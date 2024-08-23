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Новини
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РФ не планує значно передислоковувати війська зі сходу України на Курщину, - Bloomberg

Росія не планує перекидати війська зі сходу України в Курську область

Росія продовжує наступ на сході України, попри те, що намагається відбити атаки українських військ у Курській області.  

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваного співрозмовника, наближеного до Кремля.

За словами джерела, російське військове командування вирішило не передислокувати значні сили з лінії фронту на сході України, щоб допомогти відбити наступ ЗСУ в Курській області.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков і Міноборони Росії не відповіли на запити Bloomberg про коментарі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Негативне ставлення росіян до Путіна зросло після початку операції ЗСУ на Курщині, - The New York Times 

Деякі російські сили були відведені з України після наступу в Курській області, хоча, за даними Інституту вивчення війни, навряд чи це були війська на передовій.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни писали, що Росія може передислокувати в Курську область деякі підрозділи, які діють на окупованих територіях півдня й сходу України, однак це може зайняти певний час.

"Кремль, можливо, не поспішає відкидати українські сили з регіону і натомість продовжить віддавати перевагу своїм наступальним операціям на сході України", - додає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон про створення буферної зони на Курщині: Працюємо з Україною над тим, як це вписується в її стратегічні цілі

Автор: 

армія рф (17185) росія (64911) Курськ (1084)


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Топ коментарі
+6
дивлюсь,щоб цей наступ на курщину,попри переможні крики і реляції,не став пасткою для ЗСУ
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23.08.2024 08:35
+6
Якщо вже і боти хвилюються значить все робимо вірно.
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23.08.2024 09:06
+4
рашисти не перекидують війська,тому що ,на це з усіх прасок трубили,
Рашисти увідомлюють що ЗСУ дальше не підуть в глиб рашки,тому що немає сил і ресурсу,
За цей час ,рашисти будують укріпрайони, по типу "лінії Суровікіна",тому і поводять себе безпечно.
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23.08.2024 08:33
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Залужний в The Economist: "Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблих. У будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну"
Час покаже, чи наступ на Курщині не став черговою помилкою Зе і Ко.
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23.08.2024 08:28 Відповісти
Зважаючи на те, що Гундос і його команда - повні дегроти в плануванні і стратегії, і взагалі - зрадники, то і мене пагані передчуття. Але подивимося.
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23.08.2024 10:09 Відповісти
Ну вчера же заявили что это сделано для "защиты" Сумской области, снизились обстрелы с артиллерии... Правда теперь каждый день по несколько десятков КАБ прилетает, от которых урон намного больше, но кого это волнует.
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23.08.2024 08:34 Відповісти
Якщо вже і боти хвилюються значить все робимо вірно.
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23.08.2024 09:06 Відповісти
рашисти не перекидують війська,тому що ,на це з усіх прасок трубили,
Рашисти увідомлюють що ЗСУ дальше не підуть в глиб рашки,тому що немає сил і ресурсу,
За цей час ,рашисти будують укріпрайони, по типу "лінії Суровікіна",тому і поводять себе безпечно.
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23.08.2024 08:33 Відповісти
дивлюсь,щоб цей наступ на курщину,попри переможні крики і реляції,не став пасткою для ЗСУ
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23.08.2024 08:35 Відповісти
Резерви в Росії ще є ..як підготовлені це питання їхнє.
Пока результат наступу на курск це тисячі обмінного фонду
І щелбан по лобу Путіна
Від любих дій є позитив і негатив чого більше показує час
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23.08.2024 08:34 Відповісти
якщо засунути голову у пісок - тебе будуть грати у сраку
це все шо я можу сказати по темі
а бумберг то помийка
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23.08.2024 08:39 Відповісти
Ясен пень, если ***** видит как каждый день мы расказываем что не собираемся закрепляться на долго на Курщине. ***** думает что захватит Украину, а с курска мы сами уйдем или нас наши союзнички попросят уйти
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23.08.2024 08:43 Відповісти
І зібрались місцеві стратеги диванного командного пункту сил спеціального клавіатурного реагування Цензор.нет, щоб обісрати обговорити дії ЗСУ і сказати куди краще їм наступати і як краще ними керувати.
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23.08.2024 08:43 Відповісти
Може і не планує. Але рашка зараз окупована країна і це їх вибір. Вони шукали велич а знайшли лише смерть в принизливу окупацію. І це лише початок. Далі буде. По ялтинський світ більше не існує і Росія вже не є недоторканною. Історія готує русні багато цікавих сюрпризів.
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23.08.2024 08:46 Відповісти
а що? хтось думав що вони залишать покровськ і підуть курщину захищати?
а чому я так не думав?
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23.08.2024 08:52 Відповісти
Блумберг знає рівно нібуя, але пописують щоб не випадати з трендів.
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23.08.2024 08:55 Відповісти
Брехня та маніпуляція. Якщо батальон перекинули на Курщину з Новосибирська, це й означає, що він вже не посилить Покровський напрямок, як раніше планувалося. Отже, орчатина на Донбасі залишилася без підсилення та ротацій, буде здуватися. А в блумбергі за ціною реклами (в рублях) радіють, що батальон не був знятий саме з Покровська. Знов всіх переграв.
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23.08.2024 09:02 Відповісти
Не перекидають, тому що бояться удару на Запоріжжі. І бояться, судячи з усього, правильно...
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23.08.2024 10:53 Відповісти
 
 