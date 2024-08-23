Сили оборони просунулись біля Нововодяного на Донеччині, - DeepState

Сили оборони досягли успіху біля Нововодяного у Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

Водночас ворог просунувся біля Новогродівки, Завітного, у Торецьку та Птичому.







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