США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $125 мільйонів, - AP
Сполучені Штати нададуть новий пакет військової допомоги Україні на суму близько 125 мільйонів доларів.
Про це пише видання Associated Press, передає Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що Вашингтон працює над тим, щоб краще зрозуміти операцію ЗСУ на території РФ і те, як Україна просувається до більш широких цілей на полі бою більш ніж через два роки після початку війни.
AP з посиланням на офіційних осіб пише, що новий пакет допомоги включає ракети протиповітряної оборони, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), Javelin та низку інших протитанкових ракет, системи та обладнання для боротьби з безпілотниками та радіоелектронної боротьби, 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, транспортні засоби та інше обладнання.
"Чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки про допомогу не було оголошено публічно. Офіційне оголошення може з'явитися вже в п'ятницю, напередодні Дня Незалежності України. Зброя надається в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, а це означає, що вона береться зі складів Пентагону і може бути доставлена швидше", - зазначають у виданні.
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Я щось не зрозуміла..а де виступ сонцесяйного??? Ні по теліку, ні тут..що здохлоив лісі?
а виступ власне з якого приводу?
Не вірте брехунам! Ніколи!
Перевірили не всю номенклатуру, та тільки перші 37м PDA, тому "помилка" може бути більше
Також зазначено, що навіть після вказівки аудиторів, що потрібно враховувати залишкову ціну, все рівно продовжували рахувати за "новою" ціною
Так - на словах підтримують, звинувачують Конгрес
тепер маючи залишок PDA 6.2млрд до 1 жовтня 2024 року, надають мінімум 125млн
Залишилось менше 40 днів, як програма PDA втратить кошти...
Тепер можна сказати на день Незалежності, виділяють мінімум з мінімума PDA в розмірі 125млн,
маючи 6.2млрд до 1 жовтня 2024.
Перевіряемо
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ Надані PDA
PDA 57 FY 2024 May 10, 2024 $400M
PDA 58 FY 2024 May 24, 2024 $275M
PDA 59 FY 2024 June 7, 2024 $225M
PDA 60 FY 2024 July 3, 2024 $150M
PDA 61 FY 2024 July 11, 2024 $225M
PDA 62 FY 2024 July 29, 2024 $200M
PDA 63 FY 2024 August 9, 2024 $125M
Загалом: 1.6млрд
Конгрес виділив до 1 жовтня 2024року, https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text 7.8млрд PDA на допомогу всім країнам
SEC. 401.
During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (http://uscode.house.gov/quicksearch/get.plx?title=22§ion=2318 22 U.S.C. 2318(a)(1) ) shall be applied by substituting "$7,800,000,000" for "$100,000,000".
Залишок PDA: 7.8-1.6=6.2млрд
Залишилось менше 40днів, не наданий PDA згорить.
На "словах" було звинувачення Конгресу, дайте гроші
По факту виходить, Байден+Камала не поспішають підписувати, та використовувати надані гроші.
Якщо 1 жовтня 2024, згорить хочаб "цент" з PDA програми 2024 року, то винна в цьому поточна адміністрація - прізвища відомі.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/31/7468351/ За словами присутніх українських посадовців, Гарріс відкинула обидві пропозиції ."
Замість санкцій та зброї, від Камали була пропозиція "тікати".