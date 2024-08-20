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За тиждень винищувачі НАТО перехопили 10 бойових літаків РФ над Балтійським регіоном, - Міноборони Литви

За тиждень винищувачі НАТО перехопили 10 бойових літаків РФ над Балтійським регіоном, - Міноборони Литви

У період з 12 по 18 серпня винищувачі НАТО тричі злітали для перехоплення російських літаків, які порушили правила польотів над територією Балтійського регіону.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Литви, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 13 серпня винищувачі Альянсу вилетіли на ідентифікацію російського літака Іл-20, який здійснював політ у міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області РФ, а потім летів у зворотній бік. Російський Іл-20 летів без плану польоту та без увімкненого радіолокаційного ретранслятора. Окрім цього повітряне судно не підтримувало радіозв’язку з регіональним центром управління польотами.

Наступного дня, 14 серпня, винищувачі НАТО знову піднімалися в небо. Цього разу для ідентифікації двох російських літаків ТУ-22М3, двох СУ-30, двох СУ-35 і двох СУ-27.

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У Міноборони Литви розповіли, що російські ТУ-22М3, СУ-30 і СУ-35 летіли у міжнародному повітряному просторі з материкової території РФ та у зворотний бік. Два літаки СУ-27 кружляли у повітряному просторі неподалік Калінінградської області. У повітряних суден не було ні плану польотів, ні увімкнених радіолокаційних ретрансляторів та підтримки радіозв’язку.

16 серпня літаки НАТО піднімалися для ідентифікації російського літака Іл-20, який летів з Калінінградської області до материкової частини Росії. Зазначається, що літак не мав плану польотів та увімкненого ретранслятора, а також не виходив на радіозв'язок.

Нагадаємо, що 3 серпня, німецькі та шведські винищувачі перехопили два російські літаки Су-30 над Балтійським морем біля берегів Латвії.

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НАТО (6431) росія (65010) літак (2900) перехоплення (351)


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Ой нема так хоробрих Курва-бобер фермерів!!! Ото б жару їм задали!!
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20.08.2024 17:14 Відповісти
Мгм.
Вже повні торби тих перехоплених рузьге літаків!
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20.08.2024 17:24 Відповісти
Перехоплюють ракетами, а не шмарклями.
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20.08.2024 17:53 Відповісти
а хоч 1111
що з того??
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20.08.2024 19:19 Відповісти
Та хоть сто самолей кацапских перехватывайте! Турки пару лет назад не перехватывали. Сбили к куям и куй с ним! С тех пор в ту сторону кацапы даже пердеть не пробуют.
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20.08.2024 21:05 Відповісти
 
 