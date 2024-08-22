Эвакуироваться нужно как можно скорее: В два микрорайона Мирнограда больше нельзя заехать, - ГВА

В Мирнограде Донецкой области продолжается эвакуация гражданских. Власть стремится как можно быстрее эвакуировать семьи с детьми.

Об этом заявила заместитель главы Мирноградской городской военной администрации Татьяна Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Очень тяжелая, напряженная ситуация. Страшно. Конечно, все хотели жить, как и мы, в своих домах. Но ситуация такова, что нужно выезжать как можно скорее, потому что в два района нашего города – район "5/6" и микрорайон "Западный" - уже не пускают: есть только вывоз. Уже туда люди не въезжают. И вывозим мы уже людей и детей капсулами", - отметила она.

Именно из этих районов пытаются как можно быстрее эвакуировать семьи с детьми экипажи полиции и ГСЧС. Власти помогают телефонными звонками в семьи. По словам Сытник, привлечены более 200 человек - учителя, воспитатели детских садов, соцработники, чиновники.

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"У нас есть адреса каждой семьи, у нас есть большой список, где мы указываем дату, когда семья обещала эвакуироваться. Если семья эвакуируется не самостоятельно, то мы организуем транспорт, который есть в громаде, подвоз к эвакопунктам в городе Покровске. Но некоторые даже скрывают от нас детей. Мы пытаемся их искать", - добавила Сытник.

Детей в опасных районах разыскивают полицейские и спасатели, в других работают власти.

5 августа в Мирнограде была объявлена ​​принудительная эвакуация семей с детьми. По состоянию на 20 августа там оставалось 493 несовершеннолетних. В день в среднем выезжают полсотни семей, это около 120 детей.

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