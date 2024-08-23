РФ не планує значно передислоковувати війська зі сходу України на Курщину, - Bloomberg

Росія продовжує наступ на сході України, попри те, що намагається відбити атаки українських військ у Курській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваного співрозмовника, наближеного до Кремля.

За словами джерела, російське військове командування вирішило не передислокувати значні сили з лінії фронту на сході України, щоб допомогти відбити наступ ЗСУ в Курській області.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков і Міноборони Росії не відповіли на запити Bloomberg про коментарі.

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Деякі російські сили були відведені з України після наступу в Курській області, хоча, за даними Інституту вивчення війни, навряд чи це були війська на передовій.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни писали, що Росія може передислокувати в Курську область деякі підрозділи, які діють на окупованих територіях півдня й сходу України, однак це може зайняти певний час.

"Кремль, можливо, не поспішає відкидати українські сили з регіону і натомість продовжить віддавати перевагу своїм наступальним операціям на сході України", - додає видання.

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