціною

Так - на словах підтримують, звинувачують Конгрес
тепер маючи залишок PDA 6.2млрд до 1 жовтня 2024 року, надають мінімум 125млн

Залишилось менше 40 днів, як програма PDA втратить кошти...
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23.08.2024 11:05 Відповісти
Числа(об'єм) кажуть про оборонний напрям. Аж ніяк про наступи чи захоплення.
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23.08.2024 08:30 Відповісти
Тобто, ********** "символізм" - тягнули з підписанням закона про лендліз більше місяця, та підписавши 9 травня 2022
Тепер можна сказати на день Незалежності, виділяють мінімум з мінімума PDA в розмірі 125млн,
маючи 6.2млрд до 1 жовтня 2024.

Перевіряемо
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ Надані PDA
PDA 57 FY 2024 May 10, 2024 $400M
PDA 58 FY 2024 May 24, 2024 $275M
PDA 59 FY 2024 June 7, 2024 $225M
PDA 60 FY 2024 July 3, 2024 $150M
PDA 61 FY 2024 July 11, 2024 $225M
PDA 62 FY 2024 July 29, 2024 $200M
PDA 63 FY 2024 August 9, 2024 $125M
Загалом: 1.6млрд

Конгрес виділив до 1 жовтня 2024року, https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text 7.8млрд PDA на допомогу всім країнам
SEC. 401.
During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (http://uscode.house.gov/quicksearch/get.plx?title=22&section=2318 22 U.S.C. 2318(a)(1) ) shall be applied by substituting "$7,800,000,000" for "$100,000,000".

Залишок PDA: 7.8-1.6=6.2млрд
Залишилось менше 40днів, не наданий PDA згорить.

На "словах" було звинувачення Конгресу, дайте гроші
По факту виходить, Байден+Камала не поспішають підписувати, та використовувати надані гроші.

Якщо 1 жовтня 2024, згорить хочаб "цент" з PDA програми 2024 року, то винна в цьому поточна адміністрація - прізвища відомі.
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23.08.2024 11:00 Відповісти
"Зеленський закликав США ввести превентивні санкції проти Росії, стверджуючи, що це змусить Владіміра Путіна переглянути своє рішення про вторгнення, а також надати Україні всю необхідну зброю - зокрема зенітні системи, винищувачі та артилерію.

https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/31/7468351/ За словами присутніх українських посадовців, Гарріс відкинула обидві пропозиції ."

Замість санкцій та зброї, від Камали була пропозиція "тікати".
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23.08.2024 11:22 Відповісти
 
 