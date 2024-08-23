Влада РФ закликала жителів Рильська на Курщині евакуюватися, "поки є можливість"

Жителів міста Рильськ Курської області влада РФ закликала евакуюватися "не чекаючи до останнього, як Суджа, Коренево, Глушково".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA, про це заявив радник губернатора Курської області та "воєнкор" Роман Альохін.

"Сьогодні краще буде евакуюватися і з Рильська, поки для цього є можливість і це безпечно", - зазначив він.

На початку 2024 року в Рильську проживало майже 15 000 осіб, свідчать дані Федеральної служби державної статистики Росії.

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