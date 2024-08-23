Влада РФ закликала жителів Рильська на Курщині евакуюватися, "поки є можливість"
Жителів міста Рильськ Курської області влада РФ закликала евакуюватися "не чекаючи до останнього, як Суджа, Коренево, Глушково".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA, про це заявив радник губернатора Курської області та "воєнкор" Роман Альохін.
"Сьогодні краще буде евакуюватися і з Рильська, поки для цього є можливість і це безпечно", - зазначив він.
На початку 2024 року в Рильську проживало майже 15 000 осіб, свідчать дані Федеральної служби державної статистики Росії.
Топ коментарі
+10 vsbu vsbu
показати весь коментар23.08.2024 10:03
+9 Прощай немытая раССея
показати весь коментар23.08.2024 10:05
+8 Сергей121
показати весь коментар23.08.2024 10:23
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На данний момент з Курської області кількість евакуйованих доходить до 150 000 тисяч. І евакуація продовжується.
Катастрофа в росії? ТАК - катастрофа...
І що десь 70% жителів росії проживає в Європейській частині рф?
РИЛА!
сракитого не відноситься.
Це добре що кадирівці не посилають Втік-ток війська на передову..адже після їх знищення,не залишиться навіть охорони для самої влади в Чечні.