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НАТО підвищив рівень небезпеки на авіабазі у Німеччині через можливу загрозу

У НАТО оголосили другий рівень небезпеки на авіабазі в Німеччині

На авіабазі літаків-розвідників НАТО у Гайленкірхені, земля Північний Рейн-Вестфалія, оголосили другий найвищий рівень попередження "Чарлі". Як запобіжний захід весь другорядний персонал відправили додому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на FAZ.

Як зазначається, таке рішення ухвалили сталося через тиждень після інцидентів безпеки на двох військових об’єктах НАТО та через потенційну терористичну загрозу.

У термінології НАТО рівень загрози "Чарлі" означає, що стався інцидент або є докази високої ймовірності терористичного акту проти Альянсу.

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"Це не викликає занепокоєння, а є виключно запобіжним заходом, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати наші критично важливі операції", - наголосив речник авіабази.

Поліція підтвердила свою участь у забезпеченні безпеки.

На авіабазі НАТО Гайленкірхен розташована система раннього попередження і контролю AWACS, що налічує 14 літаків Boeing 707, які здійснюють моніторинг повітряного простору, раннє виявлення загроз та інформування Альянсу.

Ця система виконує функції повітряного і морського спостереження, а також використовується як літаючий командний центр для управління бойовими літаками.

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AWACS використовувалася в багатьох операціях, включаючи Балкани та Афганістан, а після початку війни в Україні була тимчасово передислокована до Румунії. 

Літаки можуть працювати на відстані до 9250 кілометрів і відстежувати інші повітряні судна на відстані понад 400 кілометрів.

Автор: 

Німеччина (7318) НАТО (6408)


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Але ж не можна просто так збивати російські дрони, ракети та літаки, що порушують повітряний простір НАТО.

Тому до сраки всі ті підвищені рівні небезбеки.
Ну будуть Ганси тепер обурливо та уважно спостерігати, як кацапи роблять, що хочуть.
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23.08.2024 09:08 Відповісти
Про яких ви гансів,якщо там Чарлі?! НАТО, а не Німеччина.
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23.08.2024 09:28 Відповісти
Пусть ракеты нам поставляют без ограничения применения и угрозы закончатся.
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23.08.2024 10:36 Відповісти
Вествафлія...
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23.08.2024 10:46 Відповісти
 
 