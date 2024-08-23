НАТО повысил уровень опасности на авиабазе в Германии из-за возможной угрозы

На авиабазе самолетов-разведчиков НАТО в Гайленкирхене, земля Северный Рейн-Вестфалия, объявили второй самый высокий уровень предупреждения "Чарли". В качестве меры предосторожности весь второстепенный персонал отправили домой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на FAZ.

Как отмечается, такое решение приняли произошло через неделю после инцидентов безопасности на двух военных объектах НАТО и из-за потенциальной террористической угрозы.

В терминологии НАТО уровень угрозы "Чарли" означает, что произошел инцидент или есть доказательства высокой вероятности террористического акта против Альянса.

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"Это не вызывает беспокойства, а является исключительно мерой предосторожности, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать наши критически важные операции", - подчеркнул представитель авиабазы.

Полиция подтвердила свое участие в обеспечении безопасности.

На авиабазе НАТО Гайленкирхен расположена система раннего предупреждения и контроля AWACS, насчитывающая 14 самолетов Boeing 707, которые осуществляют мониторинг воздушного пространства, раннее выявление угроз и информирование Альянса.

Эта система выполняет функции воздушного и морского наблюдения, а также используется как летающий командный центр для управления боевыми самолетами.

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AWACS использовалась во многих операциях, включая Балканы и Афганистан, а после начала войны в Украине была временно передислоцирована в Румынию.

Самолеты могут работать на расстоянии до 9250 километров и отслеживать другие воздушные суда на расстоянии более 400 километров.