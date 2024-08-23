Артиллерия, КАБы и FPV: РФ 17 раз обстреляла Сумщину
Российские оккупационные войска ночью и утром 17 раз обстреляли приграничье и населенные пункты Сумщины.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Было зафиксировано 47 взрывов.
Под огнем рашистов:
- Новослободская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (3 взрыва);
- Ямпольская громада: зафиксирован авиаудар (КАБ) (3 взрыва);
- Свесская громада: враг нанес авиаудар (КАБ) (3 взрыва);
- Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (23 взрыва) и сбросили взрывные устройства с БПЛА (ВОГ) (6 взрывов);
- Березовская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (1 взрыв);
- Эсманьская громада: зафиксирован авиаудар (КАБ) (1 взрыв);
- Глуховская громада: нанесены удары FPV-дронами (4 взрыва);
- Белопольская громада: был авиаудар (КАБ) (1 взрыв);
- Хотинская громада: враг нанес авиаудар (КАБ) (1 взрыв);
- Юнаковская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (1 взрыв).
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gr1959
показать весь комментарий23.08.2024 10:29 Ответить Мне нравится 0
Nub Nubov #586380
показать весь комментарий23.08.2024 10:52 Ответить Мне нравится 0
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