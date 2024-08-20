За неделю истребители НАТО перехватили 10 боевых самолетов РФ над Балтийским регионом, - Минобороны Литвы
В период с 12 по 18 августа истребители НАТО трижды взлетали для перехвата российских самолетов, которые нарушили правила полетов над территорией Балтийского региона.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 13 августа истребители Альянса вылетели на идентификацию российского самолета Ил-20, совершавшего полет в международном воздушном пространстве из Калининградской области РФ, а затем летевшего в обратную сторону. Российский Ил-20 летел без плана полета и без включенного радиолокационного ретранслятора. Кроме этого воздушное судно не поддерживало радиосвязь с региональным центром управления полетами.
На следующий день, 14 августа, истребители НАТО снова поднимались в небо. На этот раз для идентификации двух российских самолетов ТУ-22М3, двух СУ-30, двух СУ-35 и двух СУ-27.
В Минобороны Литвы рассказали, что российские ТУ-22М3, СУ-30 и СУ-35 летели в международном воздушном пространстве с материковой территории РФ и в обратную сторону. Два самолета СУ-27 кружили в воздушном пространстве неподалеку Калининградской области. У воздушных судов не было ни плана полетов, ни включенных радиолокационных ретрансляторов и поддержки радиосвязи.
16 августа самолеты НАТО поднимались для идентификации российского самолета Ил-20, который летел из Калининградской области в материковую часть России. Отмечается, что самолет не имел плана полетов и включенного ретранслятора, а также не выходил на радиосвязь.
Напомним, что 3 августа, немецкие и шведские истребители перехватили два российских самолета Су-30 над Балтийским морем у берегов Латвии.
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Курва-боберфермерів!!! Ото б жару їм задали!!
Вже повні торби тих перехоплених рузьге літаків!
що з того??