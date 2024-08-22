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Новости Война
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Эвакуироваться нужно как можно скорее: В два микрорайона Мирнограда больше нельзя заехать, - ГВА

Евакуація із Мирнограда на Донеччині

В Мирнограде Донецкой области продолжается эвакуация гражданских. Власть стремится как можно быстрее эвакуировать семьи с детьми.

Об этом заявила заместитель главы Мирноградской городской военной администрации Татьяна Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Очень тяжелая, напряженная ситуация. Страшно. Конечно, все хотели жить, как и мы, в своих домах. Но ситуация такова, что нужно выезжать как можно скорее, потому что в два района нашего города – район "5/6" и микрорайон "Западный" - уже не пускают: есть только вывоз. Уже туда люди не въезжают. И вывозим мы уже людей и детей капсулами", - отметила она.

Именно из этих районов пытаются как можно быстрее эвакуировать семьи с детьми экипажи полиции и ГСЧС. Власти помогают телефонными звонками в семьи. По словам Сытник, привлечены более 200 человек - учителя, воспитатели детских садов, соцработники, чиновники.

Читайте также: В Мирнограде полиция будет разыскивать родителей, скрывающих своих детей от эвакуации, - ГВА

"У нас есть адреса каждой семьи, у нас есть большой список, где мы указываем дату, когда семья обещала эвакуироваться. Если семья эвакуируется не самостоятельно, то мы организуем транспорт, который есть в громаде, подвоз к эвакопунктам в городе Покровске. Но некоторые даже скрывают от нас детей. Мы пытаемся их искать", - добавила Сытник.

Детей в опасных районах разыскивают полицейские и спасатели, в других работают власти.

5 августа в Мирнограде была объявлена ​​принудительная эвакуация семей с детьми. По состоянию на 20 августа там оставалось 493 несовершеннолетних. В день в среднем выезжают полсотни семей, это около 120 детей.

Читайте также: Еще 4912 детей остаются в 30 прифронтовых населенных пунктах Краматорского и Бахмутского районов

Автор: 

эвакуация (2061) Донецкая область (9493) Мирноград (47)


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Топ комментарии
+22
Вони і Зєлі напевно вдячні. Як і більшість жителів Дніпра, хоча при Сирському+Зеленському рашисти наблизились впритул до Дніпропетровської області.
Як не було критичного мислення у виборців Зе, так його і з'явилось.
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22.08.2024 11:00
+19
При Залужному потроху відвоювували... І зброї тоді давали менше ... А зараз навпаки... Здача територій. Що робиться????
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22.08.2024 10:44
+15
куди їм їхати в чисте поле ?

надати потрібно житло, а потім критикувати!
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22.08.2024 10:50
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Невиліковні ,,ждуни"і зрадники! Їх з самого початку треба пакувати і вивозити, щоб не заважали Військовим!!
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22.08.2024 10:37 Ответить
всіх не зловите!

якщо ховаються, то й х... з ними!
а ні ждуни, а ні їх послід українцями не стануть!
подивіться скільки донецьких уже в Києві! їх одразу видно !
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22.08.2024 10:49 Ответить
куди їм їхати в чисте поле ?

надати потрібно житло, а потім критикувати!
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22.08.2024 10:50 Ответить
Було б бажання
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22.08.2024 10:52 Ответить
одного бажання мало
з дітьми куди подітися без житла і грошей ?
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22.08.2024 10:54 Ответить
Путька за їх дітей потурбується - років за десять погонить "на м'ясо" проти НАТО 👿
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22.08.2024 10:58 Ответить
За кого голосував Дамбас?
Вірно, за Ригів та ЗЄлю

 ото хай на себе й ображаються!
а конкретно - на мадам Верешук.
гроші на біженців у неї
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22.08.2024 11:03 Ответить
За zeлю проголосували всі
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22.08.2024 11:45 Ответить
області, крім Львівської. Чи "ета другоє"?
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22.08.2024 11:46 Ответить
Перец
Їх вивозять централізовано на правобережжя. Житло надається. Не в обласних центрах, звичайно.
Якісь виплати теж є. Так що не в чисте поле.
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22.08.2024 11:10 Ответить
сам загули Попасну, Лисичанськ, Сєвєродонецьк.
а Работіно то взагалі красава - житло під фундамент, ждуни там зажиточно живуть.... 😕
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22.08.2024 11:21 Ответить
на фу.. це туда ➡️
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22.08.2024 11:27 Ответить
Вася Перець : а, як я 22 роки тому приїхав в Київ, мені ніхто житло не надавав?
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22.08.2024 17:43 Ответить
А ви звідки, така хутка виїжджалка?
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22.08.2024 11:46 Ответить
При Залужному потроху відвоювували... І зброї тоді давали менше ... А зараз навпаки... Здача територій. Що робиться????
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22.08.2024 10:44 Ответить
Моя невістка з Харкова, так ось вони вдячні Сирському, знаєте самі чому,так що не пишіть про геній дипломата.
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22.08.2024 10:46 Ответить
Це ти Ко,знову нік змінила,але не мізки. Пишеш з Харкова чи може з Покровськ?! Бот ресурсу при тому без надобності
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22.08.2024 11:00 Ответить
Вони і Зєлі напевно вдячні. Як і більшість жителів Дніпра, хоча при Сирському+Зеленському рашисти наблизились впритул до Дніпропетровської області.
Як не було критичного мислення у виборців Зе, так його і з'явилось.
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22.08.2024 11:00 Ответить
"Бог НЕ дав!" кажуть в Україні 😕
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22.08.2024 11:09 Ответить
А може не при такій комбінації? Залужного назначив Зе на посаду Головнокомандувача і іменно він повинен був бачити усе ,але 100 тисячну армію орків у вересні 2021 з повною готовністю до війни не побачив. Може досить пустої дискусії, бо кожен мав робити те за що відповідав. І дякувати Сирському Харків має сенс, бо операція його рівно як і Київ. Велика операція Залужного була рік окопної війни,дисертації і публікації.
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22.08.2024 11:09 Ответить
"І дякувати Сирському Харків має сенс, бо операція його рівно як і Київ."

Це яндекс так криво перекладає із мокшанської на українську?
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22.08.2024 11:13 Ответить
Ні: "є сенс дякувати сирському за Харків", там пропущено пару букв.
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22.08.2024 20:45 Ответить
Так-так ... "пару букв". Плюс ще з десяток в цьому абрвалг "бо операція його рівно як і Київ."
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22.08.2024 21:11 Ответить
То вже про весну 2022, коли Сирок зупинив орчатину під Києвом, та вишвирнув геть. Мене здивувало, як Ви почали верзти маячню про переклад, хоча людина все вірно написала, трохи плутаючи слова та букви, від хвилювання.
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22.08.2024 21:15 Ответить
Мене дивує інше. Як ви примудрились визначити, що людина хвилювалась.
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22.08.2024 22:11 Ответить
це просто, Алла - на цьому форумі не схвильованих нема....
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22.08.2024 22:29 Ответить
крім алли)
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23.08.2024 02:19 Ответить
не треба на Аллу навалювать - жінка наша 10 років її знаю...
жодних питань...
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23.08.2024 02:36 Ответить
А що ж зараз Донецьк не має сенс через Сирського, рівно як Запорізька область, що змінилось. Він втратив свій талант?
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22.08.2024 11:28 Ответить
че ты несешь ? клоун, таких как ты лишать паспорта и всех прав в Украине, депортировать на болота.
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22.08.2024 15:06 Ответить
поки в Україні кажуть "че - ми в сраці....
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22.08.2024 22:38 Ответить
там нечем мыслить, но наконец то русня уже к границам Днепра подходит, я хочу посмотреть на реакцию зелизунов. коглда руня Покровск захватит. а после и всю правую сторону захватит.
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22.08.2024 15:00 Ответить
Не хочеться, щоб таке сталось. Але коли читаю коментарі реальних, проукраїнських людей з Дніпра, які сьогодні живуть із повернутою в бік Суджі головою і кричать "Ура!" новинам з Курської області, думаю коли в них настане прозріння і чи настане взагалі?
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22.08.2024 15:21 Ответить
Поки що ні.
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22.08.2024 15:37 Ответить
Я не знаю чи можна щось придумати, щоб зупинити там каZапів ( потрібно читати, слухати військових ), але якщо каZапи зайдуть в Дніпропетровську область, Зєліним рейтингам настане триндець. А для нього вони хворобливо важливі. І ніякі Суджі і села в Курській області цього не виправлять.
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22.08.2024 15:59 Ответить
Які рейтинги у самозванця. Він може тягнути хоч до Львівської області , бо сам втече при любому розкладі.
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22.08.2024 20:12 Ответить
Подумайте- був Залужний, відбили Харків. Нема- втрачаємо Донецьку область.
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22.08.2024 11:21 Ответить
А що сталось? Ми ж перемагаємо, оно резервів та зброї стільки, що вистачає на відкриття нових ділянок фронту...
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22.08.2024 11:17 Ответить
гадаю, мешканці мирнограда задоволені стабілізацєю фронту після звільнення головкома залужного?
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22.08.2024 11:47 Ответить
Взагалі то - це страшна престрашна трагедія! А тут таку муйню дурнувату пишуть. Здалеку. І дуже здалеку...
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22.08.2024 11:51 Ответить
На тлі того, як галопічно Зеля здає Донеччину, новими фарбами заграла справа зеленого ДБР проти Порошенка за звільнення Донбасу.
Нагадаю, Медведчука до пуйла відпустив саме Єрмак.
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22.08.2024 12:30 Ответить
ПерекладИ, а то ні х не понятно.
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22.08.2024 15:40 Ответить
https://t.me/zelyazradnik/36265
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22.08.2024 12:33 Ответить
а стадо все тупее и тупее. идет сдача Донецка, при этом курском затыкивая медийду, как только Донецкая будет полностью сдана, хозяин зели скажет выходи из Курска. скоро границы 91 года, глотайте, глотайте.
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22.08.2024 15:04 Ответить
Вивозять тих людоньок по закинутих базах відпочинку і то на пару тижнів а далі бомжувать-орендувать за свої гроші, а кличко тим часом до дня незалежності лавочки по скверам на нові міняє. *****, на яких різних планетах ми живемо.
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22.08.2024 18:41 Ответить
Так. Тільки Бубон Оманський ні в чому не винен! Ходімо на шашлики і дєвятаємая!
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22.08.2024 19:51 Ответить
чого на різних?
Квіти замість окопів. Чому у містах за 10 км від лінії фронту все ще займаються благоустроєм?
https://svoi.city/articles/373995/kviti-zamist-okopiv-chomu-u-mistah-za-10-km-vid-linii-frontu-vse-sche-zajmayutsya-blagoustroyem
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22.08.2024 20:03 Ответить
Если это женщины и дети то в чем проблема - половина мира открыта, ну а так же старики еще и инвалиды. Спокойно можно выехать из страны и нормально себя чувствовать.
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22.08.2024 19:11 Ответить
Не потрібно. Ждуни (зрадники) мають бути знищені.
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22.08.2024 19:50 Ответить
Ты сначала кацапню победи, знищувач херов
И интересно, сколько сейчас платят восхвалителеям Порошенко, что то их много на цензоре😁😁😁 порошенко- вор или кто то не в курсе его схем?
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22.08.2024 20:46 Ответить
Ви ще не зрозуміли? це сайт шанувальників Порошенка
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22.08.2024 21:59 Ответить
ви теж по Порошенку як ви тута? 🤣
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23.08.2024 02:21 Ответить
А техніка в місті є,щоб окопи вирити?
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22.08.2024 22:24 Ответить
Підари що пишуть про ждунів на Донеччині запам'ятайте в будь-якому населеному пункті України під загрозою окупації будуть лишатися люди, гниди ви ***@ні
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22.08.2024 22:28 Ответить
Та лишіть ждунів у спокої, хай їм буде Земля скловатою.
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22.08.2024 22:32 Ответить
Але як дружньо влада мовчить про те шо фронт на Сході просто розсипався. рашисти окуповують Україну, люди - хто тікає, хто залишається з рашистами. Як там кава у Криму - ще заходить, розвідник.
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22.08.2024 22:40 Ответить
хлопці - в стрій, це ваш день!
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23.08.2024 01:20 Ответить
докерувалися кловани...
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23.08.2024 01:21 Ответить
 
 