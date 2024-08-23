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Новини Війна
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Артилерія, КАБи та FPV: РФ 17 разів обстріляла Сумщину

Наслідки обстрілів Сумщини

Російські окупаційні війська вночі та вранці 17 разів обстріляли прикордоння та населені пункти Сумщини.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Було зафіксовано 47 вибухів.

Під вогнем рашистів:

  • Новослобідська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (3 вибухи);
  • Ямпільська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (3 вибухи);
  • Свеська громада: ворог завдав авіаудару (КАБ) (3 вибухи);
  • Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (23 вибухів) та скинули вибухові пристрої з БпЛА (ВОГ) (6 вибухів);
  • Березівська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (1 вибух);
  • Есманьська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (1 вибух);
  • Глухівська громада: завдано ударів FPV-дронами (4 вибухи);
  • Білопільська громада: був авіаудар (КАБ) (1 вибух);
  • Хотінська громада: ворог завдав авіаудару (КАБ) (1 вибух);
  • Юнаківська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (1 вибух).

Також читайте: Вночі окупанти обстріляли села на Харківщині, дві людини дістали поранення

Автор: 

обстріл (28196) Сумська область (3541)


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Приїхав Лідор на Сумщину, так кацапи наче оскаженіли. За добу поранений та вбита. І це тільки у нашому селищі. Наче Лідор по селам на кордон завітав. Висновок: йди вже з посади - дай дорогу іншому, не заважай здібним та професіоналам.
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23.08.2024 10:29 Відповісти
Брехня. Вчора голова Сумської ОВА Артюх доповів Зе, що дякуючи наступу на Курську область - "Спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних"
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23.08.2024 10:52 Відповісти
 
 