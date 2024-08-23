Войска РФ не смогли взять в окружение украинские силы на Покровском направлении, - ISW

Продвижение РФ на Покровском направлении, вероятно, побудило Силы обороны Украины отступить с некоторых позиций к юго-востоку от Покровска, поэтому войска РФ не смогли достичь своей вероятной цели - тактического окружения украинских сил в этом районе.

Об этом в своем отчете сообщает американский Институт изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

"Геолоцированные кадры, опубликованные 22 августа, показывают, что российские войска недавно захватили Птичье (к юго-востоку от Покровска) и продвинулись дальше к югу от населенного пункта. ISW считает, что это подтверждает российские заявления о том, что российские войска ранее захватили остальной восточный берег Карловского водохранилища в районе", - отметили там.

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По данным аналитиков недавнее российское продвижение на юг и юго-запад от трассы Т-0511 (Очеретино-Гродовка) уравняло российский выступ на восток и юго-восток от Покровска вместо того, чтобы создать условия для тактического окружения украинских сил.

"Российские войска, вероятно, имели целью наступление к западу от Карловского водохранилища, от Яснобродовки и Карловки, чтобы окружить украинские силы к востоку от линии Гродовка-Новогродовка-Селидово, но не смогли достичь этого", - добавили в ISW.

Также в последние недели войска РФ окружили украинские силы, когда они продвигались к автомагистрали Е-50 (Донецк-Покровск), и угроза тактического окружения, вероятно, побудила украинских военных к отступлению.

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