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Новости Война
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Артиллерия, КАБы и FPV: РФ 17 раз обстреляла Сумщину

Наслідки обстрілів Сумщини

Российские оккупационные войска ночью и утром 17 раз обстреляли приграничье и населенные пункты Сумщины.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Было зафиксировано 47 взрывов.

Под огнем рашистов:

  • Новослободская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (3 взрыва);
  • Ямпольская громада: зафиксирован авиаудар (КАБ) (3 взрыва);
  • Свесская громада: враг нанес авиаудар (КАБ) (3 взрыва);
  • Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (23 взрыва) и сбросили взрывные устройства с БПЛА (ВОГ) (6 взрывов);
  • Березовская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (1 взрыв);
  • Эсманьская громада: зафиксирован авиаудар (КАБ) (1 взрыв);
  • Глуховская громада: нанесены удары FPV-дронами (4 взрыва);
  • Белопольская громада: был авиаудар (КАБ) (1 взрыв);
  • Хотинская громада: враг нанес авиаудар (КАБ) (1 взрыв);
  • Юнаковская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (1 взрыв).

Также читайте: Оккупанты нанесли 88 ударов по Сумщине в течение дня: 2 человека погибли, 3 - ранены

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обстрел (26872) Сумская область (2996)


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Приїхав Лідор на Сумщину, так кацапи наче оскаженіли. За добу поранений та вбита. І це тільки у нашому селищі. Наче Лідор по селам на кордон завітав. Висновок: йди вже з посади - дай дорогу іншому, не заважай здібним та професіоналам.
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23.08.2024 10:29 Ответить
Брехня. Вчора голова Сумської ОВА Артюх доповів Зе, що дякуючи наступу на Курську область - "Спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних"
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23.08.2024 10:52 Ответить
 
 