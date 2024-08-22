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Евакуюватися потрібно якомога швидше: До двох мікрорайонів Мирнограда більше не можна заїхати, - МВА

Евакуація із Мирнограда на Донеччині

У Мирнограді на Донеччині триває евакуація цивільних. Влада намагається якнайшвидше евакуювати родини з дітьми.

Про це заявила заступниця очільника Мирноградської міської військової адміністрації Тетяна Ситник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Дуже важка, напружена ситуація. Страшно. Звичайно всі хотіли жити, як і ми, у своїх домівках. Але ситуація така, що потрібно виїжджати якомога швидше, тому що вже у два райони нашого міста - район "5/6" і мікрорайон "Західний" - уже не пускають: тільки є вивіз. Вже туди люди не в’їжджають. І вивозимо ми вже людей і дітей капсулами", - зазначила вона.

Саме з цих районів наразі намагаються якнайшвидше евакуювати родини із дітьми екіпажі поліції та ДСНС. Влада допомагає телефонними дзвінками до родин. За словами Ситник залучені понад 200 людей - вчителі, вихователі дитячих садочків, соцпрацівники, посадовці.

Читайте також: Допомагала окупантам прорватися до Нью-Йорка: СБУ затримала агентку РФ на Донечччині

"У нас є адреси кожної родини, в нас є великий список, де ми позначаємо дату, коли родина обіцяла евакуюватися. Якщо родина евакуюється не самостійно, то ми організовуємо транспортом, який є у громаді, підвіз до евакопунктів в місті Покровську. Але деякі навіть ховають від нас дітей. Ми намагаємось їх шукати", - додала Ситник.

Дітей в небезпечних районах розшукують поліцейські та рятувальники, у інших працює влада.

5 серпня в Мирнограді оголосили примусову евакуацію родин із дітьми. Станом на 20 серпня там залишалося 493 неповнолітніх. На день в середньому виїжджають пів сотні родин, це близько 120 дітей.

Читайте: У Мирнограді поліція розшукуватиме батьків, які переховують своїх дітей від евакуації, - МВА

Автор: 

евакуація (2300) Донецька область (8302) Мирноград (48)


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Топ коментарі
+22
Вони і Зєлі напевно вдячні. Як і більшість жителів Дніпра, хоча при Сирському+Зеленському рашисти наблизились впритул до Дніпропетровської області.
Як не було критичного мислення у виборців Зе, так його і з'явилось.
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22.08.2024 11:00
+19
При Залужному потроху відвоювували... І зброї тоді давали менше ... А зараз навпаки... Здача територій. Що робиться????
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22.08.2024 10:44
+15
куди їм їхати в чисте поле ?

надати потрібно житло, а потім критикувати!
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22.08.2024 10:50
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Невиліковні ,,ждуни"і зрадники! Їх з самого початку треба пакувати і вивозити, щоб не заважали Військовим!!
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22.08.2024 10:37 Відповісти
всіх не зловите!

якщо ховаються, то й х... з ними!
а ні ждуни, а ні їх послід українцями не стануть!
подивіться скільки донецьких уже в Києві! їх одразу видно !
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22.08.2024 10:49 Відповісти
куди їм їхати в чисте поле ?

надати потрібно житло, а потім критикувати!
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22.08.2024 10:50 Відповісти
Було б бажання
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22.08.2024 10:52 Відповісти
одного бажання мало
з дітьми куди подітися без житла і грошей ?
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22.08.2024 10:54 Відповісти
Путька за їх дітей потурбується - років за десять погонить "на м'ясо" проти НАТО 👿
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22.08.2024 10:58 Відповісти
За кого голосував Дамбас?
Вірно, за Ригів та ЗЄлю

 ото хай на себе й ображаються!
а конкретно - на мадам Верешук.
гроші на біженців у неї
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22.08.2024 11:03 Відповісти
За zeлю проголосували всі
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22.08.2024 11:45 Відповісти
області, крім Львівської. Чи "ета другоє"?
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22.08.2024 11:46 Відповісти
Перец
Їх вивозять централізовано на правобережжя. Житло надається. Не в обласних центрах, звичайно.
Якісь виплати теж є. Так що не в чисте поле.
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22.08.2024 11:10 Відповісти
сам загули Попасну, Лисичанськ, Сєвєродонецьк.
а Работіно то взагалі красава - житло під фундамент, ждуни там зажиточно живуть.... 😕
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22.08.2024 11:21 Відповісти
на фу.. це туда ➡️
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22.08.2024 11:27 Відповісти
Вася Перець : а, як я 22 роки тому приїхав в Київ, мені ніхто житло не надавав?
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22.08.2024 17:43 Відповісти
А ви звідки, така хутка виїжджалка?
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22.08.2024 11:46 Відповісти
При Залужному потроху відвоювували... І зброї тоді давали менше ... А зараз навпаки... Здача територій. Що робиться????
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22.08.2024 10:44 Відповісти
Моя невістка з Харкова, так ось вони вдячні Сирському, знаєте самі чому,так що не пишіть про геній дипломата.
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22.08.2024 10:46 Відповісти
Це ти Ко,знову нік змінила,але не мізки. Пишеш з Харкова чи може з Покровськ?! Бот ресурсу при тому без надобності
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22.08.2024 11:00 Відповісти
Вони і Зєлі напевно вдячні. Як і більшість жителів Дніпра, хоча при Сирському+Зеленському рашисти наблизились впритул до Дніпропетровської області.
Як не було критичного мислення у виборців Зе, так його і з'явилось.
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22.08.2024 11:00 Відповісти
"Бог НЕ дав!" кажуть в Україні 😕
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22.08.2024 11:09 Відповісти
А може не при такій комбінації? Залужного назначив Зе на посаду Головнокомандувача і іменно він повинен був бачити усе ,але 100 тисячну армію орків у вересні 2021 з повною готовністю до війни не побачив. Може досить пустої дискусії, бо кожен мав робити те за що відповідав. І дякувати Сирському Харків має сенс, бо операція його рівно як і Київ. Велика операція Залужного була рік окопної війни,дисертації і публікації.
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22.08.2024 11:09 Відповісти
"І дякувати Сирському Харків має сенс, бо операція його рівно як і Київ."

Це яндекс так криво перекладає із мокшанської на українську?
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22.08.2024 11:13 Відповісти
Ні: "є сенс дякувати сирському за Харків", там пропущено пару букв.
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22.08.2024 20:45 Відповісти
Так-так ... "пару букв". Плюс ще з десяток в цьому абрвалг "бо операція його рівно як і Київ."
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22.08.2024 21:11 Відповісти
То вже про весну 2022, коли Сирок зупинив орчатину під Києвом, та вишвирнув геть. Мене здивувало, як Ви почали верзти маячню про переклад, хоча людина все вірно написала, трохи плутаючи слова та букви, від хвилювання.
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22.08.2024 21:15 Відповісти
Мене дивує інше. Як ви примудрились визначити, що людина хвилювалась.
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22.08.2024 22:11 Відповісти
це просто, Алла - на цьому форумі не схвильованих нема....
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22.08.2024 22:29 Відповісти
крім алли)
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23.08.2024 02:19 Відповісти
не треба на Аллу навалювать - жінка наша 10 років її знаю...
жодних питань...
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23.08.2024 02:36 Відповісти
А що ж зараз Донецьк не має сенс через Сирського, рівно як Запорізька область, що змінилось. Він втратив свій талант?
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22.08.2024 11:28 Відповісти
че ты несешь ? клоун, таких как ты лишать паспорта и всех прав в Украине, депортировать на болота.
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22.08.2024 15:06 Відповісти
поки в Україні кажуть "че - ми в сраці....
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22.08.2024 22:38 Відповісти
там нечем мыслить, но наконец то русня уже к границам Днепра подходит, я хочу посмотреть на реакцию зелизунов. коглда руня Покровск захватит. а после и всю правую сторону захватит.
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22.08.2024 15:00 Відповісти
Не хочеться, щоб таке сталось. Але коли читаю коментарі реальних, проукраїнських людей з Дніпра, які сьогодні живуть із повернутою в бік Суджі головою і кричать "Ура!" новинам з Курської області, думаю коли в них настане прозріння і чи настане взагалі?
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22.08.2024 15:21 Відповісти
Поки що ні.
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22.08.2024 15:37 Відповісти
Я не знаю чи можна щось придумати, щоб зупинити там каZапів ( потрібно читати, слухати військових ), але якщо каZапи зайдуть в Дніпропетровську область, Зєліним рейтингам настане триндець. А для нього вони хворобливо важливі. І ніякі Суджі і села в Курській області цього не виправлять.
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22.08.2024 15:59 Відповісти
Які рейтинги у самозванця. Він може тягнути хоч до Львівської області , бо сам втече при любому розкладі.
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22.08.2024 20:12 Відповісти
Подумайте- був Залужний, відбили Харків. Нема- втрачаємо Донецьку область.
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22.08.2024 11:21 Відповісти
А що сталось? Ми ж перемагаємо, оно резервів та зброї стільки, що вистачає на відкриття нових ділянок фронту...
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22.08.2024 11:17 Відповісти
гадаю, мешканці мирнограда задоволені стабілізацєю фронту після звільнення головкома залужного?
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22.08.2024 11:47 Відповісти
Взагалі то - це страшна престрашна трагедія! А тут таку муйню дурнувату пишуть. Здалеку. І дуже здалеку...
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22.08.2024 11:51 Відповісти
На тлі того, як галопічно Зеля здає Донеччину, новими фарбами заграла справа зеленого ДБР проти Порошенка за звільнення Донбасу.
Нагадаю, Медведчука до пуйла відпустив саме Єрмак.
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22.08.2024 12:30 Відповісти
ПерекладИ, а то ні х не понятно.
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22.08.2024 15:40 Відповісти
https://t.me/zelyazradnik/36265
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22.08.2024 12:33 Відповісти
а стадо все тупее и тупее. идет сдача Донецка, при этом курском затыкивая медийду, как только Донецкая будет полностью сдана, хозяин зели скажет выходи из Курска. скоро границы 91 года, глотайте, глотайте.
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22.08.2024 15:04 Відповісти
Вивозять тих людоньок по закинутих базах відпочинку і то на пару тижнів а далі бомжувать-орендувать за свої гроші, а кличко тим часом до дня незалежності лавочки по скверам на нові міняє. *****, на яких різних планетах ми живемо.
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22.08.2024 18:41 Відповісти
Так. Тільки Бубон Оманський ні в чому не винен! Ходімо на шашлики і дєвятаємая!
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22.08.2024 19:51 Відповісти
чого на різних?
Квіти замість окопів. Чому у містах за 10 км від лінії фронту все ще займаються благоустроєм?
https://svoi.city/articles/373995/kviti-zamist-okopiv-chomu-u-mistah-za-10-km-vid-linii-frontu-vse-sche-zajmayutsya-blagoustroyem
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22.08.2024 20:03 Відповісти
Если это женщины и дети то в чем проблема - половина мира открыта, ну а так же старики еще и инвалиды. Спокойно можно выехать из страны и нормально себя чувствовать.
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22.08.2024 19:11 Відповісти
Не потрібно. Ждуни (зрадники) мають бути знищені.
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22.08.2024 19:50 Відповісти
Ты сначала кацапню победи, знищувач херов
И интересно, сколько сейчас платят восхвалителеям Порошенко, что то их много на цензоре😁😁😁 порошенко- вор или кто то не в курсе его схем?
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22.08.2024 20:46 Відповісти
Ви ще не зрозуміли? це сайт шанувальників Порошенка
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22.08.2024 21:59 Відповісти
ви теж по Порошенку як ви тута? 🤣
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23.08.2024 02:21 Відповісти
А техніка в місті є,щоб окопи вирити?
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22.08.2024 22:24 Відповісти
Підари що пишуть про ждунів на Донеччині запам'ятайте в будь-якому населеному пункті України під загрозою окупації будуть лишатися люди, гниди ви ***@ні
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22.08.2024 22:28 Відповісти
Та лишіть ждунів у спокої, хай їм буде Земля скловатою.
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22.08.2024 22:32 Відповісти
Але як дружньо влада мовчить про те шо фронт на Сході просто розсипався. рашисти окуповують Україну, люди - хто тікає, хто залишається з рашистами. Як там кава у Криму - ще заходить, розвідник.
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22.08.2024 22:40 Відповісти
хлопці - в стрій, це ваш день!
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23.08.2024 01:20 Відповісти
докерувалися кловани...
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23.08.2024 01:21 Відповісти
 
 