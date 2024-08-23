Власти РФ призвали жителей Рыльска на Курщине эвакуироваться, "пока есть возможность"

Жителей города Рыльск Курской области власти РФ призвали эвакуироваться "не дожидаясь до последнего, как Суджа, Коренево, Глушково".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA, об этом заявил советник губернатора Курской области и "военкор" Роман Алехин.

"Сегодня лучше будет эвакуироваться и из Рыльска, пока для этого есть возможность, и это безопасно", - отметил он.

В начале 2024 года в Рыльске проживало почти 15 000 человек, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики России.

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