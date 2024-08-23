Силы обороны продвинулись возле Нововодяного Донецкой области, - DeepState
Силы обороны достигли успеха возле Нововодяного в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.
В то же время враг продвинулся возле Новогродовки, Заветного, в Торецке и Птичьем.
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