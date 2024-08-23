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Новини Війна
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Сили оборони просунулись біля Нововодяного на Донеччині, - DeepState

Український воїн(фото ілюстративне)

Сили оборони досягли успіху біля Нововодяного у Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

Водночас ворог просунувся біля Новогродівки, Завітного, у Торецьку та Птичому.

Просування Сил оборони на Донеччині

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Автор: 

Донецька область (8308)


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Тягни-товкай) тоакай це ІІІ-тя?)
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23.08.2024 01:40 Відповісти
Вимкни штучний інтелект. Зберись, включи голову
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23.08.2024 02:00 Відповісти
Була б достатня кількість 155-снарядів, можна було б всю цю сволоту перемолоти з землею та на тих рубіжах зупинити.
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23.08.2024 02:20 Відповісти
Ну видимо Зе-команде надо было летать не в Франции и Италии, а в сев. Корею, пухляш бы просто отсыпал снаряды и не кукарекал на весь мир про нифига себе какую поддержку
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23.08.2024 03:52 Відповісти
Боже, допоможи
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23.08.2024 03:27 Відповісти
Молодці
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23.08.2024 04:18 Відповісти
Ковалівка!
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23.08.2024 04:19 Відповісти
Виходять на рубіж річки Жеребець. Отут і треба було завершувати Харківську операцію восені 2022 та в темпі перекидати сили на Південь, доки орчатина не окопалася. Але Залужний продовжував мєсити бруд трохи за Жеребцем, і досі там.
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23.08.2024 08:54 Відповісти
 
 