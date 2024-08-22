Евакуюватися потрібно якомога швидше: До двох мікрорайонів Мирнограда більше не можна заїхати, - МВА

У Мирнограді на Донеччині триває евакуація цивільних. Влада намагається якнайшвидше евакуювати родини з дітьми.

Про це заявила заступниця очільника Мирноградської міської військової адміністрації Тетяна Ситник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Дуже важка, напружена ситуація. Страшно. Звичайно всі хотіли жити, як і ми, у своїх домівках. Але ситуація така, що потрібно виїжджати якомога швидше, тому що вже у два райони нашого міста - район "5/6" і мікрорайон "Західний" - уже не пускають: тільки є вивіз. Вже туди люди не в’їжджають. І вивозимо ми вже людей і дітей капсулами", - зазначила вона.

Саме з цих районів наразі намагаються якнайшвидше евакуювати родини із дітьми екіпажі поліції та ДСНС. Влада допомагає телефонними дзвінками до родин. За словами Ситник залучені понад 200 людей - вчителі, вихователі дитячих садочків, соцпрацівники, посадовці.

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"У нас є адреси кожної родини, в нас є великий список, де ми позначаємо дату, коли родина обіцяла евакуюватися. Якщо родина евакуюється не самостійно, то ми організовуємо транспортом, який є у громаді, підвіз до евакопунктів в місті Покровську. Але деякі навіть ховають від нас дітей. Ми намагаємось їх шукати", - додала Ситник.

Дітей в небезпечних районах розшукують поліцейські та рятувальники, у інших працює влада.

5 серпня в Мирнограді оголосили примусову евакуацію родин із дітьми. Станом на 20 серпня там залишалося 493 неповнолітніх. На день в середньому виїжджають пів сотні родин, це близько 120 дітей.

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