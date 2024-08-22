Эвакуироваться нужно как можно скорее: В два микрорайона Мирнограда больше нельзя заехать, - ГВА
В Мирнограде Донецкой области продолжается эвакуация гражданских. Власть стремится как можно быстрее эвакуировать семьи с детьми.
Об этом заявила заместитель главы Мирноградской городской военной администрации Татьяна Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Очень тяжелая, напряженная ситуация. Страшно. Конечно, все хотели жить, как и мы, в своих домах. Но ситуация такова, что нужно выезжать как можно скорее, потому что в два района нашего города – район "5/6" и микрорайон "Западный" - уже не пускают: есть только вывоз. Уже туда люди не въезжают. И вывозим мы уже людей и детей капсулами", - отметила она.
Именно из этих районов пытаются как можно быстрее эвакуировать семьи с детьми экипажи полиции и ГСЧС. Власти помогают телефонными звонками в семьи. По словам Сытник, привлечены более 200 человек - учителя, воспитатели детских садов, соцработники, чиновники.
"У нас есть адреса каждой семьи, у нас есть большой список, где мы указываем дату, когда семья обещала эвакуироваться. Если семья эвакуируется не самостоятельно, то мы организуем транспорт, который есть в громаде, подвоз к эвакопунктам в городе Покровске. Но некоторые даже скрывают от нас детей. Мы пытаемся их искать", - добавила Сытник.
Детей в опасных районах разыскивают полицейские и спасатели, в других работают власти.
5 августа в Мирнограде была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. По состоянию на 20 августа там оставалось 493 несовершеннолетних. В день в среднем выезжают полсотни семей, это около 120 детей.
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якщо ховаються, то й х... з ними!
а ні ждуни, а ні їх послід українцями не стануть!
подивіться скільки донецьких уже в Києві! їх одразу видно !
надати потрібно житло, а потім критикувати!
з дітьми куди подітися без житла і грошей ?
Вірно, за Ригів та ЗЄлю
ото хай на себе й ображаються!
а конкретно - на мадам Верешук.
гроші на біженців у неї
Їх вивозять централізовано на правобережжя. Житло надається. Не в обласних центрах, звичайно.
Якісь виплати теж є. Так що не в чисте поле.
а Работіно то взагалі красава - житло під фундамент, ждуни там зажиточно живуть.... 😕
Як не було критичного мислення у виборців Зе, так його і з'явилось.
Це яндекс так криво перекладає із мокшанської на українську?
жодних питань...
Нагадаю, Медведчука до пуйла відпустив саме Єрмак.
Квіти замість окопів. Чому у містах за 10 км від лінії фронту все ще займаються благоустроєм?
https://svoi.city/articles/373995/kviti-zamist-okopiv-chomu-u-mistah-za-10-km-vid-linii-frontu-vse-sche-zajmayutsya-blagoustroyem
И интересно, сколько сейчас платят восхвалителеям Порошенко, что то их много на цензоре😁😁😁 порошенко- вор или кто то не в курсе его схем?