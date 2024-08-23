Артилерія, КАБи та FPV: РФ 17 разів обстріляла Сумщину
Російські окупаційні війська вночі та вранці 17 разів обстріляли прикордоння та населені пункти Сумщини.
Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Було зафіксовано 47 вибухів.
Під вогнем рашистів:
- Новослобідська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (3 вибухи);
- Ямпільська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (3 вибухи);
- Свеська громада: ворог завдав авіаудару (КАБ) (3 вибухи);
- Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (23 вибухів) та скинули вибухові пристрої з БпЛА (ВОГ) (6 вибухів);
- Березівська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (1 вибух);
- Есманьська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (1 вибух);
- Глухівська громада: завдано ударів FPV-дронами (4 вибухи);
- Білопільська громада: був авіаудар (КАБ) (1 вибух);
- Хотінська громада: ворог завдав авіаудару (КАБ) (1 вибух);
- Юнаківська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (1 вибух).
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gr1959
показати весь коментар23.08.2024 10:29 Відповісти Мені подобається 0
Nub Nubov #586380
показати весь коментар23.08.2024 10:52 Відповісти Мені подобається 0
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