Евакуюватися потрібно якомога швидше: До двох мікрорайонів Мирнограда більше не можна заїхати, - МВА
У Мирнограді на Донеччині триває евакуація цивільних. Влада намагається якнайшвидше евакуювати родини з дітьми.
Про це заявила заступниця очільника Мирноградської міської військової адміністрації Тетяна Ситник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Дуже важка, напружена ситуація. Страшно. Звичайно всі хотіли жити, як і ми, у своїх домівках. Але ситуація така, що потрібно виїжджати якомога швидше, тому що вже у два райони нашого міста - район "5/6" і мікрорайон "Західний" - уже не пускають: тільки є вивіз. Вже туди люди не в’їжджають. І вивозимо ми вже людей і дітей капсулами", - зазначила вона.
Саме з цих районів наразі намагаються якнайшвидше евакуювати родини із дітьми екіпажі поліції та ДСНС. Влада допомагає телефонними дзвінками до родин. За словами Ситник залучені понад 200 людей - вчителі, вихователі дитячих садочків, соцпрацівники, посадовці.
"У нас є адреси кожної родини, в нас є великий список, де ми позначаємо дату, коли родина обіцяла евакуюватися. Якщо родина евакуюється не самостійно, то ми організовуємо транспортом, який є у громаді, підвіз до евакопунктів в місті Покровську. Але деякі навіть ховають від нас дітей. Ми намагаємось їх шукати", - додала Ситник.
Дітей в небезпечних районах розшукують поліцейські та рятувальники, у інших працює влада.
5 серпня в Мирнограді оголосили примусову евакуацію родин із дітьми. Станом на 20 серпня там залишалося 493 неповнолітніх. На день в середньому виїжджають пів сотні родин, це близько 120 дітей.
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якщо ховаються, то й х... з ними!
а ні ждуни, а ні їх послід українцями не стануть!
подивіться скільки донецьких уже в Києві! їх одразу видно !
надати потрібно житло, а потім критикувати!
з дітьми куди подітися без житла і грошей ?
Вірно, за Ригів та ЗЄлю
ото хай на себе й ображаються!
а конкретно - на мадам Верешук.
гроші на біженців у неї
Їх вивозять централізовано на правобережжя. Житло надається. Не в обласних центрах, звичайно.
Якісь виплати теж є. Так що не в чисте поле.
а Работіно то взагалі красава - житло під фундамент, ждуни там зажиточно живуть.... 😕
Як не було критичного мислення у виборців Зе, так його і з'явилось.
Це яндекс так криво перекладає із мокшанської на українську?
жодних питань...
Нагадаю, Медведчука до пуйла відпустив саме Єрмак.
Квіти замість окопів. Чому у містах за 10 км від лінії фронту все ще займаються благоустроєм?
https://svoi.city/articles/373995/kviti-zamist-okopiv-chomu-u-mistah-za-10-km-vid-linii-frontu-vse-sche-zajmayutsya-blagoustroyem
И интересно, сколько сейчас платят восхвалителеям Порошенко, что то их много на цензоре😁😁😁 порошенко- вор или кто то не в курсе его схем?