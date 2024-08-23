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Новости Война
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Силы обороны продвинулись возле Нововодяного Донецкой области, - DeepState

Український воїн(фото ілюстративне)

Силы обороны достигли успеха возле Нововодяного в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

В то же время враг продвинулся возле Новогродовки, Заветного, в Торецке и Птичьем.

Просування Сил оборони на Донеччині

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Автор: 

Донецкая область (9498)


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Тягни-товкай) тоакай це ІІІ-тя?)
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23.08.2024 01:40 Ответить
Вимкни штучний інтелект. Зберись, включи голову
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23.08.2024 02:00 Ответить
Була б достатня кількість 155-снарядів, можна було б всю цю сволоту перемолоти з землею та на тих рубіжах зупинити.
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23.08.2024 02:20 Ответить
Ну видимо Зе-команде надо было летать не в Франции и Италии, а в сев. Корею, пухляш бы просто отсыпал снаряды и не кукарекал на весь мир про нифига себе какую поддержку
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23.08.2024 03:52 Ответить
Боже, допоможи
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23.08.2024 03:27 Ответить
Молодці
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23.08.2024 04:18 Ответить
Ковалівка!
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23.08.2024 04:19 Ответить
Виходять на рубіж річки Жеребець. Отут і треба було завершувати Харківську операцію восені 2022 та в темпі перекидати сили на Південь, доки орчатина не окопалася. Але Залужний продовжував мєсити бруд трохи за Жеребцем, і досі там.
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23.08.2024 08:54 Ответить
 
 