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Новини Війна
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Війська РФ не змогли взяти в оточення українські сили на Покровському напрямку, - ISW

Ситуація на Покровському напрямку

Просування РФ на Покровському напрямку, ймовірно, спонукало Сили оборони України відступити з деяких позицій на південний схід від Покровська, відтак війська РФ не змогли досягти своєї ймовірної мети - тактичного оточення українських сил у цьому районі.

Про це у своєму звіті повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

"Геолоковані кадри, опубліковані 22 серпня, показують, що російські війська нещодавно захопили Птиче (на південний схід від Покровська) і просунулися далі на південь від населеного пункту. ISW вважає, що це підтверджує російські заяви про те, що російські війська раніше захопили решту східного берега Карлівського водосховища в районі", - зазначили там.

Також читайте: Остін та Умєров обговорять, чи планує Україна утримувати територію Курщини, - Пентагон

За даними аналітиків недавнє російське просування на південь і південний захід від траси Т-0511 (Очеретине-Гродівка) зрівняло російський виступ на схід і південний схід від Покровська замість того, щоб створити умови для тактичного оточення українських сил.

"Російські війська, ймовірно, мали на меті наступ на захід від Карлівського водосховища, від Яснобродівки і Карлівки, щоб оточити українські сили на схід від лінії Гродівка-Новогродівка-Селидове, але не змогли досягти цього", - додали в ISW.

Також останніми тижнями війська РФ оточили українські сили, коли вони просувалися до автомагістралі Е-50 (Донецьк-Покровськ), і загроза тактичного оточення, ймовірно, спонукала українських військових до відступу.

Читайте: Наступ на Курську область дозволив ЗСУ подолати перевагу РФ в живій силі та техніці, - ISW

Автор: 

Покровськ (602) ISW (653)


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Топ коментарі
+20
А де мінні поля і мільярдні фортифікації?
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23.08.2024 07:45
+13
Не змогли? Так це ж перемога. У нас останнім часом одні перемоги.
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23.08.2024 07:44
+12
Дякуємо героям -Захисникам України та їх Родинам!
Дякуємо Західним Партнерам за підтримку і допомогу Українців!
Україна переможе, окупантів рашиських *****!!
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23.08.2024 08:06
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Не змогли? Так це ж перемога. У нас останнім часом одні перемоги.
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23.08.2024 07:44 Відповісти
Єто ж праздник со слезами.......
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23.08.2024 08:11 Відповісти
к чему ты это пи"зданул?
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23.08.2024 08:40 Відповісти
А де мінні поля і мільярдні фортифікації?
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23.08.2024 07:45 Відповісти
в кишенях зелених мразот...
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23.08.2024 08:05 Відповісти
Єрмак ходить за Клоуном, як тінь(смотрящій).
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23.08.2024 08:05 Відповісти
Дякуємо героям -Захисникам України та їх Родинам!
Дякуємо Західним Партнерам за підтримку і допомогу Українців!
Україна переможе, окупантів рашиських *****!!
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23.08.2024 08:06 Відповісти
Протилежна думка від того, що сказала . Ну, то таке...
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23.08.2024 09:14 Відповісти
Так. То таке.
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23.08.2024 12:05 Відповісти
 
 