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Новости Война
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Войска РФ не смогли взять в окружение украинские силы на Покровском направлении, - ISW

Ситуація на Покровському напрямку

Продвижение РФ на Покровском направлении, вероятно, побудило Силы обороны Украины отступить с некоторых позиций к юго-востоку от Покровска, поэтому войска РФ не смогли достичь своей вероятной цели - тактического окружения украинских сил в этом районе.

Об этом в своем отчете сообщает американский Институт изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

"Геолоцированные кадры, опубликованные 22 августа, показывают, что российские войска недавно захватили Птичье (к юго-востоку от Покровска) и продвинулись дальше к югу от населенного пункта. ISW считает, что это подтверждает российские заявления о том, что российские войска ранее захватили остальной восточный берег Карловского водохранилища в районе", - отметили там.

Читайте: Кремль близок к разгрому Покровска, который является жизненно важным для Украины - The Economist

По данным аналитиков недавнее российское продвижение на юг и юго-запад от трассы Т-0511 (Очеретино-Гродовка) уравняло российский выступ на восток и юго-восток от Покровска вместо того, чтобы создать условия для тактического окружения украинских сил.

"Российские войска, вероятно, имели целью наступление к западу от Карловского водохранилища, от Яснобродовки и Карловки, чтобы окружить украинские силы к востоку от линии Гродовка-Новогродовка-Селидово, но не смогли достичь этого", - добавили в ISW.

Также в последние недели войска РФ окружили украинские силы, когда они продвигались к автомагистрали Е-50 (Донецк-Покровск), и угроза тактического окружения, вероятно, побудила украинских военных к отступлению.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Наступление на Покровск: ключевой узел юга Донбасса | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

Покровск (570) ISW (493)


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Топ комментарии
+20
А де мінні поля і мільярдні фортифікації?
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23.08.2024 07:45
+13
Не змогли? Так це ж перемога. У нас останнім часом одні перемоги.
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23.08.2024 07:44
+12
Дякуємо героям -Захисникам України та їх Родинам!
Дякуємо Західним Партнерам за підтримку і допомогу Українців!
Україна переможе, окупантів рашиських *****!!
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23.08.2024 08:06
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Правила форума Совет форумчан
Не змогли? Так це ж перемога. У нас останнім часом одні перемоги.
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23.08.2024 07:44 Ответить
Єто ж праздник со слезами.......
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23.08.2024 08:11 Ответить
к чему ты это пи"зданул?
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23.08.2024 08:40 Ответить
А де мінні поля і мільярдні фортифікації?
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23.08.2024 07:45 Ответить
в кишенях зелених мразот...
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23.08.2024 08:05 Ответить
Єрмак ходить за Клоуном, як тінь(смотрящій).
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23.08.2024 08:05 Ответить
Дякуємо героям -Захисникам України та їх Родинам!
Дякуємо Західним Партнерам за підтримку і допомогу Українців!
Україна переможе, окупантів рашиських *****!!
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23.08.2024 08:06 Ответить
Протилежна думка від того, що сказала . Ну, то таке...
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23.08.2024 09:14 Ответить
Так. То таке.
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23.08.2024 12:05 Ответить
 
 