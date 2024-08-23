Власти РФ призвали жителей Рыльска на Курщине эвакуироваться, "пока есть возможность"
Жителей города Рыльск Курской области власти РФ призвали эвакуироваться "не дожидаясь до последнего, как Суджа, Коренево, Глушково".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA, об этом заявил советник губернатора Курской области и "военкор" Роман Алехин.
"Сегодня лучше будет эвакуироваться и из Рыльска, пока для этого есть возможность, и это безопасно", - отметил он.
В начале 2024 года в Рыльске проживало почти 15 000 человек, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики России.
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+10 vsbu vsbu
показать весь комментарий23.08.2024 10:03
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+8 Сергей121
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На данний момент з Курської області кількість евакуйованих доходить до 150 000 тисяч. І евакуація продовжується.
Катастрофа в росії? ТАК - катастрофа...
І що десь 70% жителів росії проживає в Європейській частині рф?
РИЛА!
сракитого не відноситься.
Це добре що кадирівці не посилають Втік-ток війська на передову..адже після їх знищення,не залишиться навіть охорони для самої влади в Чечні.