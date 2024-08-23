РФ не планує значно передислоковувати війська зі сходу України на Курщину, - Bloomberg
Росія продовжує наступ на сході України, попри те, що намагається відбити атаки українських військ у Курській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваного співрозмовника, наближеного до Кремля.
За словами джерела, російське військове командування вирішило не передислокувати значні сили з лінії фронту на сході України, щоб допомогти відбити наступ ЗСУ в Курській області.
Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков і Міноборони Росії не відповіли на запити Bloomberg про коментарі.
Деякі російські сили були відведені з України після наступу в Курській області, хоча, за даними Інституту вивчення війни, навряд чи це були війська на передовій.
Раніше аналітики Інституту вивчення війни писали, що Росія може передислокувати в Курську область деякі підрозділи, які діють на окупованих територіях півдня й сходу України, однак це може зайняти певний час.
"Кремль, можливо, не поспішає відкидати українські сили з регіону і натомість продовжить віддавати перевагу своїм наступальним операціям на сході України", - додає видання.
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Час покаже, чи наступ на Курщині не став черговою помилкою Зе і Ко.
Рашисти увідомлюють що ЗСУ дальше не підуть в глиб рашки,тому що немає сил і ресурсу,
За цей час ,рашисти будують укріпрайони, по типу "лінії Суровікіна",тому і поводять себе безпечно.
Пока результат наступу на курск це тисячі обмінного фонду
І щелбан по лобу Путіна
Від любих дій є позитив і негатив чого більше показує час
це все шо я можу сказати по темі
а бумберг то помийка
обісратиобговорити дії ЗСУ і сказати куди краще їм наступати і як краще ними керувати.
а чому я так не думав?