Війська РФ не змогли взяти в оточення українські сили на Покровському напрямку, - ISW

Просування РФ на Покровському напрямку, ймовірно, спонукало Сили оборони України відступити з деяких позицій на південний схід від Покровська, відтак війська РФ не змогли досягти своєї ймовірної мети - тактичного оточення українських сил у цьому районі.

Про це у своєму звіті повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

"Геолоковані кадри, опубліковані 22 серпня, показують, що російські війська нещодавно захопили Птиче (на південний схід від Покровська) і просунулися далі на південь від населеного пункту. ISW вважає, що це підтверджує російські заяви про те, що російські війська раніше захопили решту східного берега Карлівського водосховища в районі", - зазначили там.

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За даними аналітиків недавнє російське просування на південь і південний захід від траси Т-0511 (Очеретине-Гродівка) зрівняло російський виступ на схід і південний схід від Покровська замість того, щоб створити умови для тактичного оточення українських сил.

"Російські війська, ймовірно, мали на меті наступ на захід від Карлівського водосховища, від Яснобродівки і Карлівки, щоб оточити українські сили на схід від лінії Гродівка-Новогродівка-Селидове, але не змогли досягти цього", - додали в ISW.

Також останніми тижнями війська РФ оточили українські сили, коли вони просувалися до автомагістралі Е-50 (Донецьк-Покровськ), і загроза тактичного оточення, ймовірно, спонукала українських військових до відступу.

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