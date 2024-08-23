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Новини Війна
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Влада РФ закликала жителів Рильська на Курщині евакуюватися, "поки є можливість"

Жителів російського Рильська закликали евакуюватися

Жителів міста Рильськ Курської області влада РФ закликала евакуюватися "не чекаючи до останнього, як Суджа, Коренево, Глушково".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA, про це заявив радник губернатора Курської області та "воєнкор" Роман Альохін.

"Сьогодні краще буде евакуюватися і з Рильська, поки для цього є можливість і це безпечно", - зазначив він.

На початку 2024 року в Рильську проживало майже 15 000 осіб, свідчать дані Федеральної служби державної статистики Росії.

Читайте: РФ не планує значно передислоковувати війська зі сходу України на Курщину, - Bloomberg

Автор: 

росія (64911) Курськ (1084)


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Топ коментарі
+10
Ага, давайте - вимітайтесь....
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23.08.2024 10:03
+9
Починається свято у паРашкінських мародерів...
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23.08.2024 10:05
+8
Навіть у цих відморожених попереджають про загрозу нашого наступу, а наше ЗЕбуїнство вивезло тільки свою рідню та свою шоблу, а на людей..."в має на шашликі!" Прокляті підари!
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23.08.2024 10:23
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Ага, давайте - вимітайтесь....
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23.08.2024 10:03 Відповісти
При Чорнобильській катастрофі було євакуйовано 50 тисяч населення.
На данний момент з Курської області кількість евакуйованих доходить до 150 000 тисяч. І евакуація продовжується.
Катастрофа в росії? ТАК - катастрофа...
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23.08.2024 11:58 Відповісти
Значить будуть бамбіть...😁
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23.08.2024 13:04 Відповісти
Друже а ти знав, що десь 70% території росії - це ВІЧНА МЕРЗЛОТА?
І що десь 70% жителів росії проживає в Європейській частині рф?
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23.08.2024 12:00 Відповісти
Починається свято у паРашкінських мародерів...
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23.08.2024 10:05 Відповісти
Як називають мешканців рильська?

РИЛА!
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23.08.2024 10:06 Відповісти
Рильчанє, мабуть.
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23.08.2024 10:20 Відповісти
Це українські землі і міста.
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23.08.2024 13:06 Відповісти
"Спасайся хтоможет, есвео ідьот паплану" (c) йхлуо
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23.08.2024 10:08 Відповісти
від Корєнєва до Рильська 10 км. Теоретично дістає 120мм міномет.
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23.08.2024 10:09 Відповісти
звалюйте хто може😁
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23.08.2024 10:11 Відповісти
як там у класиків? спасєніе утопающих...
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23.08.2024 10:12 Відповісти
проста спєцабасрация ідьот па плану па установлєнаму графіку...
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23.08.2024 10:14 Відповісти
Навіть у цих відморожених попереджають про загрозу нашого наступу, а наше ЗЕбуїнство вивезло тільки свою рідню та свою шоблу, а на людей..."в має на шашликі!" Прокляті підари!
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23.08.2024 10:23 Відповісти
Єдиноправильне рішення рашки - і то хутко
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23.08.2024 10:26 Відповісти
Однако ж и города там. Рыльск, Орск, Мухосранск, Гадюкино, деревня Грязь тоже есть
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23.08.2024 10:28 Відповісти
Ні ні ні, берить приклад з найвЯлічайшага метр тридцать з капелюхом, якого сраколиз лещенко з передозу поривняв з Володимиром Великим, якій до речі не був жидом (з повагою до єврєєв, ні якого антисеметизму), - незабаром вересневі шашлики.
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23.08.2024 10:34 Відповісти
Кацапи прикривають лінії комунікацій, що видно по розташуванню підрозділів ворога на Діпстейт. А Рильск до сраки того не відноситься.
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23.08.2024 10:49 Відповісти
Особливо на це тиснуть воїни тік-току. Порожнє місто мародерити можна й без наслідків. Бо отримати по "куполу" можна в іншому разі. І навіть без попередження.
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23.08.2024 10:54 Відповісти
"воїни" Втік-току кажуть-що це не їх війна..кадиров,чудово розує,чим це закінчиться,а для нього головне залишитись у владі ,та передати поспадкоємцю Адаму,Хоч кожен в Чечні розуміє,після смерті кадирова,будуть гризтись на смерть /буквально/
Це добре що кадирівці не посилають Втік-ток війська на передову..адже після їх знищення,не залишиться навіть охорони для самої влади в Чечні.
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23.08.2024 11:50 Відповісти
Куди цих вояк тільки не посилали, а вони завжди не потрапляють на передову. Як по закону. Але де вкрасти можна, там їх черга знаходиться. Або постріляти кацапів. Вважаю, що вони взагалі не потрібні Ічкерії. Нехай там у чечні (смітниках) знімаються
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23.08.2024 21:32 Відповісти
Дивно, вони ж начебто давно зупинили просування ЗСУ і вже почали звільняти.
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23.08.2024 11:05 Відповісти
Рильську гаплик. Школу в Беслані памʼятаємо.
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23.08.2024 11:16 Відповісти
Літаки летять..будєм бамбіть
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23.08.2024 11:44 Відповісти
 
 