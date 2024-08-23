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Новости Война
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Власти РФ призвали жителей Рыльска на Курщине эвакуироваться, "пока есть возможность"

Жителів російського Рильська закликали евакуюватися

Жителей города Рыльск Курской области власти РФ призвали эвакуироваться "не дожидаясь до последнего, как Суджа, Коренево, Глушково".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA, об этом заявил советник губернатора Курской области и "военкор" Роман Алехин.

"Сегодня лучше будет эвакуироваться и из Рыльска, пока для этого есть возможность, и это безопасно", - отметил он.

В начале 2024 года в Рыльске проживало почти 15 000 человек, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики России.

Также читайте: Остин и Умеров обсудят, планирует ли Украина удерживать территорию Курщины, - Пентагон

Автор: 

россия (95352) Курск (1073)


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Топ комментарии
+10
Ага, давайте - вимітайтесь....
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23.08.2024 10:03
+9
Починається свято у паРашкінських мародерів...
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23.08.2024 10:05
+8
Навіть у цих відморожених попереджають про загрозу нашого наступу, а наше ЗЕбуїнство вивезло тільки свою рідню та свою шоблу, а на людей..."в має на шашликі!" Прокляті підари!
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23.08.2024 10:23
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Ага, давайте - вимітайтесь....
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23.08.2024 10:03 Ответить
При Чорнобильській катастрофі було євакуйовано 50 тисяч населення.
На данний момент з Курської області кількість евакуйованих доходить до 150 000 тисяч. І евакуація продовжується.
Катастрофа в росії? ТАК - катастрофа...
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23.08.2024 11:58 Ответить
Значить будуть бамбіть...😁
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23.08.2024 13:04 Ответить
Друже а ти знав, що десь 70% території росії - це ВІЧНА МЕРЗЛОТА?
І що десь 70% жителів росії проживає в Європейській частині рф?
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23.08.2024 12:00 Ответить
Починається свято у паРашкінських мародерів...
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23.08.2024 10:05 Ответить
Як називають мешканців рильська?

РИЛА!
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23.08.2024 10:06 Ответить
Рильчанє, мабуть.
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23.08.2024 10:20 Ответить
Це українські землі і міста.
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23.08.2024 13:06 Ответить
"Спасайся хтоможет, есвео ідьот паплану" (c) йхлуо
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23.08.2024 10:08 Ответить
від Корєнєва до Рильська 10 км. Теоретично дістає 120мм міномет.
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23.08.2024 10:09 Ответить
звалюйте хто може😁
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23.08.2024 10:11 Ответить
як там у класиків? спасєніе утопающих...
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23.08.2024 10:12 Ответить
проста спєцабасрация ідьот па плану па установлєнаму графіку...
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23.08.2024 10:14 Ответить
Навіть у цих відморожених попереджають про загрозу нашого наступу, а наше ЗЕбуїнство вивезло тільки свою рідню та свою шоблу, а на людей..."в має на шашликі!" Прокляті підари!
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23.08.2024 10:23 Ответить
Єдиноправильне рішення рашки - і то хутко
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23.08.2024 10:26 Ответить
Однако ж и города там. Рыльск, Орск, Мухосранск, Гадюкино, деревня Грязь тоже есть
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23.08.2024 10:28 Ответить
Ні ні ні, берить приклад з найвЯлічайшага метр тридцать з капелюхом, якого сраколиз лещенко з передозу поривняв з Володимиром Великим, якій до речі не був жидом (з повагою до єврєєв, ні якого антисеметизму), - незабаром вересневі шашлики.
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23.08.2024 10:34 Ответить
Кацапи прикривають лінії комунікацій, що видно по розташуванню підрозділів ворога на Діпстейт. А Рильск до сраки того не відноситься.
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23.08.2024 10:49 Ответить
Особливо на це тиснуть воїни тік-току. Порожнє місто мародерити можна й без наслідків. Бо отримати по "куполу" можна в іншому разі. І навіть без попередження.
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23.08.2024 10:54 Ответить
"воїни" Втік-току кажуть-що це не їх війна..кадиров,чудово розує,чим це закінчиться,а для нього головне залишитись у владі ,та передати поспадкоємцю Адаму,Хоч кожен в Чечні розуміє,після смерті кадирова,будуть гризтись на смерть /буквально/
Це добре що кадирівці не посилають Втік-ток війська на передову..адже після їх знищення,не залишиться навіть охорони для самої влади в Чечні.
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23.08.2024 11:50 Ответить
Куди цих вояк тільки не посилали, а вони завжди не потрапляють на передову. Як по закону. Але де вкрасти можна, там їх черга знаходиться. Або постріляти кацапів. Вважаю, що вони взагалі не потрібні Ічкерії. Нехай там у чечні (смітниках) знімаються
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23.08.2024 21:32 Ответить
Дивно, вони ж начебто давно зупинили просування ЗСУ і вже почали звільняти.
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23.08.2024 11:05 Ответить
Рильську гаплик. Школу в Беслані памʼятаємо.
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23.08.2024 11:16 Ответить
Літаки летять..будєм бамбіть
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23.08.2024 11:44 Ответить
 
 