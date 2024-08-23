Артиллерия, КАБы и FPV: РФ 17 раз обстреляла Сумщину

Российские оккупационные войска ночью и утром 17 раз обстреляли приграничье и населенные пункты Сумщины.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Было зафиксировано 47 взрывов.

Под огнем рашистов:

Новослободская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (3 взрыва);

Ямпольская громада: зафиксирован авиаудар (КАБ) (3 взрыва);

Свесская громада: враг нанес авиаудар (КАБ) (3 взрыва);

Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (23 взрыва) и сбросили взрывные устройства с БПЛА (ВОГ) (6 взрывов);

Березовская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (1 взрыв);

Эсманьская громада: зафиксирован авиаудар (КАБ) (1 взрыв);

Глуховская громада: нанесены удары FPV-дронами (4 взрыва);

Белопольская громада: был авиаудар (КАБ) (1 взрыв);

Хотинская громада: враг нанес авиаудар (КАБ) (1 взрыв);

Юнаковская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (1 взрыв).

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